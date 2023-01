Morceaux de jeu: GoldenEye 007 met en pause la musique, HBO renouvelle The Last of Us et le classique Terminal Velocity des années 90 obtient un remaster

En bref : le jeu de tir à la première personne phare de Rare est enfin arrivé sur la Nintendo Switch et le Xbox Game Pass. On ne s’attendait pas à ce que l’adaptation du film au jeu ait beaucoup d’impact lorsqu’elle a atterri pour la première fois sur la Nintendo 64 à l’été 1997, mais tout le monde ne le savait pas, Rare avait un joyau entre les mains.

Les testeurs ont fait l’éloge des visuels, du gameplay et du mode multijoueur du jeu, et la bande-son n’était pas trop mauvaise non plus. En fait, la musique de l’écran de pause du jeu a en quelque sorte développé sa propre vie.

Le compositeur Grant Kirkhope a récemment rappelé sur Twitter que la musique de l’écran de pause prenait environ 20 minutes pour écrire et qu’il n’avait pas vraiment la moindre idée de ce qu’il faisait.

Votre mission – asseyez-vous et écoutez la musique de la Q Watch dans #Nintendo64‘s GoldenEye 007, à venir le 27/01 #NintendoSwitch pour #NintendoSwitchOnline + Membres du pack d’extension. ???? pic.twitter.com/8nSobxuR6b – Nintendo d’Amérique (@NintendoAmerica) 25 janvier 2023

Kirkhope était responsable d’environ moitié de la musique dans GoldenEye 007, avec son collègue compositeur Graeme Norgate s’occupant de l’autre moitié. Une seule autre personne a aidé avec la musique – le compositeur britannique Robin Beanland, à qui l’on attribue le morceau de musique d’ascenseur.

Ailleurs, HBO a renouvelé The Last of Us pour une deuxième saison. L’adaptation du jeu à la série a été créée le 15 janvier 2023 et respecte un calendrier de sortie standard une fois par semaine. Au moment de la rédaction, seuls deux des neuf épisodes ont fait leurs débuts.

HBO a déclaré que le premier épisode avait déjà dépassé les 22 millions de téléspectateurs au niveau national, ajoutant que le deuxième épisode avait été vu par 5,7 millions de téléspectateurs dimanche soir. C’est plus d’un million de nouveaux téléspectateurs par rapport à la première de la série la semaine précédente, et c’est la plus forte croissance d’audience de la deuxième semaine de toutes les séries dramatiques originales de HBO dans l’histoire de l’entreprise.

Le dernier épisode de la première saison devrait faire ses débuts à la mi-mars. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, le premier épisode est maintenant disponible en streaming gratuit sur le site Web de HBO.

Dans d’autres nouvelles sur les jeux, Ziggurat Interactive a annoncé une version remasterisée du jeu de combat aérien des années 90 Terminal Velocity.

Surnommé Terminal Velocity: Boosted Edition, le nouveau jeu proposera des améliorations de la qualité de vie telles que des graphismes améliorés, un gameplay plus fluide, des fréquences d’images plus élevées et un son amélioré. L’équipe fourmille également de réalisations et de trophées.

Terminal Velocity : Boosted Edition sera disponible sur PC via Steam à partir du 14 mars (et sur consoles ultérieurement). Le Terminal Velocity original est également disponible sur Steam, le vôtre pour 6,99 $.