Précommandez le Samsung Galaxy S23 et obtenez 50 $ de crédit avant qu’il ne soit parti !

Êtes-vous prêt à remplacer votre téléphone Galaxy ? Le très attendu Galaxy S23 et un nouvel ordinateur portable Galaxy Book seront dévoilés lors du prochain événement Unpacked de Samsung, qui approche à grands pas. Pour adoucir l’affaire, Samsung organise une promotion dans laquelle vous pouvez gagner du crédit gratuit à utiliser dans sa boutique en ligne.

Tout ce que vous avez à faire avant l’événement est de faire une réservation gratuite pour le Galaxy S23 ou le Galaxy Book, puis de les précommander le 1er février.

Comment précommander le Samsung Galaxy S23 Ultra

Comme tous les téléphones de marque, la série S23 prendra un certain temps. Pour l’instant, la société laisse tomber la commande dudit téléphone mobile. Vous devez remplir le programme de réservation et saisir votre adresse e-mail.

Par conséquent, vous pourrez obtenir 50 $ sur la précommande du Samsung Galaxy S23. Samsung utilise également une offre de 50 $ sur le nouveau Galaxy Book. De plus, si vous souhaitez réserver les deux appareils, vous pourrez profiter de 100 $ de rabais sur eux.

Notamment, il n’y a aucun engagement quant au délai de commande ou aux modifications de la part de l’utilisateur. Il n’y a pas non plus de paiement supplémentaire pour cela. Pour l’instant, le Galaxy S23 n’a pas encore été dévoilé. Auparavant, nous ne pouvions en savoir qu’un peu à ce sujet. Grâce à des fuites réputées, notre vie est devenue un peu plus facile.

La plupart du temps, une petite information se révèle très utile. On peut s’attendre à ce que la série Samsung Galaxy S23 contienne trois téléphones. Il peut inclure les S23, S23 Plus et S23 Ultra.

IceUniverse, un leaker bien connu de la communauté technologique, a récemment publié une photo sur les réseaux sociaux de quatre options de couleur pour le prochain Samsung Galaxy S23 Ultra. L’image montre l’appareil en quatre couleurs : noir, vert, or et rose.

En plus de cela, le Samsung Galaxy S23 Ultra est en pourparlers depuis plusieurs mois, et les gens l’adorent. La différence notable entre tous ces téléphones sera le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et l’appareil photo 200MP.

Selon les rumeurs, ces spécifications feraient partie du Galaxy S23 Ultra. Cependant, tout deviendra clair avec le temps. Pour l’instant, vous avez la possibilité de précommander le Samsung Galaxy S23.