La principale nouvelle fonctionnalité arrivée avec iOS 16.3 et macOS 13.2 est la prise en charge des clés de sécurité physiques. Pour ceux qui souhaitent renforcer la sécurité, vous devrez vous procurer au moins deux clés matérielles, mais lesquelles choisir ? Voici les clés de sécurité recommandées par Apple pour iPhone, iPad et Mac.

Avec le lancement de la prise en charge des clés de sécurité physiques pour les appareils Apple, la société n’a pas sauté dans la création de ses propres clés. Au lieu de cela, il a rendu iPhone, iPad et Mac compatibles avec les clés de sécurité certifiées FIDO existantes.

Si vous choisissez d’utiliser des clés de sécurité pour l’identifiant Apple, les clés matérielles remplaceront le code 2FA à six chiffres qui est normalement envoyé à un appareil vérifié. Cela indique que ce n’est certainement pas la bonne solution pour tout le monde, car vous assumez l’entière responsabilité de votre compte (si vos clés sont perdues, vous risquez d’être définitivement exclu de votre compte). Mais si vous souhaitez un niveau de sécurité supérieur pour votre identifiant Apple, les clés physiques vous le proposent.

Clés de sécurité recommandées par Apple pour iPhone, iPad, Mac

Dans un document d’assistance, Apple a recommandé trois clés spécifiques tout en donnant le feu vert à d’autres qui respectent quelques directives.

Important : Vous aurez besoin d’au moins deux clés de sécurité certifiées FIDO pour les activer avec iPhone, iPad et Mac

YubiKey 5C NFC – 55 $ chacun, en rupture de stock auprès de Yubico et Amazon (fonctionne avec la plupart des iPhones et Mac via USB-C et NFC)

YubiKey 5Ci – 75 $ chacun, disponible auprès de Yubico (fonctionne avec tous les iPhones et la plupart des Mac via Lightning et USB-C)

FEITAN ePass K9 NFC USB-A – 25 $ chacun (fonctionne avec les anciens Mac via USB-A et la plupart des iPhones via NFC)

Pour les autres clés de sécurité recommandées, Apple recommande de s’assurer qu’elles sont certifiées FIDO et, bien sûr, qu’elles disposent d’une connectivité pour vos appareils Apple. Voici une option plus abordable avec USB-C et NFC :

Apple note que NFC pour les clés de sécurité ne fonctionne qu’avec les iPhones (iPhone 6 et versions ultérieures). L’USB-C fonctionne avec la plupart des Mac et des iPad récents, l’USB-A fonctionne avec les anciens Mac (ou les iPhone/iPad avec un adaptateur Lightning) et Lightning fonctionne avec les iPhone et les iPad pris en charge.

Pour un aperçu du processus de configuration, consultez la vidéo pas à pas de mon collègue Jeff :

Une dernière chose à garder à l’esprit, il existe quatre cas où les clés de sécurité ne fonctionneront pas :

Vous ne pouvez pas vous connecter à iCloud pour Windows.

Vous ne pouvez pas vous connecter à des appareils plus anciens qui ne peuvent pas être mis à jour vers une version logicielle prenant en charge les clés de sécurité.

Les comptes enfants et les identifiants Apple gérés ne sont pas pris en charge.

Les montres Apple qui sont associées à l’iPhone d’un membre de la famille ne sont pas prises en charge. Pour utiliser les clés de sécurité, configurez d’abord votre montre avec votre propre iPhone.

Et si vous n’avez pas vu toutes les exigences, voici tout ce qu’Apple dit dont vous avez besoin pour utiliser les clés de sécurité pour l’identifiant Apple :

Au moins deux clés de sécurité certifiées FIDO® avec connectivité pour vos appareils Apple

iOS 16.3, iPadOS 16.3 ou macOS Ventura 13.2, ou version ultérieure sur tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté avec votre identifiant Apple

Authentification à deux facteurs configurée pour votre identifiant Apple

Un navigateur Web moderne – si vous ne pouvez pas utiliser votre clé de sécurité pour vous connecter sur le Web, mettez à jour votre navigateur vers la dernière version ou essayez un autre navigateur

Pour vous connecter à Apple Watch, Apple TV ou HomePod après avoir configuré les clés de sécurité, vous avez besoin d’un iPhone ou d’un iPad avec une version logicielle prenant en charge les clés de sécurité.

Envisagez-vous d’utiliser des clés de sécurité physiques avec votre identifiant Apple ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Lisez plus de tutoriels et de guides Netcost-security.fr :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :