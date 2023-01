Comment connecter des AirPod Apple à un PC Windows 11 [Guide]

De nos jours, beaucoup de gens préfèrent utiliser des écouteurs et des casques sans fil simplement parce que ces appareils se sont améliorés au fil des ans. L’un des écouteurs sans fil les plus populaires doit être les Apple AirPods et les Apple AirPods Pro. Les AirPods ont d’excellentes fonctionnalités telles qu’une autonomie de batterie longue durée, une qualité audio exceptionnelle ainsi qu’une belle suppression du bruit. En raison de ces fonctionnalités, les gens ont tendance à utiliser leurs AirPod Apple avec presque tout et n’importe quoi.

Bien que vous puissiez l’utiliser facilement avec vos appareils Apple iPhone, iPad et macOS, certaines personnes souhaitent savoir comment connecter et utiliser les Apple AirPods avec un PC Windows. Si vous êtes quelqu’un qui cherche la réponse à la question ci-dessus, vous êtes au bon endroit. Voici un guide détaillé sur la façon de connecter des AirPod à Windows 11 et plus.

Comment connecter des AirPods à un PC Windows 11

L’avantage de posséder les Apple AirPods est que vous pouvez facilement vous connecter à n’importe quel appareil doté de capacités audio Bluetooth. Vous pouvez utiliser les AirPods pour passer des appels, parler à des personnes en ligne et même les utiliser pour écouter de la musique. Suivez donc ces étapes pour savoir comment connecter et associer vos AirPods Apple à votre PC Windows 11.

Tout d’abord, assurez-vous que vos Apple AirPods ont suffisamment de batterie. Avec vos Apple AirPods ayant suffisamment de batterie, dirigez-vous vers votre PC Windows 11. A l’aide de votre souris, cliquez sur l’icône WiFi ou Batterie présente en bas à droite de la barre des tâches.

Dans le centre de contrôle, cliquez sur la flèche à côté de l’icône Bluetooth et activez la bascule. Ouvrez les paramètres Bluetooth en en sélectionnant Plus de paramètres Bluetooth.

En haut à droite, vous devriez voir un certain nombre d’appareils précédemment connectés. Cliquez sur la grande icône plus présent à l’extrême droite indiquant Ajouter un périphérique.

Une boîte de dialogue Bluetooth apparaîtra, simplement sélectionnez la première option qui dit Bluetooth.

Il commencera à rechercher les appareils Bluetooth à proximité. Mettez vos Apple AirPods en mode appairage en appuyant longuement sur la bouton de configuration sur le boîtier des AirPods.

Une fois que l’indicateur LED passe de l’orange à une lumière blanche clignotante, les AirPods sont maintenant en mode d’appairage. Assurez-vous que vos AirPod Apple ne sont connectés à rien d’autre. Une fois que votre PC Windows 11 trouve les Apple AirPods, Clique dessus.

Le PC Windows 11 est maintenant couplé à vos Apple AirPods/AirPods Pro. Désormais, chaque fois que vos AirPods et votre PC Windows 11 sont allumés avec Bluetooth activé, les AirPods se connecteront automatiquement à votre PC Windows 11.

Comment déconnecter les AirPod Apple du PC Windows 11

Maintenant que vous savez comment connecter vos AirPod Apple à votre PC Windows 11, vous devez également savoir comment déconnecter les AirPod de votre PC Windows 11. Voici les étapes.

Lancez l’application Paramètres sur votre ordinateur Windows 11. Cliquez sur Bluetooth et appareils option dans la barre latérale à gauche. Maintenant, cliquez sur Appareils. Vous devriez maintenant voir une liste des appareils qui étaient précédemment connectés à votre PC Windows 11. Vous devriez également voir les Apple AirPod actuellement connectés à votre PC Windows 11. Simplement cliquez sur les trois points à côté de l’appareil et choisissez Déconnecter dans le menu qui apparaît. Vous avez maintenant déconnecté vos AirPods de votre PC Windows 11.

Comment vérifier le pourcentage de batterie des AirPods sous Windows 11

Alors que votre iPhone ou appareil Android a la capacité d’afficher le pourcentage de batterie de vos AirPods, savez-vous que même votre PC Windows 11 peut afficher le pourcentage de batterie ? Voici comment vous pouvez voir le pourcentage de batterie de vos AirPods sous Windows 11.

Assurez-vous que vos AirPods sont connectés à votre PC Windows 11. Cliquez sur l’icône de la batterie sur la barre des tâches. Maintenant cliquez sur la tuile Bluetooth et cliquez sur la flèche à côté de cela. Vous devriez maintenant voir tous vos appareils précédemment connectés et actuellement connectés ici. Le pourcentage de batterie sera affiché à côté des Apple AirPods s’ils sont connectés à votre appareil.

Étapes de dépannage

Maintenant que vous savez comment connecter, déconnecter et afficher le pourcentage de batterie de vos AirPods Apple, il est temps d’examiner quelques étapes de dépannage qui peuvent vous aider en cas de problème entre vos AirPods et votre PC Windows 11.

Si les AirPod se connectent à votre iPhone au lieu de se connecter automatiquement à votre PC Windows 11, il est idéal de désactiver le Bluetooth sur tous les appareils à proximité afin que les AirPod puissent se connecter automatiquement à votre PC Windows 11.

S’il y a un problème tel que les AirPod se déconnectent de manière aléatoire alors qu’ils sont déjà connectés à votre PC Windows 11, il est préférable de supprimer les AirPod de votre PC Windows 11, puis de les coupler à nouveau. Cela devrait aider beaucoup de problèmes. De plus, vous voudrez peut-être vérifier le pourcentage de batterie sur vos AirPods Apple et les charger si nécessaire.

Si vous pensez que votre Windows 11 pourrait avoir des problèmes, vous pouvez exécuter le dépanneur pour trier et résoudre les problèmes. Voici les étapes.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre PC Windows 11.

Maintenant, cliquez sur système, et sur votre droite, faites défiler vers le bas et cliquez sur Dépanner.

Enfin, cliquez sur Autres dépanneurs.

Vous devriez voir différentes catégories et une liste d’options de dépannage.

Sous l’option Autre, cliquez sur Exécuter à côté de l’endroit où il est indiqué Bluetooth.

Cela exécutera le dépanneur Bluetooth qui signalera tous les problèmes et les corrigera si possible immédiatement.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez vous connecter, vous déconnecter et même résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer entre vos AirPods et votre PC Windows 11. Si vous avez des questions ou des questions concernant le couplage de vos AirPods avec votre PC Windows 11, n’hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous.

