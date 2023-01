Intel annonce une perte trimestrielle massive alors que la demande de PC continue de diminuer

En bref : Intel a terminé 2022 sur des jambes bancales, mais reste convaincu que des pâturages plus verts se profilent. Intel a enregistré un chiffre d’affaires de 14,0 milliards de dollars pour le quatrième trimestre se terminant le 31 décembre 2022, soit une baisse de 32 % par rapport à la même période de l’année précédente. La marge brute a chuté à 39,2% contre 53,6% un an plus tôt, et le bénéfice net (perte) était de 644 millions de dollars. Le bénéfice par action (perte) pour le trimestre s’est établi à 0,16 $.

Notamment, Intel est resté rentable pour l’ensemble de l’année avec un chiffre d’affaires total de 63,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 8,01 milliards de dollars. À titre de comparaison, Intel a généré 79 milliards de dollars de revenus et 19,9 milliards de dollars de bénéfice net en 2021.

Le patron d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré que malgré les vents contraires de l’économie et du marché, ils ont continué à bien progresser dans leur transformation stratégique au quatrième trimestre, ce qui comprenait l’avancement de leur roadmap de produits et l’amélioration de la structure et des processus opérationnels pour accroître davantage l’efficacité.

En 2023, a déclaré Gelsinger, ils continueront à relever des défis à court terme. Le PDG d’Intel, David Zinsner, a ajouté que les mesures prises pour redimensionner l’organisation et rationaliser les investissements sous-tendent les objectifs de réduction des coûts de 3 milliards de dollars en 2023 et les placent sur la voie de réaliser des économies de 8 à 10 milliards de dollars d’ici la fin de 2025.

Rien de tout cela n’est terriblement surprenant, car les résultats d’Intel reflètent ce qui s’est passé sur le marché plus large des PC ces derniers mois.

L’analyste de marché IDC a récemment déclaré que les livraisons de PC traditionnels avaient baissé de 28,1 % pendant les vacances par rapport à la même période en 2021. Les livraisons de disques durs ont été presque divisées par deux l’année dernière et même le fabricant de périphériques Logitech a vu ses ventes chuter d’environ 23 % pendant le trimestre des vacances. .

La forte concurrence du rival du marché AMD n’a pas aidé les efforts d’Intel non plus, pas plus que la percée d’Apple dans le hardware interne. Apple a commencé la transition vers sa propre conception de processeur fin 2020 et à ce stade, presque tous les nouveaux Mac sont proposés avec du silicium Apple à l’intérieur.

La valeur des actions d’Intel a baissé de plus de sept pour cent au moment de la rédaction de cet article.