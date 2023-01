Télécharger Google Camera 8.7 pour Redmi Note 12 (Pro) Plus [GCam]

Plus tôt ce mois-ci, la filiale de Xiaomi, Redmi, a dévoilé la prochaine génération de la célèbre série Note. Oui, je parle des nouveaux Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+. L’appareil photo a toujours été l’un des points forts des téléphones de la série Redmi Note. Et la nouvelle série Redmi Note 12 ne fait pas exception, introduite avec un appareil photo 200MP pour le Note 12 Pro+. Tout comme les itérations précédentes, les nouveaux téléphones Note prennent en charge Google Camera alias GCam mod. Ici, vous pouvez télécharger Google Camera pour Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro (+).

Caméra Google pour Redmi Note 12 (Pro)+ [Best GCam 8.7]

Le Redmi Note 12 Pro est livré avec un capteur Sony IMX766 de 50MP, tandis que le Redmi Note 12 Pro+ est équipé d’un capteur Samsung ISOCELL HPX de 200MP. Bien que les deux téléphones capturent des photos similaires, il n’y a pas de grande différence entre le capteur 50MP et le capteur 200MP.

Le duo Redmi Note 12 Pro capture des photos décentes à l’aide de l’application appareil photo MIUI intégrée. Ces capteurs d’appareil photo peuvent capturer de bien meilleures photos avec l’application Google Camera, vous pouvez installer l’application GCam pour de meilleures photos en basse lumière et détaillées. Le Redmi Note 12 vanille est livré avec le capteur d’appareil photo standard de 48 MP avec la technologie de pixel binning. Il prend également en charge le chargement latéral des ports GCam.

Quel que soit le téléphone de la série Redmi Note 12 que vous possédez, vous pouvez installer le dernier port mod Google Camera sur votre smartphone et commencer à prendre de superbes photos en basse lumière à l’aide de la fonction Night Sight. Non seulement cela, mais vous pouvez également utiliser le mode astrophotographie, le HDR amélioré, le ralenti, le portrait, etc. Voici le guide étape par étape grâce auquel vous pouvez facilement installer l’application Google Camera sur votre Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ou Redmi Note 12 Pro+.

Télécharger Google Camera pour Redmi Note 12 Pro et Pro+

Les téléphones de la série Redmi Note sont des téléphones riches en fonctionnalités et dotés de toutes les fonctionnalités essentielles, et il en va de même pour la série Redmi Note 12. Les nouveaux téléphones prennent en charge l’API Camera2 prête à l’emploi, ce qui indique que vous pouvez installer GCam APK sur votre smartphone et commencer à l’utiliser, il n’est pas nécessaire de rooter l’appareil. Ici, nous attachons le dernier port GCam 8.7 de BSG et GCam 7.3 d’Urnyx05, apparemment, les deux ports sont compatibles avec les téléphones de la série Redmi Note 12. Voici les liens de téléchargement.

Le mod GCam 8.7 ne nécessite aucune modification, mais si vous utilisez GCam 7.3 sur votre téléphone de la série Redmi Note 12, vous pouvez appliquer les paramètres répertoriés ci-dessous pour de meilleurs résultats.

Note: Avant d’installer la nouvelle application portée par Gcam Mod, assurez-vous de supprimer l’ancienne version (si vous l’avez installée). Ce n’est pas une version stable de Google Camera, il peut donc y avoir quelques bugs.

Paramètres recommandés

Pour GCam 7.3

Dans un premier temps, téléchargez ceci fichier de configuration sur votre smartphone. Créez maintenant un nouveau dossier avec le nom GCam. Ouvrez le dossier GCam et créez un autre dossier avec le nom configs7. Collez maintenant le fichier de configuration dans le dossier configs7. Une fois cela fait, ouvrez l’application Google Camera et appuyez deux fois sur la zone vierge noire placée à côté du bouton de l’obturateur. Appuyez sur les paramètres affichés (avec note12-config.xml), disponibles dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur le bouton de restauration. Revenez au tiroir de l’application, puis ouvrez à nouveau l’application.

Captures d’écran:

Comment installer Google Camera (GCam) sur Redmi Note 12 Pro et Redmi Note 12 Pro+

Tout d’abord, téléchargez l’application GCam pour votre smartphone de la série Redmi Note 12 à partir des liens ci-dessus. Ensuite, installez Google Camera APK sur votre téléphone. Ensuite, ouvrez l’application et accordez les autorisations nécessaires telles que Caméra, Microphone, Stockage et Emplacement. C’est ça.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser GCam sur votre smartphone Redmi Note 12 et essayer des fonctionnalités telles que Night Sight et le mode Astrophotographie.

Sources – BSG | Urnyx05