Elon Musk : Ceux qui paient plus auront Twitter sans publicité

Elon Musk continue de fonctionner pour augmenter les revenus de Twitter à la lumière d’une baisse de 40% d’une année sur l’autre en 2022. Twitter a présenté son nouveau programme d’abonnement Twitter Blue qui offre aux abonnés des icônes de «vérification» spéciales et quelques extras. Cependant, ce n’est qu’une partie du plan directeur de Musk pour rendre Twitter plus rentable. Récemment, les médias sociaux ont mis à jour leurs règles de développement pour interdire toutes les applications tierces. En conséquence, les clients Twitter populaires comme Fenix ​​​​et Twitterrific ne sont plus utilisables. Maintenant, Musk confirme l’arrivée d’un nouveau plan d’abonnement plus coûteux qui évitera aux utilisateurs d’être ennuyés par les publicités.

Elon Musk confirme le nouveau niveau Twitter Blue sans publicité – mais sera plus cher

De toute évidence, pour les plateformes de médias sociaux, comme Twitter, la plus grande partie des revenus provient de la publicité. L’entreprise n’a pas été en mesure de tirer correctement profit des publicités des clients tiers, ce qui explique sa décision d’interdire toutes les applications. Cependant, les publicités peuvent être gênantes et parfois intrusives pour certains utilisateurs, la société en est consciente. Même Elon Musk, le PDG, est conscient de ce fait. Selon lui, les annonces sont « trop ​​fréquentes et trop grosses ». La société prendra des mesures pour résoudre ces problèmes dans les semaines à venir.

Elon Musk a répondu au même Tweet, taquinant un nouveau niveau qui libérera les utilisateurs des publicités. Si les pros actuels de Twitter Blue ne suffisent pas à vous convaincre de vous abonner, le nouveau niveau sans publicité le fera. Cependant, Musk indique clairement que son prix sera supérieur au prix actuel de 11 $.

Selon les rapports, le site Web de médias sociaux tire actuellement 90% de ses revenus de la vente d’annonces numériques. Ces revenus ont connu une baisse massive en raison de la suspension par de nombreuses marques de leurs publicités Twitter. Selon les rapports, 17 des 30 plus grandes marques ont commencé à abandonner leurs publicités une fois qu’Elon Musk a pris la barre fin octobre. Selon Musk, certaines organisations ont fait pression sur les marques pour qu’elles arrêtent leur publicité. En raison de la baisse des revenus, Elon Musk doit trouver des alternatives pour réaliser des bénéfices avec Twitter. Sinon, l’entreprise peut faire faillite. La tique de base bleue de Twitter offre déjà la moitié du nombre de publicités. Le nouveau niveau arrivera plus tard en 2023 sans publicité.