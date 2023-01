Pour combattre ChatGPT, Google remet ses fondateurs en service

En bref : la stratégie initiale de Google en matière d’IA évolue rapidement. La société prévoit maintenant d’investir massivement dans la technologie, tout en présentant les premiers produits officiels alimentés par l’IA pour les consommateurs et les entreprises d’ici quelques mois.

De nombreux analystes ont déjà décidé que ChatGPT rendrait Google Search inutile. Et il semble que Google lui-même le pense, au point de faire volte-face dans la stratégie de l’entreprise concernant l’approche de l’intelligence artificielle et des chatbots. Google a clairement peur des algorithmes d’apprentissage automatique d’OpenAI, à tel point que la direction actuelle d’Alphabet a rappelé les fondateurs d’origine à l’action.

Selon un rapport du NY Times, Google a été secoué par sa routine traditionnelle et travaille maintenant pour une adoption plus rapide de l’IA à l’échelle de l’entreprise. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet/Google, a « invité » Larry Page et Sergey Brin pour offrir des « conseils » sur la nouvelle stratégie, une nouvelle implication active quatre ans après que les fondateurs de l’entreprise aient quitté leurs emplois de gestion au jour le jour dans la capacité de Pichai. mains.

Le NY Times rapporte que Page et Brin, qui restent les actionnaires majoritaires de l’empire Google, ont travaillé avec la direction actuelle pour concevoir et approuver de nouveaux plans, proposer des idées et parler de toute l’affaire ChatGPT. Google a toujours eu une approche conservatrice de l’IA, craignant les dommages à la réputation qu’une implémentation à moitié cuite pourrait apporter aux activités de recherche de l’entreprise.

Cependant, maintenant que le travail impressionnant réalisé par les laboratoires OpenAI – et probablement les nouvelles offres commerciales venant de concurrents comme Microsoft – ont imposé la technologie chatbot comme le nouveau mot à la mode de la Silicon Valley, un changement de plans s’impose. Google aura beaucoup de nouveautés basées sur l’IA à montrer lors du prochain événement I/O en mai, rapporte le Times.

Mountain View pourrait dévoiler plus de 20 projets basés sur l’IA pour les consommateurs et les professionnels. Les produits présentés lors d’une réunion à huis clos comprennent un algorithme de génération d’images qui peut créer et modifier des illustrations, une application de test de prototypes de produits et un ensemble d’outils d’entreprise basés sur le Web pour créer de nouveaux prototypes d’IA appelés MakerSuite. Google disposera également de son propre outil de génération de code appelé PaLM-Coder 2 et d’un assistant IA pour créer des applications pour smartphone nommé Colab.

En ce qui concerne un bon produit de recherche Web augmenté par chatbot, Google travaille actuellement sur une démo, mais il n’y a pas encore de plans définis pour le montrer au monde. La société semble travailler dur pour s’assurer que la technologie obtiendra les faits exacts, sans nuire à la sécurité ni à la diffusion de fausses informations.