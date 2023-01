ChatGPT a réussi le test MBA avec des notes élevées

Lorsque ChatGPT est sorti, pas en vain, beaucoup de gens ont commencé à penser que ce bot AI allait changer le monde. Il y a trop de préoccupations quant à la façon dont cela fonctionne et s’il n’y a pas de violation du droit d’auteur. Plus important encore, les enseignants du secondaire ont réfléchi à la manière d’empêcher les élèves de tricher en faisant leurs devoirs. Mais la mauvaise nouvelle est que tout empire. Il y a quelques jours, le professeur Christian Terwiesch de la prestigieuse Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie a tweeté comment ChatGPT avait réussi l’test MBA avec une note de B/B-.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les notes du professeur du travail de Chat GPT3 sur l’test final du tronc commun MBA « Management des Opérations »:

ChatGPT excelle dans les questions de gestion des opérations de base et d’analyse des processus, y compris celles basées sur des études de cas. Les réponses sont correctes. De plus, cela peut les expliquer.

Chat GPT3 fait quelques erreurs dans des calculs simples.

La version actuelle de ChatGPT ne peut pas gérer les questions d’analyse de processus plus complexes.

ChatGPT3 est bon quand il s’agit de modifier les réponses. Dans les cas où il n’a pas réussi à faire correspondre le problème avec la méthode de solution correcte, Chat GPT3 a pu se corriger après avoir reçu un indice d’un expert humain.

Pour info, les diplômés de l’école, qui ont étudié dans le cadre du programme MBA, travaillent comme cadres intermédiaires ou supérieurs dans les entreprises, dans la fonction publique ou municipale.