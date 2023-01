Pratique : le chargement sans fil de l’iPad Pro n’est pas encore intégré, mais MagEZ le rend possible

En tant que passionné d’iPad Pro, j’ai toujours rêvé d’un scénario dans lequel je peux lancer magnétiquement mon iPad sur un support et le faire commencer à se charger sans fil, tout comme MagSafe le fait pour les appareils iOS. Selon certaines rumeurs, le M2 iPad Pro apporterait une version de la technologie MagSafe d’Apple, mais il ne l’a jamais fait…

L’écosystème Pita!flow de Pitaka

Pitaka a toujours été à la pointe des accessoires iPad Pro uniques et utiles. Ils sont ma référence en matière de protection ultra-mince qui complète les accessoires d’Apple, comme le Magic Keyboard et l’Apple Pencil. Leur écosystème Pita!flow vous permet d’utiliser leur étui magnétique ultrafin non seulement pour ajouter une protection de rail latéral indispensable à votre iPad Pro, mais vous permet de le garder et de le déplacer d’un accessoire à l’autre. Vous pouvez passer de leur support iPad à leur étui folio directement dans le Magic Keyboard, tout en protégeant l’iPad et en ayant le passthrough à trois broches et en ne perdant aucun point de connexion au clavier magique. Une fois qu’ils ont établi cet écosystème d’accessoires et qu’ils ont vu qu’il fonctionnait, ils ont reçu les commentaires de leurs clients, espérant une solution pour ajouter la recharge sans fil au support iPad et à leur étui mince.

Pita!flow de Pitaka

Étui MagEZ Pro de Pitaka pour iPad Pro

En 2021, Pitaka a présenté l’étui MagEZ pour iPad Pro. Il s’agissait d’un étui extrêmement fin en fibre d’aramide qui ajoutait une protection de rail à votre iPad, couvrait 90% de la face arrière de l’iPad, permettait toujours à l’Apple Pencil de se charger magnétiquement et comprenait un passthrough à trois broches pour que l’étui reste travaillé avec le clavier magique.

Clavier magique iPad Pro Coque Pitaka MagEZ Pro

Ensuite, ils ont décidé d’inclure leur propre version de charge « sans fil » sur l’iPad Pro. Ils ont ajouté un connecteur supplémentaire à neuf broches au centre du boîtier MagEZ dans une formation en X. Ils ont également ajouté une prise USB-C en forme de L qui s’insère précisément dans le port USB-C au bas de l’iPad Pro. Tout est resté extrêmement mince, assis à 1,4 mm d’épaisseur, offrant toujours la même protection de rail lorsque l’iPad est dans le clavier magique et permettant toujours l’utilisation du Magic Keyboard avec le connecteur à trois broches.

Vidéo MagEZ

L’étui MagEZ Pro de Pitaka comprend également leur rondelle de chargement Pitaflow dans la boîte, de sorte que vous pouvez immédiatement découvrir ce que c’est que de pouvoir recharger sans fil votre iPad Pro. Quelques spécifications supplémentaires :

Entièrement compatible avec Apple Magic Keyboard

Charge sans fil rapide et stable avec support de charge Pitaka et rondelle PitaFlow

Fournit 20 W de puissance de charge sans fil à l’iPad

Ultrafin et léger

Fixez et chargez facilement votre Apple Pencil

Surface à texture lisse pour une prise en main confortable

Support MagEZ pour tablettes

De plus, Pitaka a publié un support de charge sans fil MagEZ pour accompagner le Pitaka MagEZ Case Pro. Ce support vous permet de fixer magnétiquement votre iPad et de le charger également sans fil. Il offre d’excellents angles de vision, passant de 32° à -5° si nécessaire. Ils comprenaient également un chargeur sans fil Qi à la base du support pour charger n’importe lequel de vos appareils compatibles Qi, comme un iPhone, des AirPods ou tout ce qui peut être chargé sans fil. Enfin, il vous donne la possibilité de faire pivoter l’iPad à 360° et dispose de verrous à chaque tour de 90°, ce que j’ai trouvé très agréable.

Quelques spécifications à considérer :

Conçu de manière ergonomique pour le niveau des yeux

Support de charge MagEZ – charge l’iPad jusqu’à 20 W

Angle vertical réglable +32,5°/-5°

Prend en charge les modes paysage et portrait

Base de charge sans fil Qi – charge jusqu’à 15 W

Brique de charge 45W recommandée

Choses à considérer

Même s’il s’agit d’un excellent accessoire pour l’iPad Pro et que le concept de chargement sans fil d’un iPad est incroyable, ce n’est peut-être pas pour tout le monde. Par exemple, si vous utilisez constamment des concentrateurs USB-C ou des lecteurs externes sur lesquels vous avez besoin d’accéder à ce port USB-C, cela pourrait être un problème. Oui, vous pouvez retirer le volet USB-C, mais il est un peu rigide et ne semble pas destiné à être retiré et replacé encore et encore. Si c’est plusieurs fois, ça devrait aller, mais sachez que cela est principalement destiné à rester branché. Mais si vous êtes quelqu’un qui n’utilise vraiment que ce port pour charger, alors vous en serez plus que satisfait. De plus, si vous possédez un clavier magique, le connecteur à trois broches vous permet toujours d’utiliser ce port USB-C secondaire sur le clavier magique pour charger l’iPad avec l’étui MagEZ allumé.

Disque dur externe branché sur le boîtier MagEZ

Dernières pensées

Dans l’ensemble, je pense que c’est un accessoire unique qui, pour la bonne personne, pourrait être idéal pour une configuration de bureau. Peut-être que vous utilisez votre iPad comme écran secondaire ou que vous aimez utiliser Universal Control sur l’iPad lorsqu’il accompagne votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable – ce serait formidable pour vous. De plus, ne pas avoir à vous soucier de brancher votre iPad et d’avoir une charge complète à chaque fois est quelque chose que je ne savais pas que j’apprécierais autant que moi. Ils fabriquent également cet étui pour l’iPad Mini, qui fonctionne avec le même support et est compatible avec l’iPad Air et tout iPad Pro de 2018 et plus récent.

Prix ​​et disponibilité

Le MagEZ Case Pro commence à 79,99 $ pour la version iPad Mini et à 89,99 $ pour les versions iPad Air et iPad Pro et est livré avec la rondelle de chargement mais pas de bloc d’alimentation. Le stand MagEZ est disponible en deux coloris, blanc marbré et sergé noir, et ceux-ci commencent à 129,00 $.

