Forza Motorsport arrive plus tard cette année sur PC, Xbox Series et Game Pass

Quelque chose à attendre: Turn 10 Studios a partagé de nouveaux détails sur la prochaine entrée très attendue de la série Forza Motorsport. Chris Esaki, directeur créatif de Turn 10 Studios, a déclaré que le jeu est en cours de construction à partir de zéro pour être le jeu de course le plus avancé techniquement jamais créé. Au lancement, il y aura plus de 500 voitures à piloter, personnaliser et collectionner – les voitures de course les plus modernes que Forza ait jamais présentées sur sa liste.

Le directeur artistique des véhicules, Gabe Garcia, a déclaré que les progrès de leurs modèles physiques étaient supérieurs à ceux de Forza 5, 6 et 7 combinés. Tout est rendu en 4K à 60 images par seconde avec un ray tracing en temps réel.

Le virage 10 fait également un effort supplémentaire en termes d’attrait visuel. Les peintures ont été obtenues à l’aide d’un spectrophotomètre pour capturer plusieurs points de données du comportement de la lumière sur une variété de surfaces. De plus, les dommages sont désormais contextuels et uniques à chaque voiture. Le jeu simule même l’épaisseur de la peinture, l’écaillage et la directionnalité, et l’accumulation de saleté est également plus réaliste.

La course est autant une expérience auditive que visuelle, et Turn 10 ne lésine pas non plus. Le directeur audio du projet, Chase Combs, a déclaré qu’il s’agissait du premier jeu Forza à être mixé nativement pour des formats audio immersifs tels que Dolby Atmos et Windows Sonic.

Les mods changent maintenant le son de votre voiture. Installez un nouvel échappement ou ajoutez un compresseur et vous remarquerez immédiatement la différence. Turn 10 a même mis en œuvre des changements plus petits comme un système d’annonceur de piste régional ainsi qu’une suspension améliorée des pneus et de l’audio.

Le jeu sera lancé avec 20 environnements de course, dont cinq sont nouveaux dans la série. De nombreux détails ont été apportés à la conception des pistes pour les rendre aussi réalistes que possible. Pour la première fois, la série aura une heure de la journée entièrement dynamique avec la météo ainsi que des températures de piste dynamiques, des surfaces de conduite humides et du caoutchouc.

Forza Motorsport devrait sortir en 2023 sur PC, Xbox Series et Game Pass.