Android 14 mesurera la distance entre deux appareils via Bluetooth

Lorsque l’on utilise le Bluetooth d’une manière ou d’une autre, que ce soit une souris sans fil ou un casque pour écouter de la musique sur un téléphone portable, il existe effectivement certaines restrictions. Google développe une nouvelle API de mesure de distance Bluetooth qui permettra aux utilisateurs de savoir à quelle distance se trouvent leurs appareils Bluetooth de leurs téléphones mobiles. Mishaal Rahman d’Esper a découvert la nouvelle API de mesure de distance Bluetooth, et Google (Android) a ajouté son code à AOSP.

Bien que la précision de la mesure de distance ne soit pas précise, la nouvelle API de mesure de distance Bluetooth indiquera l’emplacement approximatif. Autrement dit, si la distance entre le téléphone portable de l’utilisateur et l’accessoire Bluetooth est supérieure ou inférieure à 1 mètre. Notamment, la nouvelle API utilisera Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) pour mesurer la distance entre le téléphone et l’appareil connecté.

Cependant, cela diffère du fonctionnement du tracker AirTag d’Apple. Le tracker AirTag orientera l’utilisateur dans la bonne direction de l’accessoire Bluetooth manquant. Il vous indiquera également s’il approche. En ce qui concerne la fonction de mesure de distance Bluetooth de Google, les utilisateurs d’Android devront attendre Android 14 pour voir cette fonctionnalité.

Sortie de Google Android 13 QPR2 Beta 2.1 : Résoudre les problèmes Bluetooth et 5G sur les téléphones Pixel

Semblable au cycle précédent, Google a déployé aujourd’hui la mise à jour Android 13 QPR2 Beta 2.1 pour les téléphones Pixel en tant que correction de bug.

Google a identifié et corrigé les problèmes suivants dans la « mise à jour mineure » de la version bêta 2 initiale :

Correction d’un problème qui empêchait parfois les appareils de se connecter automatiquement à un réseau 5G même s’il était disponible.

Correction d’un problème où un appareil ne se déconnectait pas ou ne réinitialisait pas une connexion Bluetooth chiffrée existante après avoir reçu une commande pour désactiver le chiffrement de la couche de liaison pour cette connexion.

L’application Android Beta Feedback est disponible sur les téléphones Google Pixel pour détailler les problèmes. L’image système Android 13 QPR2 Beta 2.1 peut être utilisée pour Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que l’émulateur Android. Google indique que si vous vous êtes inscrit à Android 13 QPR2 Beta 2.1 et que votre appareil exécute Beta 2, vous recevrez automatiquement une mise à jour en direct (OTA) vers Beta 2.1. Si votre appareil est toujours en version bêta 1, il recevra automatiquement le correctif bêta 2.1 après la mise à jour vers la version bêta 2. Android 13 QPR2 bêta 2.1 (T2B2.221216.008) inclut le même correctif de sécurité de janvier 2023.

Google Android 13 atteint 5,2 % de part d’appareils cinq mois après son lancement

Selon les dernières données officielles de Google sur la distribution Android, Android 13 représente 5,2 % de tous les appareils fonctionnant 5 mois après sa sortie. Android maintenait autrefois une cadence mensuelle pour informer les développeurs du nombre d’appareils potentiels exécutant une version particulière du système d’exploitation. Ces dernières années, cela est devenu un événement irrégulier dans Android Studio. La dernière mise à jour a eu lieu en août de l’année dernière, quelques jours seulement avant la sortie d’Android 13.

Le rapport marque maintenant la première mise à jour de la carte de distribution 2023, nous donnant un premier aperçu de la rapidité avec laquelle Android 13 sera livré aux appareils. Selon Android Studio, les appareils exécutant actuellement Android 13 représentent 5,2 % de tous les appareils. Pendant ce temps, Android 12 et 12L représentent désormais 18,9 % du total. Il s’agit d’une augmentation notable par rapport à 13,5 % en août.

Il convient de noter que si le graphique de Google inclut des détails sur Android 13, il ne fait pas de différence entre Android 12 et 12L. En ce qui concerne les anciennes versions, l’utilisation d’Android Oreo est finalement tombée en dessous de 10 %, avec des baisses de pourcentage similaires à l’avenir. Android Jelly Bean, qui avait auparavant un poids de 0,3 %, n’est plus répertorié. Par ailleurs, Android KitKat passe de 0,9 % à 0,7 %.

Il ne fait aucun doute que le rythme d’adoption d’Android 13 est dû en partie au déploiement rapide des mises à jour de fabricants de téléphones tels que Google, Samsung, OnePlus, Sony et autres. Ces données sont généralement basées sur les appareils Android qui visitent le Google Play Store en une semaine. Bien que les données existent désormais dans Android Studio, nous supposons que ces chiffres sont basés sur les mêmes mesures.

La Cour suprême indienne rejette l’appel de Google

La Cour suprême indienne a rejeté jeudi la demande de Google visant à révoquer une décision antitrust l’obligeant à modifier la façon dont elle exploite sa plate-forme Android. Les start-ups indiennes ont salué le résultat, affirmant que la décision finale ouvrirait des marchés et favoriserait la concurrence pour les rivaux de Google.

En octobre, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a ordonné à Google d’apporter une série de modifications au fonctionnement de la plate-forme Android, notamment en évitant les accords garantissant l’exclusivité du service de recherche de Google et la pré-installation obligatoire des applications Google. La CCI a également demandé à Google d’autoriser les magasins d’applications tiers à accéder à l’application Play Store.

Plus tôt ce mois-ci, Google a déposé une plainte auprès d’une cour d’appel indienne, arguant que la décision de la CCI copiait en grande partie les sanctions précédentes de la Commission européenne et devait donc être annulée. Google a également déclaré que la commande nuirait aux consommateurs et entraverait le développement de l’écosystème Android indien. Mais la demande de Google a été rapidement rejetée par la cour d’appel indienne.

Par la suite, Google a de nouveau fait appel devant la Cour suprême de l’Inde. Jeudi, la Cour suprême indienne a rejeté la demande de Google de bloquer l’ordonnance antitrust. Google doit maintenant se conformer à la commande dans les sept jours.

Les startups indiennes saluent la décision de la Cour suprême

Le service de cartographie indien MapmyIndia a lancé une application en 2004. Rohan Verma, directeur général de la société, a déclaré que l’application qu’il avait développée n’avait pas gagné beaucoup de parts de marché au fil des ans, car de nombreux téléphones Android sont livrés avec Google Maps préinstallé.

L’ordonnance de la CCI empêche Google d’imposer désormais la pré-installation de ses propres applications sur les téléphones Android sur le marché indien.

« Nous sommes ravis », a déclaré Verma. « Nous avons subi un impact négatif au fil des ans, et nous espérons que les consommateurs et les fabricants d’appareils utiliseront davantage notre application. »

Selon le cabinet d’études de marché Counterpoint Research, sur les 600 millions de téléphones mobiles en Inde, environ 97 % fonctionnent sous Android. L’iPhone d’Apple ne détient que 3% du marché. Google concède sous licence le système d’exploitation Android aux fabricants de téléphones mobiles et conclut des accords. Les critiques disent que les accords violent la concurrence, mais Google dit qu’il aide à garder Android gratuit et open source en donnant à chaque entreprise plus de choix.

IndusOS exploite également une boutique d’applications en Inde qui est en concurrence avec Google. Qualifiant la décision de « moment décisif »,

Naval Chopra, un avocat du cabinet d’avocats indien Shardul Amarchand Mangaldas qui a contesté les pratiques de Google devant les tribunaux dans le passé, a déclaré que la décision du tribunal de jeudi était importante. La commande de la CCI, a-t-il dit, « est susceptible de créer un nouveau concurrent indien dans l’hébergement vidéo, les cartes, les navigateurs Web et même la recherche ».