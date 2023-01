Le Phantom Vision V de TECNO est leur version des smartphones pliables

Récemment, je suis tombé sur une vidéo conceptuelle du smartphone pliable Phantom Vision V de la sous-marque de TECNO, Phantom. Et permettez-moi de vous dire que je suis impressionné et que cela m’a laissé en admiration !

Le Phantom Vision V est un concept innovant de smartphone pliable basé sur une conception d’écran coulissant enroulable. C’est un mélange parfait de smartphones et de tablettes, offrant une expérience grand écran dans un appareil compact, élégant et élégant. Les téléphones pliables sont populaires depuis 2021, avec 20 millions d’unités vendues l’année dernière.

Tecno Phantom Vision V est une nouvelle tendance dans le monde des pliables

Une caractéristique clé de ce concept est son écran qui s’ouvre et glisse vers l’avant et offre un écran de 10,1 pouces. La conception évolutive permet une expérience visuelle à couper le souffle sur un appareil de poche avec un écran déplié de haute qualité.

Contrairement au pliable de Samsung, vivo et OPPO, le concept Phantom Vision V étend son écran interne à 10,1 pouces. Cela offre un festin visuel captivant et vraiment immersif aux utilisateurs. De plus, l’appareil prend en charge diverses activités, de la lecture vidéo cinématographique à l’affichage de documents de travail détaillés, le tout sur un seul appareil.

Mais ce n’est pas tout, le Phantom Vision V dispose également d’un écran de couverture arrière multifonctionnel. Ceci est utile dans de nombreux scénarios, car il permet de personnaliser les invites, les rappels et les informations importantes en fonction des besoins variés des utilisateurs. De plus, les utilisateurs peuvent lire les messages en mode mains libres depuis l’écran arrière.

La technologie avancée de protection d’écran utilisée dans ce concept mérite également d’être mentionnée. L’écran du Vision V comporte 11 couches fonctionnelles, ce qui lui confère une flexibilité et une durabilité extrêmes. Le boîtier en alliage de titane de qualité aérospatiale de l’écran confère au téléphone une robustesse exceptionnelle. Dans le même temps, sa conception de charnière à longue durée de vie garantit la durabilité même en cas d’utilisation intensive et fréquente, offrant aux utilisateurs une meilleure tranquillité d’esprit.

La sortie de la vidéo du concept pliable Phantom Vision V reflète l’esprit d’innovation de la marque pour ses appareils haut de gamme. J’ai hâte de voir ce concept devenir réalité et de faire des comparaisons avec les pliables de Samsung, Oppo et vivo.