L’intelligence artificielle pourrait surpasser celle des humains plus tard cette décennie

L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de surpasser l’intelligence humaine dans certains domaines, tels que l’analyse de données et la reconnaissance de formes. Les algorithmes d’IA peuvent traiter et analyser de grandes quantités de données rapidement et avec précision, en faisant des prédictions et en identifiant des modèles que les humains peuvent ne pas être en mesure de détecter. Cette capacité peut être particulièrement utile dans des domaines tels que la finance, la santé et les transports, où l’IA est déjà utilisée pour analyser des données et faire des prédictions.

Un autre domaine où l’IA peut surpasser l’intelligence humaine est la résolution de problèmes complexes. L’IA peut être programmée pour résoudre des problèmes spécifiques. Comme l’optimisation de la logistique ou le diagnostic de maladies, en trouvant la solution la plus efficace et la plus précise. Cela peut être fait en une fraction du temps qu’il faudrait à un humain pour résoudre le même problème. Et avec un niveau de précision supérieur. À mesure que l’IA continue de se développer, elle pourrait être en mesure de résoudre des problèmes plus complexes. Et assumez des tâches qui nécessitent actuellement une intelligence humaine.

L’IA pourrait dépasser l’intelligence humaine avant 2030

Une nouvelle approche pour mesurer le développement de l’IA a été mise en place par une entreprise italienne : l’test des progrès de la traduction automatique. L’approche a été employée par Translated, une entreprise qui offre des services de traduction, pour prévoir quand nous atteindrons la singularité. Un terme flou qui est parfois décrit comme le point auquel les machines dépassent l’intelligence humaine.

Lorsque l’IA propose « une traduction parfaite », l’entreprise basée à Rome franchit cette étape. Cela se produit lorsque la traduction automatique (TA) est supérieure aux meilleures traductions humaines, selon la nouvelle recherche. Selon l’estimation de Translated, cela aura lieu d’ici la fin des années 2020.

Selon Marco Trombetti, le PDG de l’entreprise, « ce sera dans cette décennie, au moins pour les 10 premières langues dans un contexte de complexité moyenne ». La vérité est que cela s’est déjà produit dans quelques langues et certains domaines spécialisés. Cela pourrait ne jamais arriver pour certaines langues et certains domaines rares.

Les estimations fournies par Translated sont basées sur les informations obtenues par Matecat, un outil de TAO. La plateforme a démarré en 2011 en tant qu’initiative de recherche soutenue par l’UE. La technique a été disponible sous forme de logiciel open source trois ans plus tard, et les experts l’utilisent maintenant pour améliorer leurs traductions. Matecat est un produit freemium disponible chez Translated. Les utilisateurs donnent les données commerciales qui sont utilisées pour améliorer ses modèles en échange.

Translated a surveillé le temps passé par les utilisateurs à examiner et à réviser 2 milliards d’idées de MT afin de tracer la voie vers la singularité. Au cours des 12 années d’existence de Matecat, environ 136 000 professionnels du monde entier ont procédé à ces ajustements. Les traductions couvraient un large éventail de sujets, y compris des sujets techniques et littéraires. Ils ont également mentionné des industries comme la transcription vocale, où la traduction automatique rencontre toujours des difficultés.

Une singularité « première mondiale » révélée par une société de traduction en intelligence artificielle

Les preuves suggèrent que l’IA progresse rapidement. En 2015, les principaux traducteurs du monde vérifiaient et corrigeaient les suggestions de traduction automatique toutes les 3,5 secondes en moyenne. Aujourd’hui, ce temps est de 2 secondes. Le temps atteindra une seconde au rythme actuel dans environ cinq ans. Lorsque cela se produisait, MT offrait la « traduction parfaite » historique. Les traductions faites par une machine seront alors plus faciles à éditer que celles faites par un expert de haut niveau.

Trombetti ajoute que tout travail nécessitant compréhension, écoute, communication et échange de connaissances peut être rendu bilingue avec peu d’effort. L’heure précise à laquelle nous arriverons au point de singularité peut varier. Mais la tendance est indéniable : on s’en rapproche, affirme-t-il.

L’augmentation de la puissance de traitement, des données linguistiques et de l’efficacité algorithmique est nécessaire pour les progrès de la traduction automatique. En conséquence, les chercheurs avaient supposé qu’à mesure que la singularité se rapprochait, les progrès ralentiraient. Ils ont été choqués de voir que le taux de développement était remarquablement linéaire.

La demande de MT augmentera au moins 100 fois si cet élan se maintient comme prévu, selon Translated. Les travailleurs peuvent être préoccupés par l’automatisation de leur travail, mais il peut également y avoir des avantages. La demande de traductions expertes sera au moins décuplée, selon Translated.

Tous nos clients qui utilisent beaucoup la traduction automatique dépensent également plus pour la traduction humaine, selon Trombetti. « La traduction automatique est un facilitateur car elle multiplie les rencontres entre des marchés et des utilisateurs qui n’avaient pas interagi auparavant. Cela génère des revenus et les entreprises apportent du matériel de meilleure qualité qui nécessite des experts. Trombetti prévoit que les traducteurs d’élite assumeront de nouvelles fonctions.

« Les meilleurs linguistes doivent enseigner le système de traduction automatique pour produire les meilleurs résultats. Pour former des modèles de langage et corriger leurs défauts, un nombre important de traductions est nécessaire. Ainsi, je suppose qu’il est possible que dans les prochaines années, nous assistions à une concurrence féroce pour les meilleurs traducteurs.

La dernière étude, selon Translated, est la première à mesurer la vitesse à laquelle la singularité se rapproche. La MT est un critère incontournable pour le développement de l’IA.

Les machines ont notoirement du mal à apprendre les langages humains. Les ordinateurs peuvent avoir du mal à comprendre la subjectivité du langage, la nature dynamique des conventions. Et les subtilités des allusions culturelles, des jeux de mots et du ton.

Ces complexités doivent être modélisées et connectées en deux langues lors de la traduction. En conséquence, le domaine établit fréquemment la norme pour la recherche algorithmique, la collecte de données et la taille des modèles. Par exemple, le modèle Transformer a été utilisé dans MT pendant de nombreuses années avant d’être disponible sur les systèmes GPT d’OpenAI.

Selon Trombetti, « MT n’est qu’une bonne prédiction de ce qui se passera ensuite dans l’IA ». L’homme d’affaires italien estime que si la singularité se produit ensuite, une nouvelle ère de connectivité mondiale suivra.

Il imagine un monde où chacun peut parler sa langue maternelle, il existe des traducteurs universels. Et tout le contenu est accessible de n’importe où.

Même si son interprétation de la singularité est discutable, son attrait ne peut être nié.

Avantages et inconvénients de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine en pleine croissance qui a le potentiel de révolutionner de nombreuses industries. Et améliorez nos vies d’innombrables façons. Cependant, l’impact de l’IA sur la société suscite également de vives inquiétudes. Et les conséquences potentielles de la création de machines plus intelligentes que les humains. Dans cet article, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de l’IA. Mieux comprendre les avantages et les risques potentiels de cette technologie.

Avantages de l’IA :

Efficacité accrue : l’IA peut traiter et analyser de grandes quantités de données rapidement et avec précision. Faire des prédictions et identifier des modèles que les humains peuvent ne pas être en mesure de détecter. Cela peut conduire à une efficacité et une productivité accrues dans un large éventail d’industries. De la finance et de la santé au transport et à la logistique. Socket de décision améliorée : l’IA peut aider les humains à prendre de meilleures décisions en fournissant des données précises et impartiales. Par exemple, les outils de diagnostic basés sur l’IA peuvent aider les médecins à identifier les maladies plus rapidement et avec plus de précision. Et les algorithmes financiers basés sur l’IA peuvent aider les traders à effectuer des transactions plus rentables. Réduction des coûts : l’IA peut également aider à réduire les coûts en automatisant les tâches répétitives et chronophages, telles que la saisie et l’analyse des données. Cela peut aider les entreprises à économiser de l’argent sur les coûts de main-d’œuvre et à investir davantage dans la recherche et le développement. Amélioration de la sécurité : l’IA peut être utilisée pour améliorer la sécurité dans une variété d’industries, telles que le transport et la fabrication. Par exemple, les voitures autonomes peuvent aider à réduire le nombre d’accidents de voiture causés par une erreur humaine. Et les robots alimentés par l’IA peuvent être utilisés pour effectuer des tâches dangereuses dans les usines et les mines.

Inconvénients de l’IA :

Perte d’emploi : à mesure que l’IA devient plus avancée et capable d’automatiser davantage de tâches. Cela pourrait entraîner des pertes d’emplois importantes dans un large éventail d’industries. Cela pourrait entraîner une augmentation du chômage et des inégalités économiques. Biais : les algorithmes d’IA peuvent être biaisés en fonction des données sur lesquelles ils sont formés. Ce qui peut conduire à des prédictions injustes et inexactes. Cela est particulièrement préoccupant dans des domaines tels que les soins de santé et la justice pénale. Là où les préjugés peuvent avoir de graves conséquences pour les individus et la société. Manque de transparence : les algorithmes d’IA peuvent être difficiles à comprendre et à interpréter. Ce qui peut rendre difficile l’identification et la correction des erreurs. Ce manque de transparence peut rendre difficile la responsabilisation des systèmes d’IA pour leurs actions. Risques de sécurité : à mesure que l’IA s’intègre de plus en plus dans nos vies, elle pourrait également devenir une cible pour les cyberattaques. Les pirates pourraient potentiellement utiliser l’IA pour accéder à des informations sensibles, perturber des systèmes critiques ou même lancer des attaques physiques.

En conclusion, l’IA a le potentiel de révolutionner de nombreuses industries et d’améliorer nos vies d’innombrables façons. Cependant, il est important de considérer les risques potentiels et les inconvénients de cette technologie. Et pour nous assurer que nous prenons des mesures pour atténuer ces risques et maximiser les avantages de l’IA.