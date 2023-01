Google désespère de ChatGPT, lancera bientôt sa réponse

OpenAI a surpris le monde avec le lancement de son chatbot IA ChatGPT. Depuis son lancement, nous avons assisté à de multiples itérations d’utilisation, qui ne font que montrer à quel point cette plateforme peut être puissante. Selon les rapports, Google est sérieusement préoccupé par ChatGPT. Plusieurs alarmes sonnent au QG du géant de la recherche, et une réponse viendra bientôt. Google prévoit de « montrer sa propre version d’un moteur de recherche IA avec des fonctionnalités de chatbot ». La réponse ne prendra pas beaucoup de temps et le géant de la recherche prévoit de la présenter plus tard cette année. En plus de cela, l’entreprise a jusqu’à 20 projets d’IA à révéler.

Il est intéressant de voir comment les choses ont changé si rapidement après l’introduction de ChatGPT. L’entreprise craignait que le dévoilement trop rapide de ses solutions d’IA ne ruine sa réputation. Cependant, il semble que Google doive proposer une réponse très prochainement. Tout récemment, Google a annoncé qu’il licenciait plus de 12 000 employés. La société confirme également son nouvel accent sur l’intelligence artificielle. En fait, ce sera l’une des principales priorités du géant de la recherche.

Google doit bientôt présenter une solution à ChatGPT

Pour l’instant, il n’y a aucune prévision pour la sortie du moteur de recherche basé sur l’IA de Google. Cependant, certains des projets en cours de l’entreprise devraient être révélés lors de l’événement I/O de l’entreprise qui a généralement lieu en mai.

Apparemment, la situation est si grave que les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Bring, ont proposé leurs conseils aux dirigeants actuels de Google. Selon le rapport du New York Times, il semble que la recherche de chatbot IA de Google donnera la priorité à « l’exactitude des faits ». Cela «assurera la sécurité et éliminera la désinformation», dans l’espoir de résoudre le problème de l’IA répondant aux requêtes en toute confiance et clairement avec de mauvaises informations. La société travaille également sur des moyens d’accélérer les processus d’test qui vérifieront la technologie. L’objectif est de s’assurer que l’IA fonctionnera de manière équitable et éthique.

Parmi les lancements de nouveaux produits, Google créera un nouveau studio de génération d’images. Il utilisera l’IA pour « créer et éditer des images de manière transparente ». Par ailleurs, il existe une application pour tester des prototypes de produits et un ensemble d’outils que d’autres entreprises peuvent utiliser pour créer des solutions d’IA à partir d’une fenêtre de navigateur appelée « MakerSuite ». Par ailleurs, la société travaille sur un outil de génération de code baptisé « PaLM-Coder 2 ». Il proposera également un nouveau produit qui aide à créer des applications pour les appareils Android, appelé Colab + Android Studio.

L’entreprise n’était pas confiante dans ses solutions d’IA actuelles, mais le temps presse

Comme nous l’avons déjà dit, Google jouait un « jeu sûr » avec le dévoilement de ses produits liés à l’IA. La société a été la cible de critiques en raison de ses produits d’IA actuels. Google n’en a pas présenté publiquement certains. Cependant, une paire d’anciens développeurs a décidé de renverser la vapeur après leur sortie. Par exemple, une de ses solutions était biaisée. De plus, il offrait de fausses informations comme vérité. Avec le lancement de ChatGPT, Google prévoit de précipiter le lancement de tels produits. Sinon, il peut perdre sa position en tant que société de recherche de premier plan. Après tout, cette technologie représente l’avenir de la recherche.

Malgré la puissance de ChatGPT, il est également utilisé pour plusieurs « mauvaises » raisons, même des crimes. Google doit présenter quelque chose d’utile, mais n’est pas non plus facilement utilisable pour des actes répréhensibles. Nous sommes curieux de voir ce que l’entreprise a en remorque. Pour cette raison, nous devrons garder un œil sur toute nouvelle à cet égard. La prochaine édition de Google I/O se prépare à être l’une des plus passionnantes de toujours. Outre les nouvelles solutions, la société peut également présenter son premier téléphone pliable.