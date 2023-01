Top 9 des meilleurs claviers de 2023, des minimalistes aux durables

Les claviers facilitent grandement la vie lorsque vous devez travailler toute la journée. Plusieurs claviers sont sur le marché, ce qui rend la sélection difficile pour vous. De plus, les caractéristiques diffèrent dans presque toutes les marques. Par conséquent, prendre une sage décision n’est pas un jeu d’enfant. Ce blog traite des meilleurs claviers en 2023 – vous devez en acheter un si vous en cherchez un.

Cependant, vous aurez besoin d’un clavier dans les limites de votre budget et de vos besoins. Les marques populaires telles qu’Apple, Microsoft et Logitech offrent les meilleurs choix pour vous. Cependant, vous devez toujours rechercher les meilleures alternatives parmi les petites marques.

Il existe un large éventail d’options avant de choisir. Selon vos besoins, vous pouvez rechercher des claviers ergonomiques ou compacts. Pour faciliter la sélection, ce blog a compilé plusieurs options pour vous. Nous avons également rassemblé les meilleurs écouteurs sans fil d’un bon rapport qualité-prix.

Meilleurs claviers en 2023 – Vous pouvez acheter

Nous avons créé une liste de claviers sans fil et filaires. Tous ces claviers peuvent vous aider à travailler toute la journée. De plus, la liste comprend des claviers avec différentes gammes de prix. Avant de perdre plus de temps, commençons par les meilleurs claviers en 2023.

Keychron K4 v2 sans fil : le meilleur dans l’ensemble

J’utilise le clavier mécanique de jeu sans fil Keychron K4 depuis plus d’un an et demi et il dépasse constamment mes attentes. Le clavier offre une sensation haut de gamme grâce à son cadre en aluminium élégant et durable. L’ensemble de touches est également bien conçu et lisible, ce qui facilite l’identification et la localisation des touches pendant le jeu.

L’une des meilleures caractéristiques du K4 est sa capacité à se connecter via Bluetooth et USB-C, vous offrant plus d’options pour savoir comment et où vous l’utilisez. Le clavier comprend également une sélection d’options de rétroéclairage LED RVB qui peuvent être facilement personnalisées pour correspondre à votre style ou à votre configuration de jeu.

L’option de Switch marron sur le Gateron G Pro est une touche agréable, offrant un retour tactile satisfaisant et des touches réactives. La fonction de roulement N-key est également un ajout intéressant, car elle garantit que toutes les pressions sur les touches sont enregistrées, ce qui est important pour les jeux.

Le clavier a bien résisté au cours de ma période d’utilisation de 1,5 an, même après plusieurs mois d’utilisation intensive. La durée de vie de la batterie est également impressionnante, avec une seule charge durant plusieurs jours.

➡️ Voir l’offre Keychron K4 v2

Logitech MX Keys Mini : meilleur clavier minimaliste

Logitech MX keys Mini est le clavier préféré de tous les temps. Le clavier permet aux utilisateurs de le connecter à leurs appareils via Bluetooth. Apparemment, le clavier est disponible en deux versions. Les versions incluent MX Keys Mini et MX Keys Mini pour Mac. Ces versions n’ont pas de pavé numérique ni d’autres touches. De plus, ils sont disponibles en différentes couleurs telles que le graphite, le gris pâle et le rose.

Les clés Logitech MX Mini sont préférées par rapport aux clés MX pleine grandeur. Compte tenu de cela, ces claviers consomment moins d’espace sur votre bureau. De plus, vous pouvez placer votre souris un peu plus près de votre clavier. Par conséquent, il vous offre un environnement confortable pour travailler.

Les touches MX Mini proposent trois nouvelles touches pour les emoji, désactiver/désactiver le son et donner des raccourcis vers la dictée. La désactivation et la désactivation d’un microphone peuvent être utiles dans les appels de vidéoconférence.

➡️ Voir l’offre Logitech MX Keys Mini

Apple Magic Keyboard : pour les utilisateurs de Mac

Apple Magic Keyboard est un clavier Mac à l’ancienne. Le clavier a un incroyable mécanisme de clé à ciseaux. La plupart des utilisateurs de Mac exigent fortement cette fonctionnalité. De même, c’est aussi un clavier Bluetooth qui facilite la connexion à MacOS. Plus important encore, la charge unique peut vous aider à utiliser cet appareil pendant des mois.

La meilleure partie est que le clavier Apple Magic Keyboard a un design mince et minimal. Par conséquent, il est parfait pour le matériel Apple. De plus, le clavier ne contient pas de pavé numérique. C’est donc l’un des meilleurs claviers en 2023 à acheter.

➡️ Voir l’offre Apple Magic Keyboard

Keychron K3 :

Keychron K3 est un clavier incroyable et magnifique pour les personnes qui souhaitent changer leur espace de travail. Le clavier vous permet d’établir une connexion sans fil avec votre appareil. Il utilise la technologie Bluetooth pour la connectivité.

Keycrhon K3 est un clavier mécanique mince et compact. De même, il ne contient pas de pavé numérique. Mais il comprend des touches directionnelles et de fonction. La partie supérieure est en aluminium, tandis que la partie inférieure comprend du plastique. Par conséquent, ces claviers sont légers et robustes.

Le K3 est un clavier compact avec des commutateurs optiques et mécaniques tels que le clic bleu, le linéaire rouge et le tactile marron. De plus, le rétroéclairage LED blanc derrière ces interrupteurs donne un look magnifique. Les commutateurs mécaniques dédiés Gateron avec rétroéclairage RVB sont géniaux.

Cependant, les commutateurs bleus Keychron peuvent vous aider à faire la différence. En un mot, vous pouvez vivre une expérience de frappe fascinante. Keychron K3 est parfait pour une utilisation Mac ; cependant, vous pouvez utiliser des keycaps liés à Windows.

Un interrupteur à l’arrière gauche vous permet de basculer entre macOS/iOS et Windows/Android. En dehors de cela, il existe un autre Switch qui permet de basculer entre le Bluetooth et le câble USB-C vers USB-A. Pour une plus longue durée de vie de la batterie, assurez-vous de garder les rétroéclairages éteints.

➡️ Voir l’offre Keychron K3

Clavier rétroéclairé Bluetooth Satechi Slim X2 :

Le clavier rétroéclairé Bluetooth Satechi Slim X2 est la meilleure alternative au clavier Apple Magic. Le clavier a un pavé numérique. C’est un clavier sans fil qui ne contient pas de touches directionnelles. Cependant, vous pouvez toujours obtenir les touches fléchées.

De plus, il offre une sensation similaire à Magic Keyboard. La distance entre les touches est un peu grande. Satechi Slim X2 a une disposition de clavier Mac, offrant toutes les touches de raccourci dans la rangée de touches de fonction. Notamment, il a rétro-éclairé autour des touches.

La seule chose que vous ne voulez pas de ce clavier est sa faible autonomie. En plus de cela, vous aurez besoin d’un connecteur USB-C à des fins de chargement. Pourtant, c’est l’un des meilleurs claviers en 2023.

➡️ Voir l’offre Satechi Slim X2

Logitech Ergo K 860 : clavier ergonomique

Logitech Ergo K 860 présente une conception compacte. De plus, il a une conception fendue incurvée et monobloc. C’est un clavier ergonomique et il est assez différent de tous les claviers de marque. Logitech Ergo K860 rend votre espace de travail agréable lorsqu’il est placé avec une souris verticale MX et une souris trackball MX Ergo.

L’Ergo K860 a une bonne course de clé avec un rebond de clé réactif. Il ne contient pas de rétro-éclairage. Cependant, les touches grises avec des marques blanches offrent un grand contraste. Cette combinaison vous permet d’utiliser plus facilement le clavier dans des conditions de faible luminosité.

Cependant, vous pouvez avoir des problèmes dans l’obscurité. C’est un clavier sans fil, et vous pouvez utiliser Bluetooth à des fins de connexion. Le clavier comprend deux piles de type AA. De plus, Logitech Ergo K860 dispose d’un récepteur unificateur pour basculer facilement entre les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Ces fonctionnalités nous ont permis d’ajouter cet appareil à notre liste des meilleurs claviers en 2023.

➡️ Voir l’offre Logitech Ergo K 860

Clavier sans fil multi-périphériques Logitech K780 :

Logitech K780 permet une connexion facile avec plusieurs appareils. Le clavier sans fil peut vous aider à établir une connexion facile avec l’ordinateur. Vous pouvez utiliser Bluetooth ou un récepteur USB sans fil.

Ces claviers contiennent un pavé numérique ainsi qu’un espace de maintien à l’arrière pour les tablettes ou les téléphones. Il fonctionne bien avec la fonction logicielle Flow de Logitech. La meilleure partie est que vous pouvez coupler ce clavier avec d’autres produits de la société.

Par exemple, vous pouvez l’utiliser avec la souris Logitech. Ainsi, vous pouvez contrôler le curseur sur différents appareils en même temps. Le K780 a une meilleure course de clé que les autres types. C’est un meilleur choix pour les personnes qui souhaitent basculer rapidement entre leur téléphone, leur tablette et leur ordinateur.

➡️ Voir l’offre Logitech K780

Clavier Bluetooth multi-appareils iClever Bk10 :

L’iCleer Bk10 est un clavier sans fil incroyable. C’est un clavier Bluetooth qui facilite la connectivité. Vous pouvez facilement vous connecter à trois appareils en même temps. Il a un interrupteur au-dessus du pavé numérique. La meilleure partie est qu’il fonctionne bien avec différents systèmes d’exploitation.

BK10 a un corps mince et léger. De plus, il comprend de l’acier inoxydable avec une finition mate sur le dessus et les côtés. Il a également du plastique ABS sur le fond. Cependant, BK10 est disponible en différentes finitions. Les touches en ciseaux du clavier offrent une sensation de touche réactive. Notamment, le clavier peut durer près de trois mois sur une seule charge.

L’appareil est livré avec un pavé numérique et des touches fléchées. Après tout, c’est un clavier complet qui s’adapte bien à votre PC Mac / Windows. Cependant, la position de la commande gauche et des touches de fonction est modifiée. C’est le meilleur appareil économique sur le marché à l’heure actuelle. Par conséquent, vous pouvez le classer parmi les meilleurs claviers en 2023 à acheter.

➡️ Voir l’offre iClever Bk10

Clavier ergonomique Microsoft :

Le clavier ergonomique Microsoft est une bonne option pour les utilisateurs de Windows. Le clavier est plus raisonnable que le clavier le plus ergonomique. Cependant, il nécessite un peu plus d’espace sur votre bureau. C’est bien si vous placez ce clavier sur un plateau de clavier encastré.

Le clavier a un design légèrement divisé ; par conséquent, vous pouvez prendre un certain temps pour être à l’aise. Votre main peut avoir un meilleur positionnement en mettant un ascenseur amovible à l’avant. La partie supérieure gauche de cet appareil comporte trois raccourcis clavier programmables.

Le côté droit a un contrôle multimédia et des boutons de lancement rapide pour les captures d’écran et la calculatrice. Les raccourcis clavier ont TaskView pour ouvrir les fenêtres, verrouiller le système et rechercher. De plus, un bouton de raccourci pour les symboles et les emojis est une exception.

➡️ Voir l’offre Clavier ergonomique Microsoft

Les claviers mécaniques sont-ils meilleurs que les claviers à membrane ?

En tant que personne qui utilise des ordinateurs depuis longtemps, je peux affirmer avec confiance que les claviers mécaniques surpassent les claviers à membrane. La principale raison en est la sensation des touches. Vous pouvez sentir et entendre un clic de clavier mécanique lorsque vous appuyez sur une touche. Cela rend la frappe plus agréable et plus rapide. Un autre avantage des claviers mécaniques est leur longue durée de vie. Les claviers mécaniques vous permettent de personnaliser leur fonctionnement. Vous pouvez choisir parmi différents commutateurs, y compris Cherry MX, Kailh et autres, chacun avec un niveau différent de force d’activation et de retour tactile.

Conclusion:

Le meilleur clavier pour vous en 2023 est celui qui correspond à vos besoins et à vos goûts. Que vous soyez un joueur à la recherche d’un clavier avec des touches macro programmables et une technologie anti-ghosting ou un professionnel à la recherche d’un clavier ergonomique pour réduire les douleurs au poignet, vous avez beaucoup d’options.

Les gens ont toujours recherché les meilleurs claviers pour leurs Mac ou leurs PC ou ordinateurs portables Windows au début de la nouvelle année et il en va de même pour 2023. Le marché compte plusieurs claviers de marque avec différentes gammes de prix. Par conséquent, il devient difficile pour les gens de prendre des décisions judicieuses. J’espère que cet article vous a donné des informations précieuses et des informations sur ce qu’il faut rechercher lors de l’achat d’un clavier. Avant de prendre votre décision finale, tenez compte de facteurs tels que la durabilité, les options de personnalisation et la connectivité.

