Apple Store Malaisie embauche en cours, potentiellement le premier nouveau pays depuis 2018

Apple a commencé à embaucher pour un nouvel Apple Store en Malaisie, ce qui serait potentiellement la première fois que la société ajouterait un nouveau pays à son réseau de magasins de détail depuis 2018. Potentiellement, car il n’est pas encore clair si le premier magasin indien pourrait ouvrir à l’avance.

Curieusement, les offres d’emploi ne précisent pas où dans le pays le magasin ouvrira, mais la capitale, Kuala Lumpur (ci-dessus), serait le choix évident…

Lorsque Steve Jobs a annoncé l’ouverture des Apple Stores en 2001, il y avait de nombreuses prédictions selon lesquelles l’initiative serait un échec. Avec le décollage des achats en ligne, les critiques ont déclaré qu’il était insensé d’investir dans des magasins physiques à un moment où leur avenir était limité. D’autres ont dit qu’il était ridicule d’investir autant d’argent dans des designs fantaisistes alors que les gens ne se souciaient que des produits.

Aujourd’hui, bien sûr, les Apple Stores sont réputés pour être les magasins de détail les plus rentables au monde, gagnant plus d’argent au pied carré que même Tiffany ou Harrods.

La dernière fois qu’Apple a ouvert un magasin dans un nouveau pays, c’était en Thaïlande, en 2018.

Bloomberg rapports sur le dernier plan.

Apple Inc. a commencé à embaucher des employés pour une poussée de vente au détail en Malaisie, se préparant à amener sa chaîne dans le pays asiatique pour la première fois.

La société a récemment publié des offres d’emploi sur son site Web pour des sites en Malaisie, à la recherche de directeurs de magasin, de spécialistes techniques et de personnel d’assistance, de vendeurs pour les entreprises et d’experts en opérations. Les listes indiquent que les postes seront pour les propres magasins de détail d’Apple, et non pour les revendeurs tiers qui opèrent depuis longtemps en Malaisie.