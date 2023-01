ChatGPT : voici les trois (3) raisons pour lesquelles il s’agit de la plus grande menace de Google

Dans l’ensemble, ChatGPT est un outil puissant qui a le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec le langage. Alors qu’il en est encore aux premiers stades de développement. Ses capacités sont déjà impressionnantes, et il est susceptible de devenir un acteur de plus en plus important dans le monde du traitement du langage naturel. Google devra surveiller de près cette technologie s’il veut maintenir sa domination dans ce domaine.

Eh bien, cela pourrait vous intéresser de savoir que les quatre paragraphes ci-dessus ont été écrits par ChatGPT. En fait, cela me fait peur en tant que rédacteur en chef et écrivain. Savoir qu’un robot pourrait si bien faire mon travail. Les paragraphes ci-dessus ont été générés à partir de la question suivante.

« chatGPT est la plus grande menace de Google, écrivez un article de deux cents mots à ce sujet. »

C’est à quel point ChatGPT est puissant et devinez quoi, ce n’est qu’un début. Donc, si un écrivain individuel est censé avoir peur, combien plus une entreprise géante comme Google ? Ci-dessous, je parlerai de trois raisons pour lesquelles ChatGPT d’OpenAI est la plus grande menace de Google.

ChatGPT rend la recherche plus facile que Google

Comme je l’ai déjà démontré plus tôt avec mes paragraphes d’introduction ci-dessus, ChatGPT rend les choses beaucoup plus faciles que Google. Il peut y avoir d’autres moteurs de recherche disponibles, mais la domination de Google semblait intouchable par tout autre moteur de recherche. En fait, une déclaration comme « Faites vos recherches » s’est progressivement métamorphosée en une déclaration comme « Google it ». Comme si Google était le seul moteur de recherche disponible. D’autres existent vraiment, mais c’est la définition claire de la domination.

Cette domination de Google n’a jamais vraiment fait face à une concurrence sérieuse jusqu’à la naissance de ce nouveau chatbot appelé ChatGPT. Je veux dire, regardons les choses de cette façon. La domination de Google est principalement due au fait que presque tout le monde va lorsqu’il recherche quelque chose en ligne. Google présente généralement de nombreux sites Web qui ont ce que vous recherchez. Le reste est à vous de parcourir ces sites les uns après les autres.

Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci : si vous avez quelqu’un qui a des réponses à toutes les questions que vous posez sur Google, iriez-vous toujours sur Google pour poser les mêmes questions ? La plupart des gens ne perdront pas de temps à poser des questions auxquelles ils ont déjà des réponses.

C’est l’une des raisons pour lesquelles ChatGPT est une très grande menace pour Google. L’IA présente les réponses exactement comme vous le souhaitez. Ce n’est pas tout ce que vous pouvez réellement avoir une conversation réelle avec ChatGPT pour mieux vous expliquer au cas où vous ne comprendriez pas quelque chose. Cela rend votre recherche plus facile et plus rapide. Ainsi, au lieu que les gens aillent sur Google pour faire des recherches, ils préfèrent le faire de la manière la plus simple et la meilleure avec ChatGPT.

ChatGPT peut même s’améliorer

Comme vous le savez peut-être déjà, ChatGPT est tout nouveau, lancé en novembre 2022, il y a à peine 3 mois. En tant que nouveau système, beaucoup de gens feront des suggestions d’amélioration tandis qu’OpenAI en tant qu’entreprise apportera également ses propres améliorations.

La vérité est que cela ne fera que s’améliorer avec le temps grâce aux nouvelles fonctionnalités qui viendront dans un proche avenir. Personne ne connaît le genre de fonctionnalités qui pourraient venir à l’avenir. Mais une chose que nous savons tous, c’est que de nouvelles fonctionnalités le rendront encore meilleur, ce qui ne sera pas une bonne nouvelle pour Google.

Le moteur de recherche Google ne peut pas changer pour fonctionner comme ChatGPT

Maintenant, c’est la partie la plus difficile pour Google en tant que moteur de recherche. Loin de dire que Google ne peut pas créer un chat bot comme ChatGPT. En matière d’intelligence artificielle, Google est sans aucun doute l’un des meilleurs du secteur. Alors, quel est le défi ici?

Google est une très grande société de publicité dont la majeure partie des revenus provient des annonces Google. Des millions d’entreprises, d’organisations et de particuliers paient des millions de dollars à Google chaque année pour la publicité.

Google place ces publicités sur la page d’accueil de Google et sur divers sites Web. Alors, imaginez simplement que la page d’accueil de Google fonctionne comme le fonctionnement de ChatGPT. Vous n’avez pas besoin de cliquer sur un lien, Google récupérera le contenu lui-même et vous alimentera.

Cela ne signifiera qu’une chose; L’activité publicitaire de Google va en souffrir. Google perdra des milliards de dollars chaque année parce que les utilisateurs n’auront plus à visiter les sites Web comme avant. Les réponses qu’ils veulent leur parviennent plus facilement et plus rapidement, il n’est donc pas nécessaire de cliquer sur un lien qui peut même parfois vous induire en erreur.

Conclusion

Nous avons reçu divers rapports selon lesquels Google travaille sur des moyens de s’attaquer à ChatGPT, car ils sont conscients des menaces qu’il pourrait poser. Voyons donc comment Google parviendra à gérer ces menaces massives par ChatGPT. Votre mot pourrait également faire une différence. Que feriez-vous si vous étiez Google ?