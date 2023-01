Test des modifications d’iOS 16.3 : clés de sécurité matérielles, mises à jour des fonctionnalités du HomePod, etc. [Vidéo]

Plus tôt cette semaine, Apple a officiellement publié les mises à jour iOS 16.3 pour iOS, iPadOS et HomePod. La mise à jour apporte plusieurs modifications et améliorations notables à ces appareils, notamment la prise en charge des clés de sécurité matérielles pour les identifiants Apple et le déploiement mondial de la protection avancée des données.

iOS 16.3 ouvre également la voie au nouveau HomePod de deuxième génération, dont la sortie est prévue le 3 février. Mais même si vous ne prévoyez pas de perdre 299 $ pour le dernier haut-parleur intelligent d’Apple, vous serez ravi d’apprendre qu’iOS 16.3 inclut des améliorations pour le HomePod de première génération et le HomePod mini. Regardez mes procédures vidéo pratiques pour une ventilation visuelle des nouveautés.

Clés de sécurité matérielles pour Apple ID

iOS 16.3 apporte quelques nouvelles fonctionnalités importantes axées sur la sécurité à l’iPhone et à l’iPad, notamment la prise en charge des clés de sécurité matérielles tierces. Parallèlement à votre mot de passe Apple ID, les clés de sécurité matérielles peuvent être utilisées dans iOS 16.3 comme deuxième facteur dans une configuration d’authentification à deux facteurs. Ainsi, les clés de sécurité matérielles tierces remplacent les codes à six chiffres qui sont envoyés aux appareils de confiance, qui servent autrement de deuxième facteur.

Apple note que plus de 95 % des comptes iCloud actifs utilisent désormais son authentification standard à deux facteurs, mais iOS 16.3 offre aux utilisateurs la possibilité de renforcer encore cette protection.

Vidéo : modifications et fonctionnalités d’iOS 16.3

Pour être clair, la plupart des utilisateurs s’en tiendront à l’authentification standard à deux facteurs basée sur un code à six chiffres, mais pour les utilisateurs ayant des profils particulièrement élevés – célébrités, représentants du gouvernement, Netcost-security.fr blogueurs ???? — la prise en charge des clés matérielles tierces opt-in peut encore renforcer la sécurité des comptes. Étant donné que les clés matérielles sont des dispositifs d’authentification physiques que l’utilisateur a en main, elles peuvent empêcher même un attaquant avancé d’obtenir le deuxième facteur d’un utilisateur via une escroquerie par hameçonnage ou une autre attaque.

Bien que les clés matérielles servent à renforcer la sécurité, elles peuvent ne pas être aussi pratiques que les codes traditionnels à six chiffres envoyés aux appareils vérifiés. Pour utiliser des clés matérielles, un utilisateur doit physiquement avoir accès à la clé, et si toutes les clés sont perdues, vous ne pourrez pas accéder à votre compte, bien que vous puissiez toujours vous rabattre sur des codes à six chiffres si vous supprimez vos clés.

Déploiement mondial de la protection avancée des données

Dans iOS 16.2, Apple a déployé sa nouvelle fonctionnalité de protection avancée des données pour les clients aux États-Unis. Depuis iOS 16.3, Advanced Data Protection est désormais disponible pour les clients du monde entier.

La fonction opt-in fournit un chiffrement de bout en bout pour des catégories de données supplémentaires stockées dans iCloud, ce qui indique qu’Apple ne possède plus les clés pour déchiffrer ces catégories. L’activation de la protection avancée des données indique que ces types de données ne peuvent être déchiffrés qu’à partir d’un appareil de confiance qui fonctionne comme une clé, comme l’iPhone d’un client.

Si vous avez déjà accidentellement lancé un appel SOS d’urgence depuis votre iPhone, apparemment vous n’êtes pas seul. Apple a mis à jour la procédure d’appel SOS d’urgence pour rendre plus difficile l’appel accidentel des services d’urgence.

Dans les versions précédentes d’iOS, il suffit de maintenir enfoncé le bouton latéral et l’un des boutons de volume pendant 10 secondes pour appeler automatiquement les services d’urgence. Dans iOS 16.3, Apple demande aux utilisateurs de relâcher les boutons afin de poursuivre l’appel.

Le nouveau flux de travail SOS d’urgence

Cette mise à jour vise à empêcher les appels accidentels provenant de situations où votre iPhone pourrait être coincé par inadvertance dans un espace confiné, ce qui entraînerait l’appui sur les boutons latéraux et de volume. Bien sûr, vous pouvez désactiver cette méthode d’appel d’urgence en allant dans Paramètres → SOS d’urgence et en désactivant le nouveau nom. Appel avec attente et libération changer.

Parallèlement à cette mise à jour, vous remarquerez également une interface utilisateur légèrement reconfigurée qui illustre les boutons sur lesquels appuyer, ainsi qu’une lumière pulsée du flash de l’appareil photo. Les utilisateurs remarqueront un supplément Appelez tranquillement basculer dans Paramètres → SOS d’urgence. L’activation de ce Switch désactivera les alarmes d’avertissement et les clignotements lors du lancement du SOS d’urgence pour une activation plus discrète.

Corrections de bugs supplémentaires

Résout un problème dans Freeform où certains traits de dessin créés avec Apple Pencil ou votre doigt peuvent ne pas apparaître sur les tableaux partagés

Résout un problème où le fond d’écran peut apparaître en noir sur l’écran de verrouillage

Résout un problème où des lignes horizontales peuvent apparaître temporairement lors du réveil de l’iPhone 14 Pro Max

Résout un problème où le widget Home Lock Screen n’affiche pas avec précision l’état de l’application Home

Résout un problème où Siri peut ne pas répondre correctement aux demandes de musique

Résout les problèmes où les demandes Siri dans CarPlay peuvent ne pas être comprises correctement

iOS 16.3 inclut également de nombreux nouveaux correctifs de sécurité pour diverses vulnérabilités.

Socket en charge du HomePod de deuxième génération

Mardi dernier, Apple a annoncé la surprise de son HomePod de deuxième génération, dont la sortie est prévue la semaine prochaine le 3 février. iOS 16.3 apporte la prise en charge du nouveau HomePod pleine grandeur et est une exigence pour les utilisateurs souhaitant configurer le haut-parleur intelligent.

Dans ma vidéo pas à pas ci-dessous, je discute brièvement du nouveau HomePod et parle de tout ce qui est nouveau dans cette mise à jour.

Vidéo : Modifications et fonctionnalités du HomePod 16.3

Activation du capteur de température et d’humidité HomePod mini

Même si vous ne prévoyez pas d’acheter un nouveau HomePod de deuxième génération, iOS 16.3 offre de nouvelles fonctionnalités. Le HomePod mini est livré avec des capteurs de température et d’humidité dormants, mais ils n’ont été activés qu’à la sortie d’iOS 16.3. Une fois que vous aurez mis à jour la dernière mise à jour iOS 16.3, vous remarquerez une nouvelle lecture de température et d’humidité dans la section climatique de l’application Home et dans la vue détaillée de chaque HomePod. Vous pouvez utiliser ces capteurs pour afficher les lectures actuelles, interroger Siri à leur sujet ou les utiliser avec des automatisations pour déclencher d’autres produits de maison intelligente.

Sons ambiants remasterisés pour les HomePods

Tout le monde sait que vous pouvez écouter Apple Music sur le HomePod, mais saviez-vous que vous pouvez également demander des sons ambiants comme le bruit blanc et la pluie ? Dans iOS 16, les sons ambiants ont été remasterisés et vous trouverez désormais un lien direct vers ces sons qui peuvent être ajoutés aux alarmes, scènes et automatisations. En tout, vous aurez le choix entre sept sons ambiants, comme la cheminée, la forêt, la nuit, l’orientation, la pluie, le ruisseau et le bruit blanc.

Domotiques récurrentes utilisant uniquement votre voix

Vous pouvez maintenant créer une automatisation récurrente avec votre voix en disant quelque chose comme « allume la lampe de bureau tous les jours à 22h ». Une fois que vous l’avez fait, vous verrez l’automatisation respective apparaître dans l’onglet d’automatisation de l’application Home.

Tonalité de confirmation Siri pour les demandes terminées

Siri arrive avec une nouvelle tonalité de confirmation dans iOS 16.3, qui indique quand les demandes sont terminées pour les accessoires qui n’affichent pas visiblement de changement, ou pour les articles de maison intelligente situés dans d’autres zones de votre maison.

Vous trouverez des commandes de volume plus granulaires lorsque vous utilisez les boutons situés sur le dessus de votre HomePod de première génération pour régler son volume. Vous devriez remarquer qu’il y a plus de « plage dynamique » entre le zéro absolu et les volumes inférieurs.

Reconnaissance sonore

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible, le HomePod mini sera mis à jour ultérieurement avec la prise en charge de la reconnaissance sonore. Cette fonctionnalité est actuellement disponible en tant que paramètre d’accessibilité dans iOS 16, comme indiqué dans Paramètres → Accessibilité → Reconnaissance sonore.

Lorsqu’elle est activée, la reconnaissance sonore permet à votre iPhone d’écouter des sons spécifiques, tels que des alarmes incendie ou des détecteurs de fumée, des sons domestiques comme un bris de verre, un coup à la porte ou une bouilloire, des sons de personnes – des bébés qui pleurent, toussent ou crient – et même des sons de chats et de chiens. Vous recevrez alors une notification push chaque fois que votre iPhone reconnaîtra ces sons.

La prise en charge de la reconnaissance sonore pour les HomePod et HomePod mini de deuxième génération sera disponible plus tard ce printemps. La version HomePod de Sound Recognition semble être une version allégée par rapport au paramètre d’accessibilité iOS 16.

Dans une future mise à jour, votre HomePod pourra détecter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et vous envoyer une notification pour vous alerter. Apple note que la reconnaissance sonore nécessitera la nouvelle mise à jour de l’architecture Home, qu’Apple a retirée en raison de certains problèmes, mais prévoit de la rendre à nouveau disponible prochainement.

Avis de Netcost-security.fr

iOS 16.3 est une nouvelle mise à jour majeure avec de nombreux nouveaux changements et fonctionnalités notables, non seulement pour les iPhones mais aussi pour le HomePod. Et, même si vous n’êtes pas intéressé par toutes les nouveautés, vous devriez sérieusement envisager une mise à niveau en raison du nombre de correctifs de sécurité inclus dans la version.

Que pensez-vous d’iOS 16.3 et quelle a été votre expérience jusqu’à présent ? Exprimez-vous ci-dessous sur nos réseaux sociaux avec vos réflexions.

