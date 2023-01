Parce que les bactéries mangeuses de plastique ne sont pas la solution aux déchets marins

C’est ce que démontre une équipe de recherche néerlandaise qui a reproduit en laboratoire ce qui se passe dans la mer par une espèce bactérienne.

La pollution plastique en mer a atteint des proportions alarmantes. Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de polymères synthétiques finissent dans les océans. Mais alors qu’une certaine quantité s’enfonce dans les profondeurs marines ou débarque, ou forme de gigantesques îles de déchets flottants, une autre quantité importante disparaît inexplicablement. Le sort de tout ce plastique manquant a longtemps été entouré de mystère, mais certains chercheurs soupçonnent que certains microbes sont en partie responsables de sa disparition. En effet, des expériences en laboratoire ont récemment montré qu’une bactérie marine, appelée Rhodococcus ruberpeut lentement dégrader et digérer un type de plastique, le polyéthylène (PE).

Utilisé dans une grande partie des emballages, dans divers types de contenants et dans les sacs et enveloppes en plastique, le polyéthylène (PE) est la matière plastique la plus couramment produite dans le monde. Bien qu’il ne soit pas encore clair s’il est R. ruber manger ces déchets dans la nature, une nouvelle étude a confirmé qu’il en est capable. Posté sur Bulletin de la pollution marinel’expérience en laboratoire a montré que les bactéries de cette espèce « ils digèrent en fait le plastique en CO2 et autres moléculesexplique la microbiologiste marine Maaike Goudriann, doctorante à l’Institut royal néerlandais de recherche sur la mer à Texer, aux Pays-Bas, et auteur principal de l’étude. On savait déjà que la bactérie Rhodococcus ruber peut former un soi-disant biofilm sur les plastiques dans la nature. Et il avait déjà été mesuré que le plastique disparaissait sous ce biofilm. Mais maintenant, nous avons vraiment montré que ces bactéries digèrent le plastique”.

L’étude menée par des chercheurs néerlandais

L’expérience de laboratoire menée par la microbiologiste marine Maaike Goudriaan. Crédit : Maaike Goudriaan, NIOZ.

Pour reproduire ce qui se passe dans la mer, Goudriaan et ses collègues ont exposé leurs échantillons de plastique à la lumière UV et les ont placés dans de l’eau de mer artificielle. « Le traitement à la lumière UV était nécessaire car nous savons déjà que la lumière du soleil décompose une partie du plastique en minuscules morceaux pour les bactéries – précise l’équipe de recherche qui a ensuite administré le plastique prétraité aux micro-organismes. En mesurant ensuite les niveaux d’un isotope du carbone (C-13) libéré par la décomposition du plastique en CO2, les auteurs de l’étude ont calculé que les bactéries peuvent dégrader environ 1 % du plastique en un an.

Un rythme qui, bien que sous-estimé, est jugé trop lent par les chercheurs pour résoudre le problème de la pollution plastique en mer, tout en indiquant où une partie du plastique manquant a pu se retrouver. La lumière du soleil peut donc avoir dégradé une partie de tout le plastique flottant qui s’est retrouvé dans les océans depuis les années 1950, et les microbes peuvent avoir digéré certains de ces restes. « Cela pourrait être une pièce du puzzle qui répond à la question de savoir où va tout le plastique qui disparaît dans les océans Goudriaan a conclu. La digestion microbienne n’est donc pas la solution à l’énorme problème plastique, mais elle fournit une partie de l’explication”.

