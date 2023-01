Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 4 – Apple M2 Killer en devenir

Prêt à libérer la puissance des ordinateurs portables Windows ?













Qualcomm serait en train de développer une puce qui viendra concurrencer la future série M d’Apple. Selon des rapports antérieurs, le nouveau processeur porte le nom de code « Hamoa ». Eh bien, un nouveau rapport qui vient d’être publié en ligne suggère que le SoC sera plutôt commercialisé sous le nom de « Snapdragon 8cx Gen 4 ».

Cependant, ce n’est pas tout ce que le récent rapport a mis en lumière. Il est venu avec des informations clés sur ce que le SoC pourrait apporter. Et surtout, cela nous a donné un indice sur la capacité du Snapdragon 8cx Gen 4 à prendre en charge les processeurs Apple de la série M.

Snapdragon 8cx Gen 4 amplifiera la puissance des ordinateurs portables Windows

Des rapports précédents indiquaient que le Snapdragon 8cx Gen4 serait un processeur à 12 cœurs. Depuis lors, nous n’avons pas obtenu beaucoup d’informations à ce sujet. Eh bien, apparemment, Qualcomm travaille actuellement sur plusieurs chipsets. Mais le 8cx Gen4 va être la vedette du spectacle.

On dit que la nouvelle puce offre les meilleures performances de tous les processeurs sur lesquels Qualcomm travaille actuellement. D’après le récent rapport, nous avons appris qu’il y aura quatre cœurs à efficacité énergétique et huit cœurs de performance. Cependant, le leaker de fonds n’indique pas si le Snapdragon 8cx Gen 4 sera livré avec des cœurs Oryon.

Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, les cœurs Oryon sont des solutions personnalisées qui seront rendues possibles grâce à une récente acquisition de Qualcomm. Oui, c’est Nuvia.

Indépendamment de cela, apparemment, Qualcomm teste actuellement le Snapdragon 8cx Gen 4. Et grâce au test, Qualcomm a réussi à faire fonctionner les cœurs de performance à 3,40 GHz. Dans le même temps, il a obtenu l’efficacité fonctionnant à 2,50 GHz. Ces vitesses d’horloge ne sont pas encore confirmées. Ainsi, la version finale du SoC pourrait avoir des vitesses d’horloge différentes.

Passant au cache système du Snapdragon 8cx Gen 4, le SoC indique que le bloc de 4 cœurs dispose d’un cache L2 de 12 Mo. Et le cache L3 pour le bloc est censé être de 8 Mo.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Fait intéressant, Qualcomm ne travaille pas sur un nouveau GPU pour le Snapdragon 8cx Gen 4. Au lieu de cela, il est censé venir avec Adreno 750, qui est le même GPU qui se trouve à l’intérieur du Snapdragon 8 Gen 2. Bien qu’il s’agisse d’un GPU très puissant, il peut être confronté à de nombreuses limitations lorsqu’un ordinateur portable Windows l’utilise.

Comment se compare-t-il avec M2 Pro et M2 Max

Les M2 Pro et M2 Max sont actuellement limités à LPDDR5, le Snapdragon 8cx Gen 4 pourrait venir avec LPDDR5x. Et surtout, le SoC peut supporter jusqu’à 64 Go de RAM. Mais ce n’est pas du tout le plus intéressant ! La puce peut offrir une option pour faire fonctionner la mémoire à une fréquence inférieure de 4,20 GHz. Ainsi, la durée de vie de la batterie sera incroyable.

De plus, la puce sera livrée avec WiFi7 et s’appuiera sur un modem externe Snapdragon X65 5G. Et étonnamment, le Snapdragon 8cx Gen 4 offrira même un support GPU dédié sur 8 voies de PCIe 4.0.

Il existe également 4 voies de pilotes PCIe 4.0 pour NVMe. Et le SoC aura 3.0 voies réservées au modem et à la carte WiFi. Qualcomm offrira également aux fabricants la possibilité d’utiliser la mémoire embarquée UFS 4.0 au lieu de PCIe. Dans ce cas, le Snapdragon 8cx Gen 4 sera livré avec un contrôleur de stockage dédié.

Qualcomm fait également un effort supplémentaire pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’utiliser des moniteurs haute résolution. Cela aidera le 8cx Gen 4 à mieux rivaliser avec les derniers modèles de MacBook Pro 2023. Et d’après les informations actuelles, le processeur sera un grand concurrent des SoC Apple de la série M.