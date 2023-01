Realme GT Neo 5 se compare ! Mieux que le Redmi K60 ?

Plus tôt ce mois-ci, Realme a confirmé l’arrivée du Realme GT Neo 5 en tant que premier smartphone avec une charge rapide de 240 W. Plutôt que d’être juste un téléphone milieu de gamme renforcé, comme les premières générations, le Realme GT Neo 5 concourra sur le segment phare d’entrée de gamme. Ce sera un rival sérieux pour le Redmi K60 et aura en fait des spécifications similaires. Selon les rapports, le nouveau téléphone atteindra les marchés mondiaux lors du MWC 2023 à Barcelone. Avant le lancement, le téléphone a été repéré au benchmark Geekbench, ce qui confirme certains de ses détails.

Puisque le Realme GT Neo 5 est venu concourir sur le territoire phare, il se vantera du Snapdragon 8+ Gen 1. Apparemment, le SoC phare de mi-année sera toujours présent sur de nombreux smartphones en 2023. Le téléphone est à l’intérieur du Redmi K60 et dans de nombreux téléphones de cette catégorie. Le prochain téléphone est passé par le Geekbench portant ce chipset exact. Le téléphone a obtenu 1 279 points dans le département Single-Core et 3 902 dans le score multi-core.

Cette variante Realme GT Neo 5 dispose de 16 Go de RAM. Nous supposons qu’il s’agit de la configuration la plus élevée. Cependant, nous ne pouvons pas écarter une autre option avec 12 Go ou même un modèle de base avec 8 Go de RAM. Si la base est livrée avec 12 Go, alors ce sera mieux que le Redmi K60 qui démarre avec 8 Go. Le numéro de modèle du smartphone est RMX3708 et fonctionne sous Android 13 dès la sortie de la boîte. La version Android n’est pas exactement une surprise, mais nous nous attendons à ce que le téléphone soit livré avec Realme UI 4.0. Le dernier skin Realme atteint lentement les téléphones Realme, mais il sortira probablement tout droit de la boîte avec le nouveau produit phare.

Caractéristiques affirmées de Realme GT Neo 5

Selon les fuites, le Realme GT Neo 5 embarquera un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 2 772 x 1 240 pixels. En termes d’optique, le téléphone apportera un appareil photo principal de 50 mégapixels. De plus, il existe un capteur ultra large de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la macro ou la profondeur. Le téléphone apportera un trou de perforation centré pour le jeu de tir selfie de 16 mégapixels. Nous nous attendons également à ce qu’il embarque une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 240 W. Les rumeurs pointent vers une autre variante avec une batterie plus grande de 5 000 mAh mais une charge plus lente de 150 W. Certaines rumeurs indiquent jusqu’à 1 To de stockage interne pour le modèle le plus élevé.

Nous aurons encore quelques semaines avant le MWC 2023, nous nous attendons donc à ce que davantage de fuites apparaissent avant l’événement.