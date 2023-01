L’histoire d’Ester Crawford, elle avait l’habitude de dormir sur le sol du bureau et est maintenant la préférée d’Elon Musk. Est-ce la seule façon de travailler ?

Début novembre, après les licenciements de Musk, le tweet de la femme au sac de couchage au bureau est devenu viral sur les réseaux sociaux, elle fait désormais partie des patrons de l’entreprise.

Esther Crawford a commencé son ascension sociale et est prête à tout pour son travail, même à dormir au bureau. Oui, c’est elle, la femme au sac de couchage à l’étage des bureaux de Twitter, qui a posté un tweet le 2 novembre qui disait : « Quand votre équipe travaille 24 heures sur 24 pour respecter les délais, parfois vous #SleepWhereYouWork « . Il est maintenant directeur de la gestion des produits chez Twitter. « Je dirige actuellement les efforts visant à diversifier les revenus de l’entreprise au-delà des publicités », écrit-il sur son site Web personnel. Une histoire qui a déjà soulevé la polémique. L’histoire de Crawford est-elle vraiment la seule voie à suivre pour travailler dans cette entreprise ?

Crawford a été embauché fin 2020 lorsque Twitter a acheté Squad, sa start-up de chat vidéo. Sur son profil LinkedIn, Crawford a expliqué que l’application avait « des millions d’utilisateurs » et un financement de sociétés de capital-risque, dont First Round Capital. Avant tout cela, elle est diplômée en philosophie, a fait une maîtrise en relations internationales et a été l’une des premières blogueuses vidéo sur YouTube. Ici, il a également lancé son format de perte de poids, Poids Watchers. Elle a ensuite été embauchée par Twitter pour proposer des stratégies de revenus pour les influenceurs et explorer les opportunités liées à la crypto-monnaie,

Désormais, en plus de gérer Twitter Blue, Crawford a été nommé PDG de Twitter Payments, pour diriger le nouveau projet visant à faciliter les transactions peer-to-peer et les paiements de commerce électronique sur la plateforme.

Commentaires de collègues

Comme l’expliquent des proches de l’entreprise au Financial Times, Crawford a très bien porté la vision « hardcore » de Musk, suite à la vague massive de licenciements. Travaillez donc en continu à « haute intensité ». Pour certains, Crawford est une femme charismatique et une voix sensible sur la plateforme. Pour d’autres, elle n’est qu’une flatteuse et une opportuniste. « La photo d’elle dormant dans un sac de couchage a vraiment énervé les gens », a expliqué un cadre supérieur au Financial Times. « Elle est en quelque sorte devenue une interprète entre Elon et l’équipe produit. » Pas seulement. Son histoire a soulevé plusieurs polémiques sur la nouvelle façon de travailler mise en place par Elon Musk. Un ancien cadre supérieur a ajouté: « Elle n’était personne et elle est devenue quelqu’un parce qu’elle était prête à vendre son âme pour ses 15 minutes de gloire. C’est dégoûtant. »

L’état d’esprit qu’aime Elon Musk

Crawford a sûrement déménagé dans le temps. En fait, lorsque Musk est arrivé pour la première fois au siège de San Francisco et a décidé d’inaugurer son parcours de PDG avec un évier à la main, Crawford a immédiatement obtenu une réunion en tête-à-tête au Perch, le bar de Twitter, pour discuter de chacun de son prévoit d’améliorer l’entreprise. Sa mentalité de start-up a conquis Musk. Même ses propositions controversées, comme la possibilité d’introduire des vidéos adultes payantes sur la plateforme. Bref, quelque chose de similaire à OnlyFans mais sur Twitter.