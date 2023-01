Samsung présente un nouveau téléphone portable pliable au design complexe

Le marché des téléphones portables pliables attire de plus en plus l’attention, mais il n’y a que quelques acteurs sur le marché. Il y a quelques années, nous avions Huawei et Samsung comme acteurs majeurs dans le domaine Android. Cependant, après l’interdiction de Huawei, Samsung est techniquement devenu le seul acteur. Bien que d’autres marques comme Moto, Xiaomi et d’autres aient des téléphones pliables, elles ne sont pas aussi cohérentes que Samsung. Pour l’instant, il n’y a pas d’appareil pliable iOS et aucun ne sera lancé dans un avenir proche. Cela donne à Samsung plus de temps pour prendre de l’avance sur le marché. Un nouveau rapport révèle que Samsung travaille sur un nouvel écran pouvant pivoter à 360 degrés.

Samsung Display, une filiale de Samsung Electronics qui fabrique des écrans, a présenté un nouveau prototype d’écran et de charnière au CES 2023. Selon The Verge, l’écran « Flex In & Out » de Samsung Display peut pivoter à 360 degrés. Cela indique que le téléphone portable pliable avec cet écran peut se replier vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Par ailleurs, l’écran utilise une conception de charnière différente qui entraînerait un pli moins évident. C’est parce qu’une « charnière en goutte » permet à l’écran de prendre une forme plus lâche, comme une goutte d’eau, lorsqu’il se replie vers l’intérieur. Cette charnière plus subtile mettra également moins de pression sur l’écran.

Samsung avait un prototype similaire

Ce n’est pas la première fois que la société présente un prototype « Flex In & Out », adoptant un design pliable et polyvalent. En 2021, des rapports ont fait état d’un affichage « Flex In & Out » lors de la Conférence internationale sur l’affichage d’informations (IMID) en Corée. Cependant, l’approche est différente, avec l’écran plié comme un « S » et divisé en plusieurs sections. Quant au Galaxy Z Fold 4, qui a frappé le public en août 2022, il utilise toujours un écran repliable vers l’intérieur.

Cependant, il est possible que le nouvel écran apparaisse dans le prochain appareil Samsung Galaxy Z Fold 5. La rumeur veut que l’appareil ait un pli moins évident, grâce à une conception de charnière similaire. Cette conception répondrait à ce que certains utilisateurs pensent être une charnière en forme de «U» défectueuse sur le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Ces téléphones portables pliables sont également livrés avec un pli évident. Les concurrents ont des charnières en forme de larme, créant des conceptions avec des plis plus petits.

Le téléphone Samsung Galaxy A34 5G a passé la certification US FCC : prend en charge la charge filaire de 25 W

Le téléphone mobile Samsung Galaxy A34 5G est récemment apparu sur le site Web de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Avec cette liste, cet appareil arrivera probablement bientôt sur le marché. Le certificat FCC révèle que cet appareil sera livré avec une charge rapide de 25 W. Cet appareil possède déjà le certificat BIS de l’Inde. Ces certifications suggèrent que le lancement aura lieu très bientôt.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Selon le test de référence, le Galaxy A34 sera équipé de la puce MediaTek Dimensity 1080. Mais cela peut varier selon le marché et certaines régions peuvent passer à la puce Exynos 1380. Le téléphone Galaxy A34 utilisera une configuration de triple caméra arrière avec une caméra principale de 48MP. Il aura également une caméra frontale de 13MP. De plus, ce téléphone mobile utilisera un écran AMOLED FHD+ 90Hz de 6,5 pouces. Sous le capot, on retrouvera une batterie de 5000 mAh pour garder ses lumières allumées. L’appareil sera également disponible en quatre couleurs.

Samsung publie la deuxième mise à jour de janvier 2023 pour la série Galaxy S22

Les propriétaires de la série Galaxy S22 dans certains pays et régions attendent toujours la mise à jour de janvier 2023. Cependant, selon certaines informations, la société publie déjà la deuxième mise à jour de cette série en janvier. Selon les captures d’écran publiées par l’internaute Rydah, sa version américaine du Galaxy S22 Ultra a reçu la deuxième mise à jour en janvier. Cependant, il est un peu étrange que cette mise à jour soit toujours basée sur OneUI 5.0, et non sur le système OneUI 5.1.

Les captures d’écran montrent que les numéros de version du micrologiciel obtenus par les téléphones mobiles Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra en janvier 2023 sont respectivement S901U1UES2BWA2, S906U1UES2BWA2 et S908U1UES2BWA2. La taille du package d’installation de la mise à jour est de 353,78 Mo. La nouvelle mise à jour pour Samsung Galaxy S22 améliore la stabilité et la sécurité globales du téléphone mobile. Cela améliore également les performances de la série. Par ailleurs, il corrige quelques bugs mineurs que vous avez trouvés dans la version précédente du micrologiciel.

Samsung, d’autre part, teste une autre mise à jour massive – la mise à jour One UI 5.1 pour les téléphones mobiles Galaxy S22. Cette mise à jour devrait arriver après l’événement Galaxy Unpacked 2023 en février.

Samsung Wallet couvrira 8 nouveaux pays

Samsung a unifié les applications Samsung Pass et Samsung Pay dans l’application Samsung Wallet l’année dernière. Le service a d’abord été lancé en Corée du Sud et aux États-Unis. Plus tard, il a été lancé dans 19 autres pays. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle apportait Samsung Wallet à 8 autres pays.

Samsung Wallet sera disponible en Australie, au Brésil, au Canada, à Hong Kong, en Inde, en Malaisie, à Singapour et à Taïwan d’ici la fin janvier 2023. L’application est déjà disponible dans 21 autres pays, dont Bahreïn, la Chine, le Danemark, la Finlande, la France, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Corée du Sud, Koweït, Norvège, Oman, Qatar, Afrique du Sud, France, Suède, Suisse, Vietnam, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis. Une fois que l’application Samsung Wallet est disponible dans la région de l’utilisateur, elle peut être téléchargée via l’application Galaxy Store. Ceux qui ont déjà installé l’application Samsung Pay sur leur téléphone peuvent mettre à jour l’application pour la convertir en Samsung Wallet.

Exclusif aux téléphones mobiles Samsung, Samsung Wallet peut stocker des cartes d’embarquement, des cartes de crédit et de débit, des clés numériques, des cartes-cadeaux, des certificats de santé, des cartes d’identité, des cartes de fidélité et même des objets de collection numériques NFT.