Microsoft conclut un nouvel accord avec OpenAI

Aujourd’hui, la troisième phase du partenariat à long terme avec OpenAI a été annoncée. Grâce à un investissement pluriannuel de plusieurs millions de dollars pour accélérer les progrès de l’IA. Veiller à ce que ces avantages soient largement partagés avec le monde.

Cet accord fait suite à des investissements antérieurs en 2019 et 2021. Il élargit leur collaboration continue dans le domaine du supercalcul et de la recherche sur l’IA et permet à chacun d’eux de commercialiser indépendamment les technologies avancées d’IA qui en résultent.

Microsoft et OpenAI signent un accord pour un avenir très intelligent

Supercalcul à grande échelle – Microsoft augmentera ses investissements dans le développement et le déploiement de systèmes de supercalcul spécialisés. Accélérer la recherche innovante et indépendante sur l’IA d’OpenAI. Ils continueront également à développer l’infrastructure d’IA de pointe d’Azure pour aider les clients à créer et à déployer leurs applications d’IA à l’échelle mondiale.

Nouvelles expériences basées sur l’IA – Microsoft déploiera des modèles OpenAI dans ses produits grand public et d’entreprise. En plus d’introduire de nouvelles catégories d’expériences numériques basées sur la technologie OpenAI. Cela inclut le service Azure OpenAI de Microsoft. Cela permet aux développeurs de créer des applications d’IA de pointe. Grâce à un accès direct aux modèles OpenAI soutenus par les capacités d’entreprise fiables d’Azure et l’infrastructure et les outils optimisés pour l’IA.

Fournisseur cloud dédié – En tant que fournisseur cloud OpenAI exclusif, Azure alimentera toutes les charges de travail OpenAI grâce à la recherche, aux produits et aux services API.

« Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d’une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe en IA. Démocratiser l’IA en tant que nouvelle plateforme technologique»a déclaré Satya Nadella, président et chef de la direction de Microsoft. « Dans cette prochaine phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs auront accès à la meilleure infrastructure, modèles et chaîne d’outils d’IA avec Azure pour créer et exécuter leurs applications. »

« Les trois dernières années de notre partenariat ont été formidables »a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI. « Microsoft partage nos valeurs, et nous sommes ravis de poursuivre nos recherches indépendantes et de travailler à la création d’une IA avancée qui profite à tous. »

Un lien qui a commencé en 2016

Depuis 2016, Microsoft s’est engagé à faire d’Azure un supercalculateur d’IA pour le monde. Servir de fondement à sa vision de démocratiser l’IA en tant que plateforme. Grâce à leur investissement initial et à leur collaboration, Microsoft et OpenAI ont repoussé les frontières de la technologie de calcul intensif dans le cloud. En annonçant son premier top 5 des supercalculateurs en 2020, puis en construisant plusieurs systèmes de supercalcul d’IA à grande échelle. OpenAI a utilisé cette infrastructure pour former ses modèles révolutionnaires, qui sont maintenant déployés sur Azure pour alimenter des produits d’IA définissant des catégories comme GitHub Copilot, DALL-E 2 et ChatGPT.

Ces innovations ont captivé l’imagination et introduit l’IA à grande échelle. En tant que puissante plate-forme technologique à usage général qui, selon eux, créera un impact transformateur sur l’ampleur de l’ordinateur personnel, d’Internet, des appareils mobiles et du cloud.