Microsoft Edge va enfin détruire ses concurrents avec une nouvelle fonctionnalité

Pendant des années, Microsoft a développé et livré Internet Explorer avec Windows dans un seul but : permettre aux utilisateurs d’installer Chrome, Firefox ou tout autre navigateur. C’est une blague mais c’était certainement une vérité indéniable. Après avoir été la cible de blagues pendant des années, Microsoft a abandonné Internet Explorer et lancé Microsoft Edge. Edge est aujourd’hui le navigateur par défaut de Windows 10 et Windows 11. C’est bien mieux qu’il ne l’était dans les premiers jours, et c’est aussi bien supérieur à ce qu’était Internet Explorer. Malgré cela, il est toujours en retard sur les autres navigateurs. Même le fan de Windows le plus fidèle a tendance à opter pour des navigateurs tiers plutôt que pour la solution de Microsoft. La société développe constamment de nouvelles fonctionnalités pour rendre Edge plus intéressant, et une nouvelle fonctionnalité peut le placer devant ses rivaux.

Le projet Phoenix représente une ascension majeure pour Edge

De nos jours, pour la plupart des utilisateurs, la productivité est primordiale. Pour être plus productifs, nous effectuons toujours beaucoup de tâches à la fois. Avec les navigateurs Internet, la situation n’est pas différente. Apparemment, une mise à jour à venir pour Microsoft Edge peut rendre le navigateur encore plus productif.

Le géant de Redmond travaille en interne sur une nouvelle version d’Edge. La nouvelle version promet beaucoup avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. Le projet est actuellement baptisé Project Phoenix (Oui, celui qui renaît de ses cendres) et est en préparation depuis l’été dernier. L’objectif est exactement ce que son nom l’indique, Microsoft entend Edge se hisser comme un Phénix face à ses concurrents. Le nouveau navigateur présentera un design unique qui s’adapte parfaitement à Windows 11, visuellement et fonctionnellement.

La plus grande fonctionnalité destinée à améliorer la productivité est une fonctionnalité qui vous permet d’afficher plusieurs onglets dans une vue en écran partagé. À noter que cela est déjà disponible dans certains navigateurs comme Vivaldi. Cependant, l’ajouter à un navigateur qui vient nativement sur Windows rendrait l’offre plus attrayante. Cela vous permettra d’afficher plusieurs applications à la fois sans avoir à dupliquer tous les éléments de l’interface utilisateur du navigateur comme la barre d’adresse. La fonctionnalité est disponible pour ceux qui exécutent la version Microsoft Edge Insider avec le bon indicateur activé.

Microsoft Edge aura sa propre vision du « bien-être numérique » – La conception s’adaptera à l’interface utilisateur de Windows 11

Le prochain Microsoft Edge comportera également un nouveau centre d’activités d’onglets. Cela vous donnera un aperçu plus rapide de votre historique de navigation et des onglets. Par exemple, vous saurez sur quel type de site Web vous passez le plus souvent votre temps. Il est similaire aux fonctionnalités de bien-être numérique sur Android et iOS. C’est un ajout intéressant pour un navigateur. Microsoft prévoit également d’intégrer davantage Edge à Windows. Par exemple, la société joue avec l’idée qu’Edge devienne le gestionnaire de mots de passe du système d’exploitation. Vous permettant de synchroniser rapidement les mots de passe entre les appareils.

Le prochain Windows 11 aura un look rond et uniforme pour la barre de navigation. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’objectif est de rationaliser ses visuels avec Windows 11. En fait, sa conception correspondra à ce que nous verrons dans le prochain gestionnaire de fichiers pour Windows 11.

Quand la nouvelle fonctionnalité arrivera-t-elle sur Edge ?

Pour l’instant, il n’y a aucune prévision quant à l’arrivée de cette fonctionnalité sur Microsoft Edge. De plus, il n’est pas possible de déterminer s’il fera place à Windows 10 ou sera exclusif à Windows 11, seul le temps nous le dira. Mais compte tenu du grand objectif de le coupler avec Windows 11, je parie sur ce dernier.

La fonctionnalité est disponible pour les initiés, comme la plupart des fonctionnalités qui sont encore « en cours ». Si vous ne pouvez pas attendre pour essayer cela, vous pouvez vous inscrire au programme Insider. Cependant, sachez qu’il s’agit toujours d’un « travail en cours », donc des bugs vous trouveront tout au long de l’aventure.

Maintenant, si vous me demandez de parier sur quelque chose, je m’attends à ce que cette fonctionnalité et bien d’autres arrivent à temps pour la mise à jour 23H1 de Windows 11. Si ce n’est pas le cas, elle sera prête pour la version 23H2. Ces deux mises à jour majeures pour Windows 11 sont attendues respectivement pour le premier et le second semestre 2023. Il convient de noter que la société a un Microsoft Build 2023 prévu pour mai de cette année. L’événement apportera certainement des nouvelles sur Windows 11 et les plans de l’entreprise pour l’avenir.