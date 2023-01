Transformez le logo Apple de l’iPhone en bouton secret

Êtes-vous fatigué de déverrouiller votre iPhone chaque fois que vous souhaitez utiliser certaines fonctionnalités ou applications ? Alors, pourquoi ne pas convertir l’emblématique logo Apple à l’arrière de votre appareil en un bouton caché ? Vous pouvez facilement personnaliser votre iPhone et faciliter l’accès à vos fonctionnalités les plus fréquemment utilisées en suivant quelques étapes simples.

Nous vous montrerons comment le faire d’une manière facile à comprendre et à suivre afin que même la personne la plus à la pointe de la technologie puisse le faire. Que la fête commence!

Qu’est-ce que Back Tap sur iPhone ?

Le Back Tap vous permet de transformer le logo Apple en un bouton secret. Le logo Apple sur le dos d’un iPhone peut vous aider à prendre des captures d’écran en appuyant deux fois. En plus de cela, vous pouvez ouvrir Shazam en appuyant trois fois dessus.

Vous pouvez toujours choisir une action à effectuer en appuyant deux ou trois fois. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Par conséquent, vous devrez l’activer à partir des paramètres d’accessibilité de votre iPhone.

Il fonctionne plus comme un bouton de raccourci qui vous aide à accéder à certaines applications ou à effectuer des actions spécifiques. Par exemple, vous pouvez accéder à Camera, App Switcher, Home, Notification Center, Siri, Spotlight et autres.

Vous pouvez également couper le son, verrouiller l’écran, capturer une capture d’écran, torcher, augmenter le volume, baisser le volume et bien d’autres.

Comment configurer le logo Apple en tant que bouton secret ?

Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez transformer le logo Apple en un bouton secret pour explorer un nouveau monde. Il vous suffit d’appuyer deux ou trois fois sur le logo Apple à l’arrière de votre téléphone. Les étapes suivantes peuvent vous aider à configurer le bouton secret :

Étape 1. Ouvrez les paramètres sur votre appareil.

Étape 2. Appuyez sur Accessibilité > Toucher > Retour Appuyez > Appuyez deux fois.

Étape 3. Choisissez le raccourci que vous souhaitez ouvrir avec Double Tap ou Tripple Tap

Apple Frames, Apple Music, Screenshot, Ring my wallet, Record et Camera ne sont que quelques options de raccourci.



Étape 4. Appuyez sur Double Tap en haut de l’écran.

Comment utiliser le logo Apple comme bouton secret ?

L’utilisation du logo Apple comme bouton caché est un excellent moyen de personnaliser et de rationaliser votre expérience iPhone. Vous pouvez accéder à vos fonctionnalités et applications les plus fréquemment utilisées en quelques clics. Essayez-le et voyez comment cela peut vous aider à simplifier votre routine quotidienne.