Supercherie des mineurs de GPU : faites attention à la mémoire peinte sur les cartes graphiques usagées

PSA : Les puces mémoire décolorées sont un signe courant indiquant des cartes graphiques très utilisées, peut-être d’anciennes cartes de minage. Des preuves récentes suggèrent que certains revendeurs tentent de tromper les clients en peignant sur la mémoire. La peinture s’enlève relativement facilement pour ceux qui inspectent les GPU utilisés.

Deux chaînes YouTube brésiliennes ont découvert des signes que les mineurs de crypto tentent de vendre des cartes graphiques usagées en les faisant passer pour plus légèrement utilisées qu’elles ne le sont. Une nouvelle tactique surprenante consiste à masquer les signes d’usure de la mémoire GDDR.

Lorsqu’un GPU a été soumis à une charge importante pendant de longues périodes, comme pour l’extraction de crypto-monnaie, la chaleur peut donner aux puces de mémoire une teinte jaune. Iskandar Souza (ci-dessous) et TecLab ont récemment publié des vidéos analysant des cartes semblant avoir de la peinture sur ces puces. Le grattage de la peinture a révélé une décoloration. Le rapport de Souza compare un nouveau GPU à un autre présentant une usure déguisée.

Les dernières années ont ouvert la voie à de tels projets sur le marché des cartes graphiques. Les mineurs tentent de décharger les GPU de leurs plates-formes qui ont perdu leur rentabilité après l’hiver crypto et Ethereum Merge l’année dernière. Bien que la baisse du minage ait amélioré les prix ces derniers mois, de nombreuses cartes ont encore du mal à atteindre leur PDSF.

Dans cet environnement, les offres sur les GPU d’occasion sont probablement toujours attrayantes pour de nombreux clients potentiels. Ces acheteurs veulent probablement éviter les cartes des mines cryptomonnaies qui sont plus usées que la plupart.

Une utilisation intensive et des efforts de réparation laissent également des traces sur d’autres parties des GPU, comme le montre la vidéo de Souza. Une décoloration autour et des rayures sur le processeur central de la carte peuvent indiquer que le vendeur a essayé de la ressouder, par exemple. Des vis manquantes pourraient suggérer que quelqu’un a ouvert une carte graphique pour dissimuler des traces d’utilisation minière.

L’année dernière, nous avons rendu compte d’une vidéo montrant un mineur essayant de préparer des GPU pour la revente en en faisant exploser un rack avec un nettoyeur haute pression – une méthode hautement déconseillée. Non seulement l’eau non traitée peut endommager les composants de la carte graphique, mais aussi la force du nettoyeur haute pression.

Cependant, tous les GPU remis à neuf ne sont pas mauvais. Les acheteurs doivent simplement faire attention lorsqu’ils achètent auprès de vendeurs tiers sur des sites majeurs comme Newegg et Amazon. Le moyen le plus sûr d’obtenir des rénovations est probablement directement dans les magasins de partenaires constructeurs de conseil comme PNY et EVGA (photo ci-dessus).