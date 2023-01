Effet ChatGPT : Comment empêcher les étudiants de tricher/copier

Avec l’essor des technologies d’IA générative telles que le robot de chat ChatGPT, de nombreuses universités américaines ont commencé à ajuster le contenu des cours. En fait, des rapports indiquent que certaines écoles modifient leurs méthodes d’enseignement et emploient d’autres mesures préventives. Le mois dernier, Antony Aumann, professeur de philosophie (prof) à la Northern Michigan Univ, a lu ce qu’il a appelé « le meilleur article de la classe » tout en notant des articles pour une classe qu’il enseignait. Cet essai est bien parallèle, bien illustré et rigoureusement argumenté.

Aumann a demandé à ses étudiants s’il avait écrit l’essai lui-même. L’étudiant a admis utiliser ChatGPT. Ces chatbots peuvent transmettre des informations, expliquer des concepts et générer des opinions dans des phrases simples générées automatiquement. Dans ce cas, nous pouvons conclure que l’étudiant n’a pas écrit cet article, mais ChatGPT l’a fait.

La découverte a tellement alarmé Aumann qu’il a décidé de changer la façon dont il rédige sa thèse pour le cours de ce semestre. Il prévoit de demander aux élèves de rédiger des premières ébauches en classe à l’aide de navigateurs et d’ordinateurs à accès limité. Les étudiants doivent également expliquer chaque révision de contenu dans les versions ultérieures. Aumann peut également cesser de demander aux étudiants d’écrire des articles pour les prochains semestres. Il prévoit d’intégrer ChatGPT dans le programme en permettant aux étudiants d’évaluer les réponses du chatbot.

« Ce qui se passe dans la salle de classe ne sera plus : ‘Voici quelques questions, parlons-en' », a déclaré Aumann, mais « quelque chose comme ‘À quoi pense ce robot ?' »

Université américaine des professeurs, des directeurs de département et des administrateurs comme Aumann commencent à remanier l’enseignement en classe en réponse à ChatGPT. Cela déclenchera un changement radical dans les méthodes d’enseignement. Certains profs repensent complètement les cours qu’ils enseignent. Ils apportent maintenant plus d’examens oraux, de devoirs de discussion de groupe et d’évaluations de contenu manuscrites à la place des dissertations.

Lire aussi : ChatGPT est plus intelligent qu’un étudiant moyen

L’effet ChatGPT est énorme – beaucoup de choses vont changer

OpenAI, un laboratoire d’IA, a publié ChatGPT en novembre de l’année dernière. Cette fonctionnalité a rapidement atteint l’avant-garde de cette vague technologique. ChatGPT génère automatiquement un texte logique et clair basé sur de courtes invites. Beaucoup de gens l’utilisent pour écrire des lettres d’amour, des poèmes, des fanfictions et même des devoirs complets. Cela a affecté l’enseignement de nombreux collèges et lycées aux États-Unis. Les enseignants doivent distinguer si les élèves utilisent des chatbots pour faire leurs devoirs. Pour éviter la triche, certaines écoles publiques de New York et de Seattle ont interdit l’utilisation de ChatGPT sur le réseau du campus et les dispositifs d’accès. Cependant, les étudiants peuvent facilement trouver des moyens d’accéder à ChatGPT.

Mais dans l’enseignement supérieur américain, les collèges et les universités ont été réticents à interdire les outils d’IA. C’est parce que les écoles doutent que le déménagement soit efficace. Ils ne veulent pas non plus empiéter sur la liberté académique. Cela indique que la façon d’enseigner sur les campus universitaires américains est en train de changer. Joe Glover, prévôt de l’Univ. de Floride, a déclaré: «Nous devrions avoir une politique globale qui soutient explicitement l’autorité du corps professoral pour gérer le programme», plutôt que de s’attaquer à des moyens spécifiques de tricherie. « Ce ne sera pas non plus la dernière innovation à laquelle nous devrons faire face »,

Le point de départ de Glover et al. est que l’IA générative en est encore à ses balbutiements. OpenAI devrait bientôt publier un autre outil d’IA, GPT-4, qui est meilleur pour générer du texte que ChatGPT. Google a développé son propre chatbot LaMDA et Microsoft va investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Des startups de la Silicon Valley telles que Stability AI et Character travaillent également sur des outils d’IA générative.

OpenAI parle

Un porte-parole d’OpenAI a déclaré que le laboratoire est conscient que les programmes développés peuvent être utilisés pour induire le public en erreur. Il prétend travailler sur une technologie qui aidera les gens à identifier ce qui est généré automatiquement par ChatGPT. ChatGPT a maintenant sauté au sommet de l’agenda de l’enseignement dans de nombreuses universités. Les administrateurs mettent en place des groupes de travail et mènent des discussions à l’échelle de l’université sur la manière de gérer ChatGPT. Une grande partie du travail se concentrera sur les conseils d’adaptation à la technologie d’IA générative.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les professeurs d’université abandonnent les devoirs à livre ouvert après les cours

À George Washington Univ à Washington, DC, Rutgers Univ à New Brunswick, NJ, et Appalachian State Univ à Boone, NC, les professeurs suppriment progressivement les devoirs à livre ouvert après les cours. C’était autrefois une méthode d’évaluation majeure pour les cours universitaires, mais elle semble être vulnérable aux chatbots. Au lieu de cela, les professeurs choisissent désormais davantage de travaux en classe, d’essais manuscrits, de devoirs de groupe et d’examens oraux.

Les demandes simples comme « écrire cinq pages sur ceci ou cela » ont disparu. Au lieu de cela, certains professeurs ont élaboré des questions qu’ils pensaient trop intelligentes pour les chatbots. Ils demandent maintenant aux élèves d’écrire ce qu’ils comprennent sur un sujet en fonction de leur vie ou de l’actualité.

Sid Dobrin, doyen du département d’anglais de l’Université de Floride, a déclaré que les étudiants « plagient parce que les devoirs peuvent être plagiés ».

Frederick Luis Aldama, directeur des sciences humaines à l’Univ. du Texas à Austin, a révélé qu’il prévoyait d’enseigner un contenu de niche dans ChatGPT qui pourrait ne pas avoir beaucoup d’informations utiles, comme le début du quatorzième de Shakespeare. La poésie, pas le Songe d’une nuit d’été.

Les chatbots pourraient pousser « les personnes qui gravitent autour de textes bruts et faisant autorité hors de leur zone de confort et vers des choses qui ne sont pas en ligne », a-t-il déclaré.

Les universitaires obtiennent des normes plus strictes

Pour éviter le plagiat, Aldama et d’autres profs disent qu’ils prévoient de créer des normes plus strictes. Ces normes les aideront à noter le travail en fonction de ce qu’ils attendent. Maintenant, il ne suffit pas qu’un essai ait un sujet, une introduction, des paragraphes de support et une conclusion.

« Nous devons améliorer notre jeu », a déclaré Aldama. « Nous devons insuffler l’imagination, la créativité et l’analyse innovante qui sont généralement considérées comme un essai de niveau A dans un essai de niveau B. »

Univ. travaillent également à donner aux étudiants une compréhension approfondie des nouveaux outils d’IA. L’Univ. à Buffalo à New York et Furman Univ. à Greenville, en Caroline du Sud, les deux ont déclaré qu’ils prévoyaient d’intégrer des discussions sur les outils d’IA dans les cours obligatoires.

« Nous avons dû ajouter un scénario à cela pour que les étudiants puissent voir des exemples concrets », a déclaré Kelly Ahuna, directrice du Bureau de l’intégrité académique de l’Université de Buffalo. « Nous voulons être en mesure d’empêcher les choses de se produire, pas d’y réagir lorsqu’elles se produisent. »

D’autres universités tentent également de tirer un trait sur la propagation de l’IA. Université de Washington. à St. Louis et l’Université du Vermont à Burlington révisent leurs politiques d’intégrité académique pour inclure l’IA générative dans leur définition du plagiat.

Les outils d’IA ont de nombreux avantages, mais leur mauvaise utilisation est massive

L’utilisation abusive des outils d’IA ne cessera probablement jamais, c’est pourquoi certains professeurs et universités disent qu’ils prévoient d’utiliser des outils de détection pour éradiquer la pratique. Le service de détection de plagiat Turnitin a déclaré qu’il ajouterait plus de fonctionnalités d’IA pour reconnaître ChatGPT et d’autres fonctionnalités d’IA cette année. Plus de 6 000 professeurs de Harvard, Yale, Rhode Island et bien d’autres se sont également inscrits pour utiliser GPTZero. GPTZero peut détecter rapidement le texte de l’IA, a déclaré le développeur du programme Edward Tian, ​​un senior de l’Université de Princeton.

Bien sûr, certains étudiants voient également l’intérêt d’utiliser des outils d’IA pour améliorer les résultats d’apprentissage. Lizzie Shackney, 27 ans, étudiante à la faculté de droit et à la faculté de design de l’Université de Penn, utilise ChatGPT. Mais elle a aussi des inquiétudes. ChatGPT passe parfois à côté de l’essentiel et donne de mauvaises idées ainsi que des sources erronées, a déclaré Shackney. Penn n’a actuellement aucune réglementation pour un tel outil, et Sackney ne veut pas s’y fier au cas où l’école désactiverait ou considérerait plus tard l’utilisation de ChatGPT comme de la triche.

D’autres étudiants n’ont pas de telles préoccupations. Ils ont partagé sur le forum qu’ils avaient soumis des articles ou des questions répondues par ChatGPT et ont parfois aidé d’autres étudiants à faire de même. Le contenu TikTok sur les sujets ChatGPT a été visionné plus de 578 millions de fois. De nombreuses personnes partagent des vidéos d’écriture d’articles et résolvent des problèmes de codage avec ChatGPT.