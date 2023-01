Le ketchup n’est pas une bonne pâte thermique, mais c’est mieux que le fromage ou le dentifrice

Avis de l’éditeur : les passionnés de hardcore sont constamment à la recherche de nouvelles techniques et méthodes pour réduire d’un degré ou deux leurs températures de fonctionnement. La plupart des efforts portent peu ou pas de fruits et servent plutôt de récits édifiants pour ce qui ne pas faire. C’est l’un de ces exemples.

Un membre de la communauté ComputerBase a récemment testé plusieurs pastilles et pâtes thermiques en utilisant une ancienne carte graphique Radeon R7 240. Le GPU est normalement refroidi passivement, mais un ventilateur a été ajouté pour accélérer le processus de test. Certaines alternatives non conventionnelles ont été ajoutées pour pimenter les choses, et c’est davantage ce qui nous intéresse ici.

La carte est cadencée à 780 MHz à 1,15 V par défaut et possède plusieurs niveaux d’étranglement qui rappellent automatiquement la vitesse de fréquence et la tension fournie. Si les choses deviennent trop grillées, il s’arrête complètement.

Le premier est le ketchup et après un test de torture de cinq minutes à Furmark, le GPU a enregistré une température de 71c. Parmi les alternatives farfelues, c’était la plus performante.

Le dentifrice standard a atteint 90 °C après une course similaire, tandis que la crème pour l’érythème fessier, une fine pomme de terre et une tranche de fromage ont tous atteint 105 °C et ont été thermiquement étranglés.

Quel est votre meilleur pari dans la poursuite de températures plus basses ? Pour commencer, restez avec une vraie pâte thermique. Des options éprouvées comme Arctic MX-4 et Corsair TM30 figuraient parmi les plus performantes du test avec des températures de 49c et 54c, respectivement. La façon dont vous installez la pâte peut également avoir un impact sur les températures et certains prétendent même que des additifs comme le sel peuvent aider, mais nous ne recommandons pas d’essayer cela.

Encore une fois, utilisez des méthodes qui fonctionnent et qui sont sûres. En plus de mettre à niveau votre pâte thermique, assurez-vous que les ailettes de votre dissipateur thermique sont exemptes de poussière qui peut inhiber leur capacité de refroidissement. L’ajout d’un ventilateur plus grand et / ou plus puissant au dissipateur thermique de votre GPU réduira également les températures, tout comme la bonne gestion des câbles dans votre cas. Si tout le reste échoue, envisagez de passer à une solution plus extrême comme le refroidissement par eau.