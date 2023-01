Le prochain Power Armor phare d’Ulefone 19 est juste au coin de la rue

2022 a été une excellente année pour les smartphones robustes, mais un téléphone s’est démarqué des autres. Et c’est le Ulefone Power Armor 18T. Depuis un certain temps, les utilisateurs s’attendent à voir des spécifications de pointe dans les téléphones robustes, tels que des caméras avancées pour aider à enregistrer de grands moments d’aventures en plein air. Ou des processeurs puissants, qui accélèrent le fonctionnement du téléphone. Et le Power Armor 18T, avec l’Armor 17 Pro, comble ces lacunes de manière assez frappante.

Ulefone a fait de sérieux progrès vers la production de téléphones exceptionnels et nous pouvons encore nous attendre à d’autres surprises en 2023. Le principal fabricant d’appareils robustes a maintenant officiellement confirmé deux nouveaux produits phares à venir en janvier 2023. Les modèles à venir sont les Power Armor 19 et Power Armor 18. Voici ce que nous savons du Power Armor 19, la date de lancement mondial et quelques informations techniques sur le téléphone.

Quand le Power Armor 19 sortira-t-il ?

Maintenant, le Power Armor 19 a déjà été lancé à l’international le 9 janvier 2023. Et il est disponible à la vente à partir du même jour sur AliExpress.

Combien coûte le Power Armor 19 ?

Le prix officiel sera fixé à 599,98 $. La bonne nouvelle est qu’Ulefone fait une promotion à durée limitée sur AliExpress qui réduira de 338,99 $ le prix d’origine du Power Armor 19. Pendant un certain temps seulement, jusqu’au 29 janvier.

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités de Power Armor 19 ?

Le Power Armor 19 est entièrement emballé dans un design industriel robuste, le même que le Power Armor 18T précédent. Il est grand (175,2 × 83,4 × 18,8 mm) et un peu lourd (409 g), mais offre Corning Gorilla Glass 5 pour la tranquillité d’esprit. Le téléphone est construit comme une bête avec une certification MIL-STD-810H mise à jour pour résister aux températures extrêmes, aux chutes, aux chocs et aux vibrations. Ainsi que d’excellentes cotes IP68 et IP69K pour la protection contre la poussière et l’eau.

Ce téléphone contient également un écran LCD IPS de 6,58 pouces avec une résolution Full HD + (1080 × 2408), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Ce qui devrait en faire un combiné très attrayant pour faire défiler le contenu et jouer à des jeux mobiles.

Tout comme vous vous attendez à un téléphone avec un attrait de jeu, le Power Armor 19 est également puissant grâce au chipset MediaTek Helio G99 à 2,2 GHz, qui est combiné avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La batterie de 9600 mAh est massive et devrait être suffisante pour offrir environ trois jours d’autonomie. Vous bénéficiez d’une charge filaire rapide de 66 W pour la recharger rapidement, ainsi que d’une charge sans fil de 15 W et d’une charge inversée sans fil.

Il s’agit également d’un combiné assez impressionnant pour la photographie. Les caméras sont exceptionnelles avec une triple configuration arrière composée d’une caméra principale 108MP utilisant le capteur HM2, d’un super microobjectif 5MP 60x et d’un ultra-large 8MP. Avec une caméra selfie 16MP de l’autre côté aussi.

En ce qui concerne les fonctionnalités spéciales, le téléphone est livré avec des mesures de température instantanées. Il dispose d’un capteur de température à l’arrière pour aider à mesurer les températures corporelles de 35 à 42 °C (±0,2 °C), les températures des objets de -20 à 80 °C (±0,5 °C) et les températures ambiantes de -20 à 80 °C.

