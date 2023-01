5 signes pour savoir quand il est temps de changer de smartphone

Si vous souhaitez conserver votre smartphone jusqu’à son dernier souffle, il finira par vous avertir (certains moins évidents que d’autres) qu’il est temps de prendre sa retraite. Bien sûr, il existe des situations où votre téléphone ne fonctionne plus ou a été volé. Quand dois-je changer de smartphone ? lorsqu’au moins une de ces indications est présente.

Comment savoir quand il est temps de changer de smartphone

La durée de vie de la batterie est nulle

Après plusieurs années de travail quotidien avec votre smartphone, si vous n’avez pas changé sa batterie, vous devez emporter le chargeur partout avec vous car la batterie commence à se dégrader.

Oui, acheter un smartphone avec une batterie de grande capacité est une bonne idée. Vous pouvez également emporter une batterie portable avec vous à tout moment, mais ce n’est qu’une solution temporaire. Il existe également de nombreux conseils utiles pour prolonger la durée de vie de la batterie, mais il est inévitable qu’ils se dégradent avec le temps.

Toujours, les batteries des smartphones continuent de se détériorer avec le temps. Changer la batterie est une option disponible ici. Il est temps de calculer et de déterminer le prix, qui peut être d’environ 50 $ à 100 $. En fin de compte, vous devriez donner la priorité à l’argent et aux efforts plutôt qu’à l’achat d’un nouveau téléphone.

Il n’y a plus d’espace disponible

En parlant d’iPhone et après la batterie, le manque d’espace est la deuxième cause la plus fréquente de remplacement de l’appareil. Il convient de noter que le manque d’espace est un problème universel qui affecte tous les téléphones, pas seulement l’iPhone.

Comme auparavant, il existe un certain nombre de conseils et de bonnes pratiques pour vous aider à libérer de l’espace en plus des méthodes évidentes telles que la désinstallation d’applications et la suppression de fichiers, de vidéos, d’applications, etc. Bien que vous puissiez l’étendre un peu plus si votre téléphone Android dispose d’un port de carte mémoire, les applications consomment en réalité de plus en plus d’espace.

Et bien que nettoyer occasionnellement votre espace de stockage soit acceptable, si vous devez supprimer une application pour en installer une nouvelle ou si vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos de peur de remplir votre mémoire, alors vous devriez sérieusement envisager d’en acheter une nouvelle smartphone avec plus d’espace de stockage.

Crashs et décalages

Soyez prudent car il est possible que même après l’installation, l’expérience de jeu soit catastrophique. Ensuite, vous pouvez décider de faire un compromis et d’arrêter de jouer à ce jeu.

L’horloge est contre vous, donc peu importe que vous ouvriez plusieurs fenêtres dans votre navigateur la prochaine fois, que vous le combiniez avec WhatsApp et Instagram, ou que vous utilisiez Waze pour vérifier un emplacement. À ce stade, vous ressentirez des ralentissements dans votre smartphone. Pire encore, certaines applications peuvent ne pas répondre du tout avant de se terminer brusquement.

C’est déjà un point crucial car il ne s’agira pas tant d’applications exigeantes qu’il s’agira de ne pas supporter vos activités quotidiennes. Vous en avez besoin si vous utilisez plusieurs applications ouvertes en même temps.

Cela n’indique pas que vous avez besoin d’un téléphone haut de gamme, qui est plutôt plus durable dans le temps, mais plutôt que le matériel de votre téléphone existant est devenu obsolète. Cela n’indique pas que vous devez mettre à niveau, mais si vous êtes satisfait de son utilisation, il n’est pas nécessaire de mettre à niveau.

Certaines applications ne sont plus prises en charge ou ne reçoivent plus de mises à jour système

Vous êtes principalement préoccupé par la sécurité lorsqu’il s’agit de vous assurer que votre téléphone exécute la version la plus récente de son système d’exploitation.

Utiliser une version obsolète n’est pas un problème au quotidien, mais cela rend votre téléphone plus vulnérable. Le fait qu’il soit compatible mais qu’ils conseillent de « ne pas mettre à jour » car les résultats seront moins bons est un autre signal important qui devrait vous inciter à le changer.

Heureusement, les smartphones reçoivent désormais des mises à jour logicielles pour une plus longue période. De 2-3 ans sur les appareils milieu de gamme à 4-5 ans pour les appareils phares. L’Europe a pris le problème au sérieux et les choses s’améliorent. Nous vous recommandons fortement de vous procurer un smartphone d’une marque connue pour sa longue période de support.

Cependant, à ce stade, Apple est dominé par ses appareils iOS, qui ont six ans de mises à jour, tandis que sur Android, ils ont déjà commencé à fonctionner et le Google Pixel et le Samsung haut de gamme arrivent après cinq ans, bien que depuis l’année précédente .

L’avenir semble sombre si vous essayez d’installer une application et que votre téléphone répond par une alerte d’incompatibilité. Les applications ou les jeux de réalité virtuelle les plus exigeants en sont un excellent exemple car ils ont besoin de quantités spécifiques de RAM et de puissance graphique pour fonctionner correctement.

Vous pourrez peut-être vivre sans eux, mais votre téléphone vous avertit qu’il manque des ressources nécessaires pour certaines tâches. Cela peut impliquer du matériel, des logiciels ou les deux. L’achat d’un smartphone phare vous aidera à cet égard. Et prolongera son âge virtuel pour une plus longue période de temps. Comme ils ont toujours de bons processeurs et des spécifications internes.

Un mauvais appareil photo

L’appareil photo du smartphone est l’une des fonctionnalités qui a le plus évolué récemment. Tant au niveau matériel que logiciel. La sincérité veut que, à quelques exceptions près, les smartphones haut de gamme disposent des meilleurs appareils photo disponibles.

Même si vous ne prenez qu’occasionnellement des photos dans de bonnes conditions d’éclairage, si vos images et vos vidéos sont souvent encombrées de bruit et de flou. Vous avez probablement besoin d’un appareil photo plus récent et meilleur. Si vous avez un smartphone de milieu de gamme ou d’entrée de gamme, ne vous attendez pas à ce que son appareil photo génère de bonnes performances. Surtout après une longue période d’utilisation.