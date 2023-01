Les défis économiques frappent les entreprises technologiques : les conséquences de la pandémie

Microsoft et Alphabet ont déclaré vouloir licencier des milliers d’employés. Il s’agit d’un grand changement par rapport aux premiers jours de la pandémie, lorsque ces entreprises se développaient rapidement pour répondre à la demande croissante de services en ligne.

En janvier 2021, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, était optimiste quant à la transition vers les services en ligne. Il a déclaré: « Ce que nous avons vu au cours de l’année écoulée est le début d’une deuxième vague de transformation numérique qui balaie toutes les entreprises et tous les secteurs. » Mais deux ans plus tard, Microsoft a déclaré qu’il licencierait 10 000 travailleurs. La décision a été prise parce que les entreprises repensaient leurs dépenses numériques pendant la pandémie et que l’économie était généralement incertaine.

Éclatement de la bulle pandémique : les titans de la technologie Microsoft et Alphabet subissent des licenciements massifs au milieu des difficultés économiques

Alphabet a fait la même chose et a déclaré qu’il supprimerait environ 12 000 emplois, soit plus de 6 % de son personnel. Au cours des dernières semaines, d’autres entreprises technologiques comme Amazon, Facebook, Salesforce et Twitter ont laissé partir les gens.

Ce changement s’est produit parce que les leaders technologiques semblaient avoir sous-estimé la vitesse à laquelle la croissance se poursuivrait une fois que les gens auraient repris une vie normale. La hausse des taux d’intérêt, l’inflation et les craintes d’une récession ont ralenti les dépenses publicitaires et de consommation. Cela a nui aux bénéfices et au cours des actions des entreprises technologiques.

Refinitiv estime que les analystes de Wall Street s’attendent désormais à ce que Google, Microsoft et Amazon enregistrent une croissance à un chiffre de leurs revenus au quatrième trimestre. Cependant, Meta et Apple afficheront des baisses lorsqu’ils publieront des bénéfices dans les semaines à venir.

La plupart des coupes récentes n’affectent qu’une petite partie du nombre total de travailleurs de chaque entreprise. Pour certaines entreprises, cela annule leurs gains de l’année écoulée. Mais ils ont encore des dizaines voire des centaines de milliers de travailleurs. Cependant, cela change encore la vie de nombreuses personnes qui doivent maintenant chercher de nouveaux emplois.

Scott Kessler, responsable mondial du secteur de la technologie, des médias et des télécommunications à la société d’investissement Third Bridge, a déclaré: «Ils sont passés du sommet du monde à devoir prendre des décisions vraiment difficiles. Pour voir ce renversement dramatique des fortunes… ce n’est pas seulement l’ampleur de ces mouvements, mais la vitesse à laquelle ils se sont déroulés. Vous avez vu des entreprises faire… »

Cela me rappelle que même les entreprises prospères peuvent être affectées par les changements économiques. « C’est une période difficile pour les travailleurs et les entreprises, mais cela nous rappelle que le monde des affaires est toujours en mouvement et que les organisations doivent être agiles pour s’adapter aux changements. » C’est dur pour les travailleurs et l’industrie, mais cela montre que les affaires changent continuellement et que les institutions doivent s’adapter.