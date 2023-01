10 000 employés de Microsoft sont licenciés pour « nourrir » Nadella et d’autres cadres

Pensez-vous que le monde va de mal en pis ? Si oui, alors vous êtes un travailleur ordinaire. Rien ne semblerait si sombre si vous occupiez un poste de direction dans une entreprise de technologie. Par exemple, Microsoft va licencier plus de 10 000 employés en mars. Mais cela ne semble pas avoir d’impact sur les salaires des top managers.

Le salaire de Microsoft Nadella a été augmenté de 10 % en octobre de l’année dernière. Cela ne semble pas logique. Nous voulons dire, si c’est si grave, pourquoi cela ne touche-t-il pas les officiers supérieurs ? Aussi, l’écart entre le salaire de Nadella et celui des employés ordinaires de Microsoft s’est creusé depuis cinq ans. L’écart actuel a atteint 289 fois. Si rien ne change, il s’agrandira encore.

L’écart entre le salaire de Nadella et les employés ordinaires de Microsoft

2018 – Le salaire de Nadella était de 154 fois le salaire moyen des employés de Microsoft.

2019 – Le salaire de Nadella était de 249 fois le salaire moyen des employés de Microsoft.

2020 – Le salaire de Nadella était de 257 fois le salaire (moyen) des employés de Microsoft.

2021 – Le salaire de Nadella était de 282 fois le salaire (moyen) des employés de Microsoft.

2022 – Le salaire de Nadella était de 289 fois le salaire (moyen) des employés de Microsoft.

Quand on lit environ 10 000 licenciements chez Microsoft, on n’en voit pas l’ampleur. Par exemple, ils ont licencié toute l’équipe travaillant sur les produits VR. Microsoft a licencié toute l’équipe d’AltSpaceVR et du kit d’outils de réalité mixte (MRTK). AltSpaceVR a joué un rôle clé pour Meta. MRTK a été conçu pour l’intégration Unity VR. MRTK fonctionne avec les casques de Meta, bien qu’il se soit concentré sur HoloLens. On peut donc dire que Microsoft ne pense plus à Meta.

Outre Nadella, la directrice financière Amy Hood a gagné plus de 26 millions de dollars en 2022 ; le vice-président Bradford Smith a obtenu plus de 23 millions de dollars.

Il s’avère donc que pendant le ralentissement économique actuel, de nombreuses entreprises technologiques américaines choisissent de ne pas réduire les salaires des cadres supérieurs pour éviter les licenciements. On ne peut pas en dire autant des entreprises japonaises. Par exemple, le PDG de Nintendo a réduit son salaire de moitié en 2011 et 2014.