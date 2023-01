Spotify supprimera 6% des emplois lors de la dernière vague de licenciements technologiques

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans une note partagée sur le site Web de Spotify, le PDG Daniel Ek a déclaré qu’ils avaient pris la décision de réduire leur base d’employés d’environ 6 % dans l’ensemble de l’entreprise. Ek a déclaré que Spotify avait fait de grands progrès dans l’amélioration de la vitesse à laquelle l’entreprise opère, mais a ajouté qu’elle devait également fonctionner avec efficacité.

Spotify est devenue la dernière entreprise technologique à annoncer des changements organisationnels entraînant d’importantes suppressions d’emplois.

Comme beaucoup d’autres dans le secteur de la technologie, Spotify a grandi et investi massivement pendant la pandémie. L’année dernière, les dépenses d’exploitation de Spotify ont dépassé la croissance des revenus de 2 fois. Comme l’a noté Ek, cela n’est pas viable à long terme dans n’importe quel climat, mais surtout dans l’environnement macroéconomique difficile actuel.

Avec le recul, Ek a déclaré qu’il était trop ambitieux pour investir avant la croissance des revenus. « J’assume l’entière responsabilité des mouvements qui nous ont amenés ici aujourd’hui », a déclaré Ek.

Tous les employés touchés recevront une indemnité de départ, l’employé moyen recevant environ cinq mois de salaire en fonction de paramètres tels que l’ancienneté et les exigences de délai de préavis local. Toutes les vacances accumulées et non utilisées seront également payées et les employés qui partent continueront de bénéficier d’une assurance maladie pendant leur période de départ. De plus, tous pourront bénéficier de deux mois de services d’outplacement pour les aider à trouver un nouvel emploi tandis que ceux dont le statut d’immigration est lié à leur emploi bénéficieront d’un accompagnement par les équipes RH et mobilité.

Un porte-parole de Spotify a déclaré au Wall Street Journal que les licenciements toucheront environ 600 employés et ne ciblent pas un département spécifique.

Ek a également annoncé quelques changements de direction. Plus particulièrement, la directrice du contenu et de la publicité, Dawn Ostroff, a décidé de quitter l’entreprise. Sous sa direction, Spotify a multiplié par 40 le contenu de ses podcasts et a plus que doublé les revenus générés par ses activités publicitaires.

Malgré les suppressions d’emplois, Ek a déclaré qu’il était convaincu que 2023 sera une année remplie d’un flux constant d’innovations contrairement à tout ce qu’ils ont introduit au cours des dernières années. Peut-être que Spotify HiFi fera enfin ses débuts tant attendus ?