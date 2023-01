Pourquoi les livraisons d’iPhone à l’automne 2022 ?

Apple fait face à une baisse des livraisons d’iPhone en 2022. Selon les rapports, les commandes ont chuté de près de 14,9 % au cours de la dernière année. De plus, il y aura une baisse de 4% des ventes d’iPhone en 2023. Pourtant, cette nouvelle pourrait ne pas avoir d’impact sur l’entreprise.

Parce qu’Apple a tendance à être beaucoup plus performant que les autres marques, les rapports sont rédigés par une société d’information sur le marché, IDC. Selon le rapport, le dernier trimestre de 2022 a été confronté à une baisse notable des livraisons de téléphones.

La perte est faible par rapport aux années précédentes. De plus, le marché est à un niveau record depuis 2013. Le rapport indique que

Les expéditions mondiales de smartphones ont chuté de 18,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 300,3 millions d’unités au quatrième trimestre 2022 (4T22), selon les données initiales de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. La baisse montre la plus forte baisse jamais enregistrée en un seul trimestre et a contribué à une baisse de 11,3% pour l’année. L’année 2022 s’est terminée avec des expéditions de 1,21 milliard d’unités, ce qui représente l’expédition annuelle la plus faible depuis 2013 en raison de l’épuisement des besoins des consommateurs, de l’inflation et des tensions économiques.

Compte tenu des expéditions du trimestre des fêtes, IDC indique que les expéditions étaient encore plus faibles qu’au troisième trimestre. C’est pour la première fois; le marché est confronté à une telle incertitude. De même, selon IDC,

« Nous n’avons jamais vu les expéditions du trimestre des fêtes être inférieures à celles du dernier trimestre. Pourtant, une demande affaiblie et des stocks élevés ont obligé les détaillants à réduire leurs expéditions », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe IDC. Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les livraisons d’iPhone en 2022 ont chuté de 4 % :

Raisons de l’incertitude du marché : Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

« Les fortes ventes et promotions au cours du trimestre ont contribué à consommer le stock existant plutôt qu’à stimuler la croissance des expéditions. Les fournisseurs sont prudents dans leurs expéditions et leur planification tout en réalignant leur attention sur la rentabilité. Même Apple, qui était immunisé, a subi un revers dans sa chaîne d’approvisionnement avec des fermetures imprévues dans ses principales usines en Chine. Ce trimestre de vacances indique que la hausse de l’inflation et les problèmes macroéconomiques croissants continuent de freiner les dépenses des clients encore plus que prévu. »

Les livraisons d’iPhone en 2022 ont chuté de 4 % :

Contrairement aux expéditions d’iPhone en 2022, les autres marques ont obtenu de mauvais résultats au quatrième trimestre 2022. De plus amples détails montrent que les expéditions de téléphones Samsung s’élèvent à 15,6 % et Xiaomi à 26,3 %.

Globalement, toutes les marques ont fait face à une baisse de 18,3 %. L’histoire reste la même l’année dernière. Les livraisons d’iPhone en 2022 ont baissé de près de 4 %. Mais c’est bien moins que d’autres marques comme Vivo à 22,8% et Samsung à 4,1%.

Et la baisse annuelle globale était de 11,3 %. On peut espérer que l’année en cours aidera les marques à se redresser. De plus, les expéditions de téléphones augmenteront de 2,8 %. Pourtant, il est incertain pour une raison quelconque.

Raisons de l’incertitude du marché :

Premièrement, les clients ont un petit budget pour payer les téléphones. Par ailleurs, l’inflation et les licenciements généralisés en sont les principales raisons. Ainsi, les gens sont incertains quant aux dépenses en articles de luxe.

Deuxièmement, les fabricants de téléphones sont également dubitatifs. Par exemple, ils envisagent de ne pas élargir leurs files d’attente. Ou ils veulent limiter le lancement de nouveaux téléphones. De même, les modèles d’iPhone auront des éditions limitées en 2024.

Troisièmement, les détaillants sont également dubitatifs car ils passent peu de commandes car ils ne veulent pas avoir un vaste stock qui reste invendu. C’est pourquoi les livraisons d’iPhone en 2022 ont chuté de 14,9 % au cours du trimestre des vacances de 2022.