L’iPhone 15 Ultra avec le nouvel appareil photo LG est une menace majeure pour Samsung

Aujourd’hui, nous avons déjà des téléphones capables de zoomer 2x, 3x, 4x, 5x et, surtout, 10x. Prenez le prochain Galaxy S23 Ultra, par exemple. Cependant, cela n’a pas incité les fabricants de téléphones à s’installer. Pour illustrer, nous pourrions voir un autre saut dans la fonction de zoom des smartphones avec l’iPhone 15 Ultra.

Tout bien considéré, 2023 pourrait être l’année où nous verrons la prochaine grande percée dans les caméras de téléphone. Et même si les fabricants de téléphones ne font pas un grand saut dans le département logiciel, le matériel connaîtra un saut massif. Et tout pourrait commencer avec l’iPhone 15 Ultra.

Un nouveau système de zoom pourrait se retrouver dans l’iPhone 15 Ultra

LG Innotek conçoit, fabrique et vend des pièces et composants électroniques à de nombreuses entreprises qui fabriquent des produits électroniques grand public. Et parmi toutes les marques qui font confiance à LG Innotek pour les appareils photo électroniques, il y a Apple. Bien que LG Innotek soit connu pour être un partenaire d’affichage d’Apple, il peut y avoir quelques changements dans l’iPhone 15.

Maintenant, au cas où vous l’auriez manqué, LG vient de lancer son dernier système de zoom. Et il fait beaucoup de promesses. En fait, d’après l’annonce officielle, il semble que le nouveau capteur de zoom pourrait battre Sony. Et selon les dernières rumeurs, le capteur se retrouvera dans l’un des prochains smartphones d’Apple, qui sera probablement l’iPhone 15 Ultra.

Que peut offrir le nouveau capteur de zoom LG

Le nouveau capteur LG Zoom de l’iPhone 15 Ultra peut offrir beaucoup à la table. À notre connaissance, la caméra à zoom continu de LG est capable d’offrir un grossissement d’environ 4x à 9x. Mais ce n’est même pas l’aspect le plus important du capteur. Le capteur révolutionnaire contient une stabilisation optique.

Cela indique que l’iPhone 15 Ultra pourrait offrir des photos zoom incroyablement sans flou avec le nouveau capteur LG. Désormais, en ce qui concerne les pièces mobiles, le nouveau module LG utilise un actionneur très précis, qui déplace les éléments de l’objectif. Et c’est exactement ce qui nous offrira un nouveau niveau de « zoom optique ».

Maintenant, si Apple prépare les choses correctement, le prochain iPhone haut de gamme pourrait être le premier téléphone avec appareil photo au monde capable d’un zoom variable de 1 à 10x. Si vous vous demandez comment il se compare, l’iPhone 14 Pro ne peut atteindre qu’un zoom de qualité optique 2x grâce au recadrage du capteur.

Cela indique que le seul zoom que le 15 Ultra doit remplir est la plage 2-4x et tout ce qui dépasse 9x. C’est exactement là que le nouvel appareil photo de LG entre en jeu.

Comment l’iPhone 15 Ultra peut atteindre un zoom sans perte

L’iPhone 15 Ultra serait déjà équipé de la toute nouvelle puce A17 Bionic. Et comme vous l’avez peut-être deviné, le SoC A17 offrira de grandes améliorations en termes de performances. Apple pourrait utiliser la puissance de cette puce pour améliorer les capacités de zoom du prochain téléphone haut de gamme.

De plus, Apple pourrait apporter quelques modifications à l’appareil photo principal de 48 MP. Il pourrait recadrer plus loin dans le capteur 48MP et utiliser ces informations pour offrir un zoom sans perte à plus longue portée.

Enfin, Apple pourrait combler les lacunes laissées par les données du reste des capteurs. C’est-à-dire avec la nouvelle caméra zoom ou même l’ultra grand-angle. Nous avons déjà vu ce type de mécanisme sur certains téléphones Huawei. Il serait donc difficile pour Apple de réussir avec l’iPhone 15 Ultra.

Mot de la fin

Dans l’ensemble, si Apple et LG peuvent vraiment tirer parti d’incroyables capacités de zoom avec l’iPhone 15 Ultra, ce sera un flex majeur par rapport à Samsung et au reste des smartphones Android. En fait, le logiciel de Google Pixel pourrait s’incliner devant lui.