Apple, Samsung, Xiaomi : Qui a vendu le plus de smartphones en 2022 ?

Samsung et Apple réussissent et progressent sur un marché mondial qui s’est contracté de 11 % en 2022. Xiaomi, Oppo et Vivo, leurs concurrents du Top 5, sont tous à la traîne.

Quelles entreprises ont réussi à vendre le plus sur le marché des smartphones en 2022 ? Il n’y a pas vraiment de surprise. Les trois gagnants sont les mêmes que l’année précédente, selon le cabinet d’analyse Canalys, qui fonde ses conclusions sur le nombre de téléphones fournis par les usines dans le monde. Les trois premiers sont Samsung, Apple et Xiaomi. Ensuite, Oppo et Vivo complètent le top 5.

Si le classement n’a pas changé, les chiffres montrent que les deux premiers dominent systématiquement. Samsung grimpe de 20 à 22 % et Apple de 17 à 19 %, tandis que Xiaomi chute de 14 à 13 % et Oppo et Vivo chutent à 9 % des ventes mondiales.

Il serait facile de supposer que les deux géants à l’avant avaient tout gagné, mais la situation est plus compliquée que cela. En 2022, les expéditions de smartphones ont chuté de 11 % à moins de 1,2 milliard.

Apple est le champion incontesté du quatrième trimestre



Étant donné que le calendrier de sortie de l’iPhone a fait savoir qu’Apple est souvent en tête du quatrième trimestre, il convient également de souligner qu’Apple connaît une fin d’année extraordinaire. Avec 23% de part de marché en 2020 et 2021, la marque à la pomme a finalement pris la première place avec 25% des ventes cette année.

Au quatrième trimestre, Samsung est passé de 19 à 20 %, poursuivant sa trajectoire ascendante, tout comme Oppo, qui est arrivé au quatrième rang et s’est amélioré de 9 à 10 %. Vivo continue de réaliser 8 % des ventes, tandis que Xiaomi conserve de justesse la troisième place avec 11 %.

Comment expliquer de telles performances ?

L’un serait enclin à blâmer d’emblée le manque de créativité des marques pour cette baisse, mais le business analytique, quant à lui, met en cause un environnement économique complexe. « Dans une situation macroéconomique difficile en 2022, les vendeurs de smartphones ont eu des difficultés. Le quatrième trimestre représente les plus mauvais résultats annuels et trimestriels en dix ans », a déclaré Runar Bjrhovde, analyste pour Canalys. Selon l’entreprise, 2023 sera tout aussi difficile.

« Le canal est très prudent avec la prise de nouveaux stocks, ce qui contribue à la faiblesse des expéditions au quatrième trimestre. Soutenue par de fortes incitations promotionnelles de la part des fournisseurs et des canaux, la saison des soldes des Fêtes a contribué à réduire les niveaux de stocks. Alors que la demande bas à moyen de gamme a chuté rapidement au cours des trimestres précédents, la demande haut de gamme a commencé à faiblir au quatrième trimestre. La performance du marché au quatrième trimestre 2022 contraste fortement avec le quatrième trimestre 2021, qui a vu la demande augmenter et atténuer les problèmes d’approvisionnement.

Qui a vendu le plus de smartphones en 2022 ?

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le marché des smartphones dans son ensemble est en difficulté. Cependant, tout le monde ne vit pas cet effondrement aussi rapidement que d’autres. Vivo, Xiaomi et Oppo connaissent tous de fortes baisses, mais Samsung et Apple maintiennent leurs ventes malgré la crise.

Le marché des smartphones a un peu trébuché en 2022, reculant de 11 %. C’est du moins ce que prétend le cabinet d’études Canalys, car il suit les expéditions de smartphones des fabricants, un indicateur fiable du volume des ventes mondiales.

Ils affirment que 1,2 milliard de téléphones ont été vendus dans le monde. De plus, nous pouvons facilement estimer le nombre de téléphones vendus par Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo, car la société rapporte également les parts de marché des 5 premiers au cours de l’année.

« Les fournisseurs aborderont 2023 avec prudence, en donnant la priorité à la rentabilité et en protégeant les parts de marché », a déclaré Le Xuan Chiew, analyste chez Canalys Research. « Les fournisseurs réduisent leurs coûts pour s’adapter à la nouvelle réalité du marché. L’établissement de partenariats solides avec la chaîne sera important pour protéger les parts de marché, car les conditions de marché difficiles pour les partenaires de la chaîne et les fournisseurs peuvent facilement conduire à des négociations ardues. »

Combien de smartphones ont été vendus par le Top 5

N’oubliez pas qu’il s’agit d’estimations, d’autant plus que Canalys met un point d’honneur à arrondir de temps en temps pour afficher des pourcentages. Voici le résultat du calcul :

Samsung : environ 264 millions (22 %) ;

Apple : environ 228 millions (19 %) ;

Xiaomi : environ 156 millions (13 %) ;

Oppo : autour de 108 millions (9%).

Vivo : environ 108 millions (9 %).

Voici ce que cela donne par rapport à 2021, où, selon Canalys, 1,35 milliard de smartphones avaient été vendus :

Samsung : environ 274,5 millions (20 %) ;

Apple : environ 230,1 millions (17 %) ;

Xiaomi : environ 191,2 millions (14 %) ;

Oppo : environ 145,1 millions (11 %) ;

Vivo : environ 129,9 millions (10 %).

« Bien que les pressions inflationnistes s’atténueront progressivement, les effets des hausses de taux d’intérêt, des ralentissements économiques et d’un marché du travail de plus en plus difficile limiteront le potentiel du marché », a ajouté Chiew. « Cela affectera négativement les marchés saturés dominés par le moyen à haut de gamme, tels que l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. Alors que la réouverture de la Chine améliorera la confiance des consommateurs et des entreprises nationales, les stimuli gouvernementaux ne devraient produire leurs effets que dans six à neuf mois et la demande en Chine restera difficile à court terme. Pourtant, certaines régions devraient connaître une croissance au second semestre 2023, l’Asie du Sud-Est en particulier devant connaître une reprise économique et une résurgence du tourisme en Chine, contribuant à stimuler les activités commerciales.

Les marques chinoises font face à des pertes importantes

Dès lors, force est de constater que toutes les marques du Top 5 sont affectées par la baisse des ventes. Tous ne sont pas touchés de la même manière. Apple a perdu 0,91 % et Samsung a perdu 3,83 %, respectivement. Alors que les pourcentages pour Xiaomi, Oppo et Vivo sont de 18,41 % de perte pour Xiaomi, de 16,86 % pour Vivo et de 25,57 % pour Oppo, ce dernier est le pire perdant de l’histoire.

Ces chiffres expliquent sans doute la régression des constructeurs chinois en 2022, qui les a souvent empêchés de mettre de nombreux modèles sur le marché mondial, un problème qui touche particulièrement les modèles qui servent de références aux marques. Nous pouvons donner comme exemples les inédits Xiaomi 12S Ultra, Oppo Find N et Vivo X90.