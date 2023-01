iPhone 15 Ultra : évolution du design ou copie d’Android ?

Une évolution du design ou une inspiration Android ?













Nous sommes encore à environ huit mois du dévoilement officiel de la série iPhone 15. Mais depuis peu, les rumeurs ont commencé à s’accélérer. L’un d’eux, qui provient de ShrimpApplePro, suggère que l’iPhone 15 Ultra pourrait présenter un design de type Android.

Maintenant, qu’est-ce que cela indique? La rumeur est centrée sur l’écran de l’iPhone 15. Et elle reprend également après la rumeur que nous avions en novembre, qui suggérait qu’Apple abandonnait le design carré pour l’arrière. Alors, Apple va-t-il réellement copier le design actuel des produits phares d’Android ?

Détails de conception de l’iPhone 15 divulgués

Selon les informations partagées par CrevettePommePro, la gamme iPhone 15 sera disponible dans les mêmes tailles que la série iPhone 14. Cela indique que nous sommes sur le point de voir deux modèles standard, dotés d’écrans de 6,1 pouces et de 6,7 pouces. Et deux modèles haut de gamme qui comprendront des écrans de 6,7 pouces et 6,1 pouces.

Cependant, il existe des informations intéressantes sur l’un des modèles haut de gamme, l’iPhone 15 Ultra. Shrimp dit qu’il comportera des lunettes plus fines que ses homologues actuels de l’iPhone 14. Mais ce n’est pas la seule chose qui fera de l’iPhone 15 Ultra un copieur d’Android.

Shrimp a ajouté que tous les modèles arboreraient des écrans plats et des bords incurvés, un peu comme le design de l’Apple Watch Series 8. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le design carré est une norme pour les iPhones Apple. Et les bords incurvés sont quelque chose que nous voyons dans les téléphones Android depuis des années.

Même le leaker implique que les modifications de conception apportées à l’iPhone 15 Ultra et aux autres modèles seront comme les téléphones Android. Et cela peut rendre les futurs iPhones moins distincts des produits phares Android actuels. Pourtant, nous devrons attendre certains rendus officiels pour confirmer si ce serait réellement le cas ou non.