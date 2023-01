iPhone 15 Pro apportera un magnifique écran incurvé

Alors que l’industrie globale des smartphones a évolué vers la tendance du plein écran, Apple a joué un jeu conservateur avec son encoche. Le langage de conception de 2017 a eu une longue durée de vie, étant remplacé par l’îlot dynamique sur les modèles iPhone 14 Pro. Malgré l’approche innovante d’Apple (l’encoche était innovante en 2017) avec l’écran de l’iPhone X, les lunettes du téléphone étaient toujours épaisses. Contrairement à la majorité des téléphones Android, les iPhones ont encore des cadres assez épais tout autour, mais cela est sur le point de changer. Selon un nouveau rapport, les modèles d’iPhone 15 Pro apporteront des lunettes plus fines et incurvées.

L’iPhone 15 Pro rejoindra la tendance sans cadre

Un rapport récent de MacRumors citant un leaker connu sous le nom de « ShrimpApplePro » indique que les écrans des nouveaux modèles d’iPhone 15 Pro ressembleront au design de l’Apple Watch. Cela indique que nous n’allons pas voir des courbes agressives comme celles des anciens téléphones Galaxy Edge de Samsung. Au lieu de cela, nous pouvons obtenir l’effet de verre 2.5D que nous voyons souvent dans les téléphones Android. Le leaker déclare que les téléphones auront des écrans plats, mais les bords seront incurvés. Quoi qu’il en soit, cela suffira à créer un effet sans lunette.

De plus, les iPhone 15 et 15 Plus vanille apporteront probablement le même effet 2.5D. Cependant, leurs lunettes ne seront pas plus fines par rapport à la série iPhone 14. De plus, le leaker dit qu’ils conserveront les mêmes tailles d’affichage que les modèles actuels.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Nous avons de bonnes raisons de croire en ce leakster. L’année dernière, il a été parmi les premiers à pointer le cadre en titane avec des bords arrière incurvés pour la série iPhone 15 Pro. Il a de bons antécédents en matière d’informations sur la série iPhone. De plus, compte tenu de la nouvelle stratégie d’Apple consistant à doubler les produits phares, les subtiles différences de conception ont du sens.

L’année prochaine, tous les modèles d’iPhone 15 apporteront un design d’île dynamique. Contrairement aux modèles vanille et Pro iPhone 14, les différences de conception seront plus petites, mais seront toujours là. Cette fuite indique qu’Apple recherche des changements subtils. Néanmoins, ces changements rendront toujours la série iPhone 15 Pro plus attrayante pour les yeux. Bien sûr, le matériel impressionnera, avec des rumeurs pointant vers de nouvelles caméras périscopes et plus encore.