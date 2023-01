Tests du M2 Mac mini : « Mac studio junior » avec des performances impressionnantes, des prix polyvalents

Les premières critiques du dernier Mac mini d’Apple ont été officiellement publiées, avant que les commandes ne parviennent aux clients à partir de demain. Les critiques offrent notre premier aperçu des performances du Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro à l’intérieur, détaillant comment ces performances se comparent au Mac mini de la génération précédente, au Mac Studio et bien plus encore.

Écrire pour Le bord, Chris Welch qualifie le nouveau Mac mini de « Mac Studio junior », affirmant que « le plus petit Mac d’Apple n’a jamais été aussi attrayant. Selon Le bordles plus gros inconvénients de la machine sont le manque de ports orientés vers l’avant et l’absence d’un emplacement pour carte SD.

Il ne devrait pas être surprenant que le Mac Mini 2023 soit la meilleure version du produit qu’Apple ait encore réalisée. Il a la même apparence mais bénéficie grandement de la plate-forme M2, et c’est vrai que vous choisissiez la puce standard ou que vous investissiez dans le puissant M2 Pro. Quoi qu’il en soit, vous bénéficiez également d’un meilleur Wi-Fi et vous pouvez vous attendre à très peu de bosses aussi loin dans la transition du silicium Apple. Dépensez plus sur le M2 Pro, et en plus de la vitesse impressionnante, vous profiterez d’encore plus de ports Thunderbolt 4 et de plus d’écrans externes.

Si vous attendiez le Mac intermédiaire qui est plus capable que l’iMac et moins exorbitant que le Mac Studio, ne cherchez pas plus loin. Le nouveau Mac Mini est encore petit et n’est pas le type d’ordinateur qui attire l’attention sur votre bureau, mais il n’a jamais été aussi puissant.