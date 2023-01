La division Cloud sauve Microsoft des faibles performances Xbox et Windows

Conclusion : Microsoft a enregistré une croissance positive des revenus d’une année sur l’autre de 52,7 milliards de dollars pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2022, en grande partie grâce aux solides performances de ses services de cloud computing.

Le transport de 52,7 milliards de dollars représentait un modeste gain de 2% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net, cependant, a chuté de 12% d’une année sur l’autre pour atteindre 17,37 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action s’est établi à 2,32 dollars (en baisse de 11% par rapport au quatrième trimestre 2021).

La division de la productivité et des processus commerciaux de Microsoft (Office, LinkedIn, Dynamics) a généré 17 milliards de dollars de revenus, en hausse de 7 % sur un an, tandis que sa division de cloud intelligent a grimpé de 18 % pour atteindre 21,5 milliards de dollars, ce qui a permis de compenser les pertes dans d’autres domaines.

Les revenus OEM de Windows ont diminué de 39 %, reflétant les performances de la catégorie des appareils de Microsoft. Les revenus du contenu et des services Xbox ont également été touchés, en baisse de 12% par rapport à la saison des fêtes 2021.

Microsoft a récemment étendu son partenariat avec OpenAI, en s’appuyant sur un partenariat qui a été forgé pour la première fois en 2016 et réaffirmé en 2019 et 2021. Microsoft a décrit le nouvel accord comme un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars qui accélérera les percées de l’IA. Selon Bloomberg, Redmond engage 10 milliards de dollars supplémentaires.

La semaine dernière, le géant de la technologie basé à Washington a annoncé qu’il réduirait son bassin de main-d’œuvre global de 10 000 emplois. Avec les coupes, Microsoft rejoint une foule d’autres grandes entreprises technologiques qui réduisent leurs effectifs après avoir embauché massivement pendant la pandémie.

Pour l’avenir, Microsoft prévoit des revenus pour le troisième trimestre de l’exercice 23 compris entre 50,5 milliards de dollars et 51,5 milliards de dollars. Le plus gros point à retenir ici est que Microsoft s’attend à ce que les revenus de sa division « More Personal Computing » (Windows OEM, Xbox, appareils et recherche) tombent entre 11,9 milliards de dollars et 12,3 milliards de dollars, contre 14,2 milliards de dollars au dernier trimestre.

Dans les nouvelles connexes, Xbox et Bethesda diffusent actuellement leur vitrine Developer Direct qui promet un aperçu de certains des plus grands jeux à venir sur Xbox, PC et Game Pass.