Apple étend la censure des sites Web chinois aux utilisateurs de Hong Kong

Le navigateur Web Safari d’Apple comporte des filtres pour empêcher les utilisateurs d’accéder à des sites Web malveillants. Cependant, en Chine, ces filtres sont gérés par Tencent – ​​une société chinoise – et ils sont accompagnés de beaucoup de censure. Maintenant, Apple étend discrètement la censure des sites Web de Chine aux utilisateurs de Hong Kong.

Le navigateur Web Safari d’Apple censure les sites Web à Hong Kong

Selon un rapport de L’interception, les utilisateurs de Safari à Hong Kong sont désormais avertis lorsqu’ils tentent d’accéder à certains sites Web. Un message d’erreur indique que le site Web a été bloqué pour la sécurité des utilisateurs sans plus de détails. Bien que l’accès à Internet en Chine continentale ait été fortement censuré pendant des décennies, la situation était bien meilleure à Hong Kong jusqu’à une nouvelle loi sur la sécurité en 2020.

L’ingénieur logiciel et ancien employé d’Apple, Chu Ka-cheong, a remarqué le 30 décembre que des sites Web comme GitLab (une plate-forme en ligne pour le code open source) avaient soudainement cessé de s’ouvrir. Selon Safari, le contenu a été bloqué car le site Web contenait des « informations non vérifiées ».

« L’accès à GitLab a été rétabli quelques jours plus tard, après que la situation a été portée à l’attention de l’entreprise », affirme le rapport. Ni Apple ni Tencent n’ont expliqué pourquoi le site Web avait été interdit. Même si l’accès à GitLab a été rétabli, on ne sait pas combien d’autres sites Web ont été touchés ni même pourquoi la censure imposée par la Chine a été étendue à Hong Kong sans explication.

Cela a également suscité des inquiétudes quant à la conformité d’Apple aux exigences du gouvernement chinois malgré la vente de la confidentialité en tant que fonctionnalité intégrée de ses produits et services.

Vraisemblablement, les gens achètent des appareils Apple parce qu’ils croient l’entreprise lorsqu’ils disent que « la vie privée est un droit humain fondamental ». Ce qu’ils n’ajoutent pas, c’est * sauf si vous êtes chinois.

Apple se dit attaché à la liberté d’expression

En 2020, Apple a publié une déclaration officielle s’engageant à lutter pour les droits de l’homme et la liberté d’expression après qu’un groupe d’investisseurs ait critiqué l’entreprise pour ne jamais avoir pris position contre les exigences de censure de la Chine. Plus tôt cette année, Apple a également promis de donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles il supprime certaines applications de l’App Store. Pourtant, il semble que peu de choses aient changé dans la pratique depuis lors.

