Les smartphones Android se déprécient beaucoup plus vite que l’iPhone

SellCell a examiné la dépréciation de la technologie et a créé un excellent rapport révélant les appareils de haute technologie les moins et les plus dévalués, notamment les smartphones, les tablettes et les montres intelligentes.

Ce n’est un secret pour personne que la technologie perd de sa valeur avec le temps, et comme de nouvelles avancées technologiques sont faites en permanence, il peut être difficile pour un ancien appareil de suivre les nouvelles versions.

La dépréciation de la technologie est un jeu imprévisible – parfois les produits qui perdent de la valeur le plus rapidement sont ceux auxquels on s’attend le moins, et parfois l’opprimé l’emporte.

Pour révéler les niveaux de dépréciation des produits technologiques jusqu’en 2022, le site de comparaison d’échanges téléphoniques et technologiques SellCell a compilé un rapport sur la dépréciation des appareils jusqu’à la fin de 2022.

SellCell a comparé les données d’appareils de Google, Samsung et Apple avec une gamme d’autres technologies, notamment des tablettes, des smartphones, des consoles de jeux et des montres connectées.

L’iPhone d’Apple détient la couronne des smartphones et la PS5 de Sony prend la première place

Les plus grands gagnants de 2022 (appareils qui ont le plus de valeur)

Smartphone : Apple iPhone 13 Pro Max 2021, déprécié de 44,6 % de son PDSF au 11 décembre 2022. Tablette : 2021 Apple iPad Pro 11 3e génération se dépréciant de seulement 56,7 % de sa valeur d’ici décembre 2022. Montre connectée : Apple Watch Series 7 45 mm en aluminium, dépréciée de 71,2 % de son PDSF jusqu’en décembre 2022. Console de jeu : Sony PlayStation 5 a déprécié 25,0 % de son PDSF d’ici décembre 2022.

Les plus grands perdants de 2022

Smartphone : Google 2016 Pixel XL, déprécié de 98,6 % de sa valeur d’origine d’ici décembre 2022. Tablette : Samsung 2018 Tab A 10.5, en baisse de 94,8 % par rapport au PDSF de décembre 2022. Samsung 2021 Galaxy Tab A7 Lite, en baisse de 86,9 %. Smartwatch : La Samsung Watch 3 45 mm 2020 a perdu 95,6 % de sa valeur d’origine en décembre 2022. Console de jeu : La Nintendo Switch Lite 2019, dépréciée de 65,0 % de sa valeur d’ici décembre 2022. La Xbox Series S, dépréciée de 53,3 % de son PDSF d’origine.

Dans la plupart des catégories, Apple était le leader incontesté. En moyenne, la dépréciation de l’iPhone sur tous les modèles était d’environ 68,8 %, contre 58,7 % en janvier 2022. De même, l’iPad a connu une perte moyenne de 67,9 % en décembre 2022.

Malheureusement pour Samsung, on ne peut pas en dire autant de ses modèles de smartphones, la dépréciation moyenne de tous les modèles étant d’environ 84,2 % en décembre 2022. En janvier 2022, ce chiffre était déjà élevé à 76,4 %. Les tablettes Samsung ont également connu une baisse de valeur de 84,3 % d’ici décembre 2022.

De même, la gamme de téléphones Pixel de Google a connu une dépréciation moyenne de 89,5 % jusqu’au 11 décembre 2022.

Fait intéressant, les smartwatches en général ont connu une dépréciation importante quel que soit le fabricant, les modèles Apple Watch perdant environ 83,3 % de leur prix de lancement et les smartwatches Samsung enregistrant une dépréciation de 87,9 %.

Les consoles de jeu ont connu les niveaux de dépréciation les plus bas de toutes les technologies compilées dans le rapport :

Sony PlayStation 5 (25%)

Microsoft Xbox série X (36 %)

Commutateur Nintendo (43,3%)

Microsoft Xbox série S (53,3 %)

Nintendo Switch Lite (65%)

La COO de SellCell.com, Sarah McConomy, a commenté les conclusions du rapport :

« La technologie en général a tendance à perdre de la valeur relativement rapidement, car de nouveaux modèles de smartphones et de tablettes sortent tout le temps et chacun améliore la génération précédente avec des fonctionnalités supplémentaires et des spécifications plus élevées. Avec la forte demande et la popularité des produits Apple, il n’est pas surprenant qu’ils soient arrivés en tête dans la plupart des catégories cette année. elle dit.

Principales conclusions de SellCell

Le smartphone le plus performant est l’iPhone 13 Pro Max, qui ne se déprécie que de 44,6 %.

L’appareil le plus performant dans l’ensemble est la PS5 de Sony, ne perdant que 25,0 % de sa valeur.

Apple bat Samsung sur les smartphones, perdant en moyenne 68,8 % de sa valeur contre 84,2 % pour Samsung.

Le smartphone de Google est le pire, perdant 89,5 % de sa valeur en moyenne, tous modèles confondus.

L’iPhone conserve indéniablement sa valeur mieux que tout autre combiné. Pour les smartphones lancés au cours des trois dernières années, l’iPhone 14 Pro Max 128 Go ne perd que 26,9 % de son PDSF depuis son lancement en septembre 2022, et l’iPhone 13 Pro Max 128 Go ne renonce qu’à 39,9 % de sa valeur entre janvier et décembre 21.

En termes de produits phares d’Apple lancés au cours des trois dernières années, l’iPhone 14 Pro Max 1 To a enregistré les pires performances de la gamme Apple 14 Pro Max, perdant 36,8 % de sa valeur depuis septembre 2022. L’iPhone 13 Mini 512 Go est globalement le plus pauvre d’Apple. performant en 2022, voyant sa valeur se déprécier de 58,5% (ce qui reste excellent, par rapport à certains téléphones Android).

Pour les smartphones Android sortis ces trois dernières années, la meilleure performance en termes d’amortissement est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 Go, qui a perdu 58,2 % de sa valeur depuis son lancement. Le Pixel 6a est le combiné le plus précieux de Google, perdant 66,6 % de sa valeur depuis son lancement en juillet 2022.

Apple fonctionne également bien avec les tablettes. L’iPad Mini 6e génération est son ardoise 2021 la plus performante, ne perdant que 52,2 % de sa valeur. La Samsung Tab S7 FE (2021) a perdu 75,3% de sa valeur depuis 2021.