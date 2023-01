Samsung Galaxy A54 : Plus de détails ont été révélés

Les yeux des fans de Samsung sont certainement attentifs à la révélation imminente de la série Galaxy S23. Cependant, Samsung a plus à révéler dans les prochaines semaines, en plus de nouveaux produits phares. Nous parlons d’un smartphone, qui se vendra probablement beaucoup plus que la série Samsung Galaxy S23 – le Samsung Galaxy A54. La série Galaxy A5x figure chaque année comme le téléphone le plus vendu de Samsung, c’est pourquoi le Galaxy A54 est attendu avec beaucoup d’impatience.

Aujourd’hui, une nouvelle certification indique que le téléphone se rapproche un peu plus de sa sortie. L’appareil a obtenu l’approbation du régulateur FCC. Grâce à la liste, nous avons confirmé certains de ses détails. Le téléphone porte le numéro de modèle SM-A546E avec une capacité de batterie de 4 905 mAh. De plus, le téléphone prendra en charge une charge rapide de 25 W. La charge n’est pas une surprise, après tout, Samsung garde son approche conservatrice en matière de vitesse de charge. Même les produits phares Galaxy S23 et S23 + resteront limités à 25 W, tandis que l’Ultra obtient 45 W, ce qui est le maximum jamais obtenu par les produits phares de Samsung.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Confirmation des détails de la batterie du Samsung Galaxy A54

Nous pensons que le Samsung Galaxy A54 5G utilisera la capacité de 5 000 mAh à des fins de marketing. La quantité de 4 905 mAh est certainement la capacité nominale, tandis que la capacité typique pourrait être de 5 000 mAh. Certaines rumeurs font même état d’une capacité typique de 5 100 mAh. La liste FCC confirme les téléphones avec l’adaptateur Samsung EP-TA800. C’est le chargeur USB-C Power Delivery 25 W de Samsung. Selon les rumeurs, la boîte de vente au détail du téléphone sautera probablement l’adaptateur de charge.

Tous les utilisateurs n’apprécieront peut-être pas le processeur à l’intérieur du Samsung Galaxy A54. La société s’en tiendra au processeur Exynos pour le nouveau téléphone, cette fois-ci, il apportera l’Exynos 1380. Le modèle de base devrait offrir 6 Go de RAM, et nous en attendons un autre avec 8 Go. Le téléphone exécutera Android 13 dès la sortie de la boîte. Nous sommes curieux de voir s’il viendra avec One UI 5.1, après tout, le nouveau skin sera introduit dans la série Galaxy S23.

Depuis que le Galaxy A53 a été introduit en mars de l’année dernière, nous prévoyons que le Samsung Galaxy A54 arrivera également en mars. Cette fois-ci, le téléphone ne sera pas accompagné d’un Galaxy A74.