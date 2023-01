Il y a un musée où vous pouvez revivre l’Holocauste en réalité virtuelle : « Avec la technologie, nous combattons l’antisémitisme »

Un musée de l’Illinois utilise aujourd’hui la technologie pour lutter contre le déni. En effet, les posts et commentaires antisémites se multiplient de plus en plus sur les réseaux sociaux.

Cela commence par un hologramme suspendu, derrière lequel se trouvent des wagons de marchandises verrouillés et de très longs rails, ceux qui mènent à Auschwitz, mieux encore, ceux capables d’y emmener même ceux qui n’y sont jamais allés. Grâce à la réalité virtuelle, l’Illinois Holocaust Museum and Education Center à Skokie, aux États-Unis, donne vie à toute l’horreur de l’Holocauste presque sur la peau. Pour cela, il suffit de porter une visière et des écouteurs, et commence ainsi un voyage dans le temps guidé par les témoignages des survivants.

Comme l’explique Susan Abrams, PDG du Illinois Holocaust Museum and Education Center, « en ce moment historique, où nous assistons à une augmentation de l’antisémitisme, la technologie devient fondamentale, afin qu’à terme des millions de personnes puissent vivre ces expériences », et ne pas oublier.

Camps de concentration virtuels

Les témoignages des survivants sont racontés dans deux expositions « The Journey Back: A VR Experience », et « The Abe & Ida Cooper Survivor Stories Experience ». Grâce à la réalité virtuelle, l’exposition emmène non seulement les visiteurs à l’intérieur des espaces qui ont marqué l’Holocauste, mais permet également de poser des questions aux hologrammes des survivants pour obtenir des informations en temps réel et de manière interactive. Les réponses sont construites grâce à 40 heures d’entretiens enregistrés.

Les visiteurs sont assis sur des chaises pivotantes bleues électriques, qui permettent une vue à 360°, et portent des casques et des visières. Ils sont ensuite dirigés par des survivants, comme George Brent, qui en 1944 n’était qu’un garçon hongrois traîné loin de chez lui parce qu’il était juif. Ainsi vous traversez les camps de concentration d’Auschwitz, Mauthausen et Ebensee.

Se souvenir grâce à la technologie

La visite commence avec Brent, qui a maintenant 93 ans. Il évoque immédiatement un album photo trouvé dans une librairie en 1981 « L’album d’Auschwitz ». A l’intérieur il y a deux photos, une de son père et une de lui, encore enfant. « J’ai couru vers tout le monde pour montrer aux gens la preuve que j’avais bien été à Auschwitz », explique-t-il. Le voyage se poursuit jusqu’à Ebensee, le camp de concentration en Autriche où Brent a été transféré à l’âge de 15 ans. Cela montre aussi comment il s’est transformé au fil des ans. C’est maintenant une ville de banlieue. « J’ai été frappé par l’ampleur des changements que ces lieux ont subis au fil des ans, et ce que je crains, c’est qu’ils finissent par disparaître », explique Brent aux visiteurs.

L’Holocauste sur la peau

Susan Abrams a expliqué à NbcNews qu' »être immergé avec un casque de réalité virtuelle émeut les gens d’une manière différente ». En fait, « au lieu de lire quelque chose ou de regarder quelque chose passivement, vous êtes impliqué », a-t-elle ajouté. Lorsque la famille de Brent portait les casques pour visiter les champs, il a dit: « Wow, j’ai entendu l’histoire tellement de fois. Mais jusqu’à ce que je mette le casque et que je sois là avec lui, je ne pense pas l’avoir jamais vécu comme ça. »

Lors de la visite, Brend raconte son voyage à Auschwitz-Birkenau, et fait grimper les visiteurs avec lui sur ce wagon de marchandises où tout le monde entassé pleure, tousse et hurle. « Étant seule dans le train grâce à la réalité virtuelle, je me suis sentie effrayée, coincée entre tout le monde », a-t-elle déclaré. « Le simple fait d’être là-dedans, c’était très immersif. Je pense que ce sera un outil utile pour nous apprendre aux enfants ce qui s’est passé », a déclaré Divine Olikaju, une étudiante de 15 ans à l’Académie militaire de Chicago, lorsqu’elle a essayé l’expérience de réalité virtuelle lors d’une excursion au musée. .

Combattre l’antisémitisme aujourd’hui

Abrams a également expliqué que les témoignages de première main sont « le moyen le plus puissant de développer l’empathie et la compréhension de notre humanité commune », précisément pour cette raison, le musée crée trois autres expériences de réalité virtuelle pour rapprocher encore plus les gens des témoignages historiques des survivants. « Nous constatons une augmentation, non seulement de l’antisémitisme, mais de toutes les formes de haine et de sectarisme, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir partager ces histoires », a-t-elle déclaré.

La relation entre les réseaux sociaux et l’antisémitisme

La technologie est bonne et la technologie est mauvaise. Les expositions du Illinois Holocaust Museum and Education Center deviennent encore plus pertinentes dans un monde où il y a aussi tant d’outils technologiques qui vont du côté opposé, alimentant les sentiments antisémites et négationnistes.

Sophie Schmalenberger, de l’Université d’Aarhus, spécialiste du populisme et de l’extrémisme, a expliqué qu’aujourd’hui l’antisémitisme a trouvé de nouvelles façons de proliférer, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, l’antisémitisme peut prendre des formes subtiles, comme les emojis. La combinaison d’une étoile de David et d’une souris évoque clairement la propagande nazie, qui a conduit à la déshumanisation des Juifs à tel point qu’ils ont accepté le génocide. Un autre exemple d’antisémitisme sur les réseaux sociaux est les attaques de trolls qui perturbent les événements de l’Holocauste en ligne en diffusant des messages de négation de l’Holocauste.

Gabi Weimann, professeur de sciences de la communication à l’Université de Haïfa, en Israël, en collaboration avec la chercheuse Natalie Masri, a découvert que les jeunes sur TikTok sont souvent exposés à l’antisémitisme sans le savoir. Une partie du contenu publié combine des extraits de séquences de l’Allemagne nazie avec de nouvelles paroles qui déprécient ou se moquent des victimes de l’Holocauste. L’exposition à un tel contenu peut amener les adolescents à normaliser l’antisémitisme.

L’Anti-Defamation League, un groupe de défense des droits civiques basé à New York qui suit les cas d’antisémitisme depuis 1979, a constaté que 2 717 incidents se sont produits en 2021, en hausse de 34 % par rapport à 2020. En Europe, la Commission européenne a constaté une inquiétante augmenter alors que les publications antisémites ont été multipliées par sept dans les comptes francophones et par plus de treize dans les chaînes allemandes pendant la pandémie. Selon un rapport de 2022 des Nations Unies, 17% du contenu public lié à l’Holocauste de TikTok a été nié ou déformé. Il en va de même pour près de 1 publication sur 5 sur Twitter liée à l’Holocauste et 49 % du contenu lié à l’Holocauste sur Telegram.