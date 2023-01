Pour les consommateurs à la recherche d’un ordinateur portable portable, puissant et fin, nous recommandons toujours de se procurer des ordinateurs ultrabook. Ce guide d’achat vous aidera à sélectionner le meilleur ultrabook pour vos besoins et votre budget, que vous utilisiez Windows ou macOS.

Les ultrabooks présentent un certain nombre de caractéristiques, notamment leur finesse, leur design attrayant, leur excellente portabilité et, surtout, leur bonne puissance pour effectuer les tâches quotidiennes sans interruption. Même les jeux pour certains modèles. Voici les meilleurs modèles pour 2023, que vous recherchiez des convertibles ou des PC ultra-portables.

Les meilleurs ordinateurs portables à acheter en 2023

Ordinateur portable Microsoft Surface 5

Le Surface Laptop 5 exécute le processeur i5 ou i7 de la 12e génération d’Intel. Deux tailles d’écran sont proposées : 13,5 et 15 pouces. Vous pouvez choisir entre un processeur Core i5 ou Core i7 pour le premier format. L’option de processeur unique pour le modèle 15 pouces est le Core i7. Le GPU Intel Iris Xe est en charge du composant graphique. Il n’y a pas assez pour plaire aux joueurs, mais vous pouvez jouer à certains jeux qui ne sont pas trop gourmands en ressources.

Pour le modèle 13,5 pouces, vous avez le choix entre 256 ou 512 Go de stockage SSD et 8 à 16 Go de RAM. Les options pour le 15 pouces incluent 256 Go à 1 To de stockage et 8 à 32 Go de RAM. Le Surface Laptop dispose d’un écran tactile haut de gamme avec prise en charge de Dolby Vision IQ qui offre de superbes détails, des couleurs éclatantes et un fort rapport de contraste.

Jusqu’à 18 heures d’autonomie sont fournies par l’ultraportable. Il comprend un port USB-A, un port USB de type C compatible avec Thunderbolt 4, un port Surface Connect et une prise casque et microphone. Les connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.1 du Surface Laptop 5 sont également incluses.

Apple MacBook Air M2

Le MacBook Air M2 alimenté par Apple Silicon est 18 % plus puissant que le premier modèle. Après avoir stagné pendant de nombreuses années, il présente désormais un tout nouveau design. Son design est désormais influencé par la gamme MacBook Pro. La batterie, quant à elle, a une autonomie de 18 heures.

Il existe deux variantes du MacBook Air M2 : la première a un processeur à 8 cœurs et un GPU à 8 cœurs. Le GPU à 10 cœurs de la deuxième génération remplace le processeur à 8 cœurs afin de gérer plus efficacement les tâches graphiques.

L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces du MacBook Air M2 affiche un milliard de couleurs et est plus lumineux. L’ordinateur contient une prise jack 3,5 mm, deux ports Thunderbolt / USB 4 et un port de charge MagSafe pour les connexions.

Dell XPS 13 Plus

Le Dell XPS 13 Plus, le dernier ultrabook de la société dans la série XPS 13, est un véritable standard du marché. Ce modèle 2022 est un excellent ordinateur portable. Le constructeur américain mise sur deux processeurs : l’Intel Core i5-1240P (12 Mo de mémoire cache, jusqu’à 4,4 GHz sur 12 cœurs), et le Core i7 de 12e génération (12/14 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz) .

Vous pouvez choisir entre 8 Go à 32 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go à 2 To de stockage SSD PCIe 4.0, qui sont tous deux suffisants pour fournir des performances de premier ordre. Les définitions sur sa dalle InfinityEdge de 13,5 pouces vont du Full HD+ au 4K. Un écran LCD ou un panneau OLED sont vos options. En utilisation pratique, son autonomie est d’environ 8 heures. Le Dell XPS 13 Plus est une option fiable car il est petit, puissant et attrayant.

Huawei Matebook X Pro

Le Huawei Matebook X Pro 2022 est un ordinateur portable qui vaut également le détour. Ce portable bénéficie d’une finition soignée similaire au Macbook Pro d’Apple, qui est une source d’inspiration majeure. Grâce à sa batterie de 60 Wh, ce dernier dispose d’une autonomie de 7 heures.

Il y a un processeur Intel Core i7-1260p de 12 génération, 16 Go de RAM, un SSD de 1 To et une carte graphique intégrée à l’intérieur (Intel Iris Xe). Le système d’exploitation Windows 11 alimente tout. La qualité 3,1K et le taux de rafraîchissement de 90 Hz de l’écran de 14,2 pouces complètent les fonctionnalités. Il bénéficie du Bluetooth 5.2 et des normes de connectivité WiFi 6E les plus récentes.

HP Spectre X360

C’est l’une des meilleures séries d’ordinateurs portables HP. La version la plus récente, qui a fait ses débuts en 2020, possède une excellente fiche technique en raison de sa 11e génération de processeurs Intel Core. Son écran tactile multipoint de 13,5 pouces, 3K, OLED, UWVA est doté d’un verre bord à bord antireflet Corning (400 nits, 100 % DCI-P3) et est 100 % DCI-P3.

Il contient un Core i7-1165G7 avec une fréquence de boost maximale de 4,7 GHz. Pour un affichage à l’écran fluide et optimal, ce dernier est accompagné de 16 Go de mémoire vive et d’une carte graphique Intel Iris X. Un SSD NVMe PCIe de 1 To, deux connecteurs Thunderbolt 4 USB Type-C, un port DisplayPort 1.4 et un port USB Type A 10 Gbit/s sont également inclus.

Le HP Spectre x360 est proposé dans plusieurs configurations en tailles 13′′, 14′′, 15′′ ou 16′′.

Apple MacBook Air M1

En 2023, le MacBook Air M1 reste une bonne option. D’autant plus que la puce M1 permet des performances exceptionnelles à un prix considérablement abordable. Le MacBook Air M1 présente le style conventionnel utilisé dans toute la gamme de PC.

Il dispose d’une batterie qui lui permet de fonctionner de manière autonome jusqu’à 15 heures. Les usages quotidiens les plus exigeants peuvent être réalisés sur ce MacBook, notamment les jeux, les logiciels de conception et d’édition, etc.

Huawei MateBook D14

Un SSD de 512 Go, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 de 11e génération sont tous inclus dans le Huawei Matebook D14 2021 (en PCi-Express). Un écran de qualité Full HD de 14 pouces avec des limites incroyablement minuscules est inclus. La balance affiche un poids de 1,38 kg et le bouton d’alimentation comprend un capteur d’empreintes digitales intégré.

Un port USB Type C, une sortie HDMI, un port USB 3.2 Type A, un port USB 2.0 et une sortie casque font tous partie de la section de connexion. Le Matebook D 14 2021 comprend également un chargeur Huawei USB Type-C de 65 W, un câble de charge USB Type-C et un manuel de démarrage rapide. Il comprend également une carte Intel Iris XE.

HP ENVIE 13

Le HP Envy 13 est un ordinateur ultra-portable puissant. Il a un look minimaliste avec de bonnes performances. Cet ultrabook embarque un écran Full HD de 13,3 pouces et un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération (Core-U) à quatre cœurs cadencés à 2,8 GHz (jusqu’à 4,7 GHz). Il dispose d’un GPU NVIDIA GeForce MX450 (2 Go de VRAM).

Pour 699 $, vous pouvez également le trouver avec un AMD Ryzen 5 4500U, qui est également une excellente option. Un SSD NVMe PCIe de 512 Go et 16 Go de RAM sont également inclus dans la machine. Le HP Envy 13 pèse 1,3 kilogramme.

Verdict

Les ordinateurs portables Ultrabook coûtent généralement environ 1 000 $ selon Intel. La majorité des modèles coûtent plus cher, généralement entre 1 200 $ et 1 500 $. Mais il existe des modèles beaucoup moins chers.

Les Ultrabooks peuvent coûter jusqu’à 2000 $ selon leurs caractéristiques, comme le Dell XPS 13 avec sa carte graphique Intel IRIS Plus, qui garantit des performances optimales même pour certains jeux. Bien qu’il soit disponible pour 1999 $, le modèle 15 pouces coûte plus de 2500 $.

Ces ordinateurs portables sont très réactifs grâce à l’incorporation de bons SSD. De plus, un ultrabook doit avoir une autonomie plus longue, surtout compte tenu de l’utilisation d’un processeur basse consommation.

Les ordinateurs portables traditionnels ont souvent une autonomie de moins de 4 heures, mais les ultrabooks ont souvent une autonomie de plus de 5 heures. Sur ce point, les Apple Macbooks surpassent la concurrence.

Si vous voulez un ordinateur portable puissant et une conception, une portabilité et une compacité de valeur, un ultrabook est un choix fantastique. Pour la bureautique, la navigation sur le web, le plaisir multimédia et la réalisation des tâches les plus fréquentes, un PC ultra-portable est plus que suffisant. Il est conçu pour les utilisateurs qui veulent un ordinateur portable portable qu’ils peuvent emporter avec eux discrètement partout où ils vont et à tout moment.