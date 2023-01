OnePlus 11 5G Global Edition pourrait être plus lent – Savoir avant d’acheter !

Vous contenteriez-vous de moins ?













D’après tout ce que nous savons, février sera un grand mois pour les téléphones Android. Non seulement nous avons la grande révélation de la prochaine série Samsung Galaxy S23, mais aussi le lancement mondial du OnePlus 11. Cependant, vous voudrez peut-être réduire vos attentes pour l’événement Cloud 11.

OnePlus 11 a déjà été lancé en Chine. À partir de là, nous avons appris à connaître l’appareil. Et alors que nous approchons de l’événement exclusif en Inde, nous avons reçu un rapport indiquant que la version mondiale ne sera pas la même. La version internationale sera plus lente dans un facteur crucial !

Pas de prise en charge de la charge de 100 W pour la version globale OnePlus 11

Un document marketing divulgué, quel pronostiqueur Technologie Snoopy a partagé, a révélé que la version internationale ne prendrait pas en charge la charge SuperVOOC de 100 W. Au lieu de cela, il sera plafonné à 80W. C’est comme une diminution de 20 % en termes de vitesse de charge !

Mais est-ce que tout cela sera différent pour la version globale du OnePlus 11 ? Eh bien, d’après la documentation divulguée, il semble que les autres spécifications soient les mêmes. Cela indique que la version internationale sera livrée avec le même SoC Snapdragon 8 Gen 2 avec RAM LPDDR5x que la variante chinoise.

Les documents divulgués montrent également que l’édition internationale OnePlus 11 sera livrée avec un stockage UFS 4.0 et les mêmes modules de caméra que la version chinoise. Cependant, il y a quelques changements dans la RAM et les options de stockage.

En Chine, le modèle de base du téléphone offre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cependant, la variante globale du OnePlus 11 devrait offrir 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour le modèle de base.

Bien que cela suggère une version moins chère, il n’y a aucune confirmation à cet égard. La version de base réduite pourrait toujours avoir le prix équivalent à celui du modèle de base chinois. Pourtant, vous devriez prendre ces fuites avec un grain de sel. Rien n’est confirmé jusqu’à ce que OnePlus lance la version internationale le 7 février.