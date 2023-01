Galaxy Z Fold5 ? Samsung dévoile le futur de ses téléphones pliables

Selon les rapports, le marché des smartphones pliables gagnera en popularité en 2023. De plus en plus d’acteurs présentent enfin leurs pliables, et certains feront enfin leur chemin vers le marché mondial. Samsung a certainement un avantage dans ce segment grâce à ses séries établies Galaxy Z Fold et Z Flip. Cependant, les concurrents peuvent menacer Samsung s’ils proposent de meilleures offres. Il y a des défis à relever dans ce segment. Par exemple, réduire le pli et également lancer un téléphone qui peut se plier vers l’intérieur et vers l’extérieur. Apparemment, Samsung est prêt pour le prochain niveau, et nous pourrions le voir venir avec le Galaxy Z Fold5.

Écran pliable à 360 degrés sans pli – prêt pour le Galaxy Z Fold 5 ?

Aujourd’hui, Samsung a présenté un nouveau prototype d’écran et de charnière. Cette pièce technologique intéressante peut se replier vers l’intérieur et vers l’extérieur et est surnommée « Flex In & Out ». Avec cet écran, Samsung peut lancer un téléphone qui se plie à 360 degrés tout en créant un pli moins visible. Malheureusement, Samsung n’a pas précisé quand nous pouvons nous attendre à ce que cela atteigne un produit commercial. Cependant, nous sommes en janvier, et il reste beaucoup de temps pour que cette technologie soit prête pour un Galaxy Z Fold5 en août. Si ce n’est pas le cas, alors on peut s’attendre à ce que ce soit la prochaine génération. Le fait est que les téléphones pliables Samsung évoluent très bientôt.

Si l’affichage n’est pas prêt pour août, la nouvelle technologie de charnière peut l’être. Selon les rumeurs, Samsung réduira le pli avec le prochain Galaxy Z Fold5. Il permet à l’appareil de se plier complètement au lieu de laisser un petit pli. Le prototype apparaît aux côtés d’un Galaxy Z Fold, et il sera aussi épais que le téléphone actuel. Quoi qu’il en soit, l’épaisseur n’est pas la partie la plus gênante du pliable. La véritable amélioration a été de réduire le pli. Si cela vient avec le Galaxy Z Fold5, ce sera un concurrent difficile.

Il convient de noter qu’il y a un point très attrayant dans ce concept. Étant donné que l’écran peut se plier à 360 degrés, un écran externe ne serait plus nécessaire. L’écran principal du téléphone peut même servir d’écran externe, portrait. Cela donnerait plus de place pour d’autres composants et réduirait peut-être les coûts de fabrication. Ce concept a certainement ses avantages, et nous attendons avec impatience de voir son application à un produit réel. Si cela deviendra le Galaxy Z Fold5, nous ne le savons pas, mais l’avenir est prometteur.