ChatGPT est un outil de triche parfait – le PDG d’OpenAI répond

Sam Altman, PDG d’OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT, répond aux préoccupations courantes concernant l’outil. Il existe des inquiétudes valables quant au fait que le robot de chat AI, ChatGPT, puisse être utilisé pour tricher lors des examens. Cependant, il affirme qu’OpenAI ne pliera pas les bras pendant que les choses tournent mal. Dans une récente interview, Altman affirme qu’OpenAI développera des méthodes pour aider les écoles à identifier la triche de l’IA. Mais il a averti qu’il n’y avait aucune garantie que la tricherie serait pleinement détectée. Il a dit

« Nous allons essayer de faire quelque chose à court terme, peut-être un moyen de permettre aux écoles de détecter plus facilement la triche dans des systèmes comme ChatGPT. Mais honnêtement, certaines personnes peuvent trouver un moyen de contourner la détection »,

Il ajoute : « Depuis longtemps, les gens intègrent les nouvelles technologies dans leur vie ainsi qu’en classe. Ces technologies ne peuvent qu’avoir un impact plus positif sur les utilisateurs. Le texte génératif, par exemple, est quelque chose auquel nous devons tous nous adapter. Je pense que nous avons adapté la calculatrice et changé ce que nous avons testé en cours de mathématiques. ChatGPT est sans aucun doute la technologie la plus extrême, mais les avantages qu’elle apporte sont également plus importants ».

New York interdit aux étudiants d’utiliser ChatGPT

Avant les remarques d’Altman, le ministère de l’Éducation de la ville de New York et le système des écoles publiques de Seattle avaient interdit aux étudiants et aux enseignants d’utiliser ChatGPT pour éviter le plagiat et la tricherie. Ces interdictions ont suscité des discussions sur la façon dont l’IA pourrait changer l’état de l’éducation et la façon dont les élèves apprennent, en particulier chez les enseignants. « Je peux voir pourquoi les éducateurs se sentent de cette façon, et nous verrons probablement la même chose dans de nombreux autres domaines d’ici peu », a déclaré Altman.

Altman a déclaré que bien qu’OpenAI ait entendu certains enseignants parler de l’impact de ChatGPT sur les devoirs des élèves et d’autres aspects, de nombreux enseignants pensent que les chatbots peuvent devenir « le tuteur personnel le plus compétent de chaque enfant ». «

En fait, Altman pense que l’utilisation de ChatGPT peut être une façon plus attrayante d’apprendre. « Je l’utilise moi-même pour apprendre de nouvelles choses et je le trouve plus attrayant que d’autres méthodes d’apprentissage. Je préfère laisser ChatGPT m’apprendre quelque chose plutôt que de lire un manuel », a-t-il déclaré.

Altman affirme qu’OpenAI expérimentera le filigrane et d’autres techniques pour étiqueter le contenu généré par ChatGPT. Cependant, il avertit les écoles et les décideurs nationaux d’éviter de s’appuyer sur de tels outils. « Fondamentalement, je ne pense pas que cela puisse être parfait », a déclaré Altman. « Les gens doivent déterminer la quantité de texte qu’ils doivent modifier, et bien sûr, il y a d’autres choses qui modifient le texte de sortie. »

Compte tenu de la popularité croissante de ChatGPT, Altman pense que le monde doit s’adapter à la présence de l’IA. Il croit qu’avec le temps, la technologie s’améliorera afin qu’elle ne puisse fonctionner que là où elle en a besoin. « C’est un monde qui change et nous devons tous apprendre à nous adapter. Je pense que c’est mieux ainsi. Nous ne voulons pas retourner dans le passé », a-t-il déclaré.

GPT-3 surpasse les étudiants humains dans les tests de QI

GPT-3 est un système d’IA générative qui aide à la génération de texte. Après avoir entraîné environ 200 milliards de mots et dépensé des dizaines de millions de dollars, le modèle d’IA le plus puissant de l’histoire, le «Generative Trained Transformation Model 3» (GPT-3), est né.

Le modèle d’IA de langage créé par OpenAI est comme un modèle polyvalent. Il n’a que des styles de peinture que vous ne pouvez pas imaginer, et il n’y a aucune copie qu’il ne peut pas produire. Il peut créer de la littérature, traduire et écrire son propre code informatique. Tout profane peut utiliser ce modèle, fournir des exemples et obtenir la sortie de texte souhaitée en quelques minutes.

Selon des rapports et des critiques de ce système, certains membres du personnel de l’Université de Californie à Los Angeles ont découvert que dans une série de tests mesurant l’intelligence (QI), le modèle de langage autorégressif de GPT-3 a fait beaucoup mieux qu’un collège ordinaire. étudiant. C’est pourquoi les enseignants craignent que ce système ne prenne en charge les devoirs des élèves.

Le programme utilise l’apprentissage en profondeur (deep learning) pour générer un texte qui ressemble au langage humain. GPT-3 a de nombreuses utilisations, notamment la traduction de langues et la génération de texte pour les chatbots. De plus, avec 175 milliards de paramètres, il s’agit de l’un des modèles d’IA de traitement du langage les plus vastes et les plus puissants disponibles.

ChatGPT a un effet similaire

Il m’est soudainement venu à l’esprit ici que ChatGPT d’OpenAI semble avoir obtenu un effet similaire. Bien qu’il soit toujours basé sur GPT-3, ce modèle est « GPT-4 » dans l’industrie. C’est aussi la quatrième génération du laboratoire de recherche de la Silicon Valley. Les modèles linguistiques constituent une menace existentielle pour les moteurs de recherche, les écrivains, les codeurs, les professeurs et les Nickelback du monde entier. Bien sûr, de l’avis de la plupart des experts, la version actuelle de ChatGPT n’est qu’un apéritif par rapport à la prochaine version majeure de GPT-4.

Des chercheurs de l’Université de Californie pensent que des modèles de langage aussi vastes ont relancé le débat sur la question de savoir si la cognition humaine est plus forte lorsqu’elle dispose de suffisamment de données d’entraînement. La capacité de ces modèles à raisonner sur de nouveaux problèmes au point zéro, sans aucune formation directe sur ces problèmes, est particulièrement intéressante.

Dans la cognition humaine, cette capacité est étroitement liée au raisonnement analogique, ont noté les chercheurs, alors qu’ils ont effectué des comparaisons directes avec GPT-3 sur une gamme de tâches d’analogie, y compris une nouvelle approche basée sur le texte étroitement liée à la matrice progressive de Raven. Ils ont finalement découvert que GPT-3 montrait une incroyable capacité d’induction de motifs abstraits, correspondant ou même dépassant la capacité humaine dans la plupart des cas. Les résultats finaux montrent que les grands modèles de langage tels que GPT-3 ont acquis une « capacité émergente » pour trouver des solutions immédiates à un large éventail de problèmes d’analogie.